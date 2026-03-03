Chicha y Limón martes 3 de marzo de 2026

REGENCYCORE!!…¡Vamos por el tercero y marzo viene contundente!…Este sábado se casan Dominique Marinakys y Daniel Murillo…El jueves 5 arranca el torneo de Pesca en The Marine Grill & Marina en Omoa…Dos pre maternales que rompen las redes…El desayuno de la Escuela Bilingüe Villas del Campo…Notas fashion con Vidajena…Onomásticos…Fechas especiales y que nos dicen los astros con nuestros frikis…¡Hoy venimos de “Rojo, Blanco y Sangre Azul”!…#delolast.

¡Foto para el recuerdo! El alcalde Roberto Contreras y la vicealcaldesa Maritza Soto junto al presidente Nasry Asfura… Parece que finalmente ‘Don Pollo’ recibirá los recursos que la capital industrial necesita para sus obras…Todo indica que, por fin, habrá humo blanco entre la municipalidad y el Gobierno central.

*.-Omoa se convierte en la capital de la pesca deportiva con el XIV Honduras International Billfish Open 2026…el torneo más esperado del verano en el caribe hondureño…La cita es este fin de semana a partir del jueves 5 en Omoa…antiguo local de Acantilados del Caribe con la participación de varios aficionados de Honduras y Centro América.

*.-El éxito de esta edición está garantizado por el apoyo de empresas líderes…EMSULA, a través de sus marcas Gatorlit, Pepsi Black y Cervecería La 20, se presenta como Patrocinador Diamante…y la bella Koritza Álvarez lo sabe…porque la diva del marketing esta más que lista con sus edecanes para ese cónclave…Idem EFG Bank y Banco Lafise.

*.-Con la confianza de patrocinadores y pescadores entusiastas, el Honduras International Billfish Open 2026 promete ser una experiencia inolvidable que une la pasión por el mar con el compromiso social…El torneo mantiene su estricta política de “Catch & Release” (Capturar y Liberar) para las especies de pico (Billfish), como el Marlín Azul, Marlín Blanco y Pez Vela…¡Todos apoyemos este altruista evento de verano!

*.-Luego de ese estupendo pre nupcial celebrado en Meza23 del Club Hondureño Árabe, el entusiasmo crece en las familias Marinakys–Fernández & Murillo con el enlace de sus hijos Dominique y Daniel…quienes este sábado 7 de marzo se juran amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, cristalizando un idilio de varios años con final feliz…El banquete será en el Centro de Convenciones Copantl con la presencian de ambos clanes y amigos cercanos…#felicidades.

El área social del hotel Latitud 15 se vio copada de globos y tiernos ositos de felpa con el pre maternal en honor a Gilma Castro de Rodríguez, quien junto a su esposo Nelson Emilio, se encuentran en la dulce espera de su segunda bendición: es varoncito y será bautizado como Nelson Emilio, en honor a su padre…¡La perfecta compañía de su hermanita Camila!…El convite fluyo en un tierno ambiente de familiaridad.

*.-Gilma lució impecable, ataviada en vistosa túnica maternal en tonos azul y blanco, develando el género del bebe en camino…Nelson Emilio esta súper cómodo en el vientre de su madre, pero en pocas semanas vera sus primeros rayos del sol…A la cita se hizo presente el esposo de la congratulada, siendo participe de las actividades propias del evento.

*.-Las gentiles oferentes del baby shower de Gima Castro fueron: Fanny Paguada, Damaris Soriano, Mónica Villatoro, Herminia Maldonado, Marcela Eufragio, Milene Bonilla y Kristel Montoya…quienes cuidaron cada detalle con creatividad, desbordando amor y mimos para el nuevo integrante de la familia…¡Bendiciones al hogar Rodríguez-Castro!

*.-Solamente Cervecería La 20, en exclusiva y por vez primera, pudo reunir a dos de los podtcats con mayor liderazgo en Honduras: Los hijos de Morazan y La Hora del Te…quienes con su humor innato animaron la celebración del séptimo aniversario de la empresa que, con sus marcas, ya son un referente en liderazgo de la cultura en bebidas artesanales del país…El recinto lucio a reventar de almas que brindaron por la efemérides.

*.-A través de un show cargado de humor y ocurrencias, los creadores de contenido conectaron con el público, elevando la celebración a un nivel de entretenimiento único en el país…Fiel a su espíritu innovador, La20 aprovechó el festejo para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: “La Summer Lager”…¡La “must have” de José David Altamirano!

*.-Una cerveza suave, ligera y refrescante, con matices cítricas y frutales, diseñada específicamente para ser la compañía ideal durante la temporada veraniega…El broche de oro fue la presentación de Syrome (Dj Sy)…El ícono de la música urbana puso a bailar a los presentes con sus clásicos de la “vieja escuela”, cerrando la jornada con una dosis de nostalgia y ritmo que hizo vibrar y bailar a todo el público presente.

Meza23, donde late el corazón del Club Hondureño Árabe, volvió a ser el epicentro de una dulce celebración: el pre maternal de Erika Rojas de Fúnes, quien ya cuenta las semanas para portar en sus brazos a su primogénita: Mía Isabella…y entre los más felices esta su joven padre Elías…Para tal fin, doña Hilda Zuniga, suegra de Erica, junto a Sherly, Nicolle y Amy Erazo Zuniga, consintieron a la futura mama.

*.-Ataviada en vistosa túnica maternal corte lencero, en delicado chifón de seda en tono uva…Erika Julissa arribo radiante, feliz y bella en meses mayores, para departir con sus amigas y familiares la dicha que la embarga en sus últimas semanas de gestación…Sera en la venidera Semana Santa, cuando Mía Isabella corone la bendición del hogar formado por Erika y Elías…¡Ya rediseñan esa habitación con full Diunsa!

*.-Entre felicitaciones, consejos maternales y una selección de exquisitos bocadillos, las invitadas disfrutaron de una tarde amena y llena de juegos. Los futuros padres, pletóricos de felicidad, cuentan ya los días para estrechar entre sus brazos el milagro de vida que pronto completará su hogar…Bellas gráficas que invitamos a apreciar en este site…#blessings.

*.-Estas semanas se verán muy congratuladas las damas: Fairuz Khoury, Desiree Gavidia, Mayrita Castro y Ángela Segebre… y sus seres queridos lo saben… el círculo social más cercano a ellas, desde ya las congratulan… agradeciendo a Dios por la oportunidad que les da de celebrar un año más de fe, dicha y esperanza mis reinas del glamour…Que lo pasen a todo dar en familia…¡A brindar ladies!

*.-Si de bellas damas se trata…les comentamos que este fin de semana arrancan celebraciones dos estimadas amigas: Ana Cecilia Barletta, hija del Dr. Héctor Barletta y doña Magda Yacaman de Barletta…y la siempre recordada Francis Funes, hija de don José Vivian Funes Tejeda y doña María Blasina Padilla…¡Esposa de Rolando Pereira!…uno de los empresarios más respetados de Puerto Cortes…¡Bendiciones para ambas!

*.-Los apreciados gemelos Isabel y Juan Carlos Sabillón Dávila siguen recibiendo el beneplácito de sus múltiples amistades de la sociedad sampedrana para festejar su onomástico con sus parejas…Sergio Díaz y Ruth Marie Canahuati, respectivamente…seguro disfrutarán de un menú internacional, tan nutritivo como delicioso, una cava de vinos de primera categoría y una estación de postres de lujo…Congratulaciones.

La encantadora dama Guadalupe Urquía sigue rodeada de sendos arreglos florales este martes… la lideresa de los liberales de SPS agrego un dichoso año más de existencia (75)…en familia y sus más allegados…infaltables para el brindis Sergio y Kattia Alvarado de Bonilla, sus nietos, y vía zoom su bella sobrina Patricia Urquía…¡Bendiciones Lupita!

*.-Las dinámicas damas del Club Internacional de Tenis…siguen de ágape en ágape por estas fechas… la primera que arranco con celebración fue la querida Nena Díaz Lobo…le siguió doña Miriam Pagan…Y este fin de semana le toca el turno a la guapísima Ruth Fasquelle…Que lo pase regio y que Dios le conceda muchísimos años más de vida, salud y éxitos.

*.-Si de socialités se trata…quien sigue abriendo finos presentes en su linda residencia es la ex reina de belleza Karla Isabel Mendoza Kipp…la adorada hija de Peggy Margareth Kipp se encontró de plácemes y muy consentida por el amor de su vida…Sus amigas las modelos y misses más conocidas del Valle de Sula se unen a los brindis…Idem los missologos.

*.-Hasta La Babel de Hierro…enviamos un fraternal abrazo para Angélica de Barrera, feliz esposa de Antonio Barrera, quien mañana esta de plácemes…La querida Angie desde ya recibe bendiciones y departirá con su amado y sus hijos en algún mesón chic de la Gran Manzana…como suelen hacerlo en su onomástico…¡Muchísimas felicidades para Angélica!

*.-Finca Bella Aurora vistió sus mejores galas para uno de los ágapes más esperados: el onomástico de la encantadora dama de la política Jackie Caballero, quien partió pastel en fecha reciente…Sus redes sociales no paran de recibir buenos deseos para esta destacada dama, proveniente de antañona familia de alcurnia en Santa Barbara….¡Bendiciones bella!

*.-Este fin de semana departen por sus “Bodas de Cuero” los jóvenes Daniel Vallecillo y Melanie Casanova…ceremonia y recepción post boda celebrada en el 2023 en los Jardines del Hotel Hilton Princess… donde las damas de Acontecimientos decoraron con finos detalles este memorable sarao…¡Casa Nuova Risttorante tira mesón por la ventana!

Uno de los eventos más esperados de los seniors es su desayuno de despedida…las instituciones bilingües del país están en el conteo final rumbo a su esperada graduación…y la Prom Class-26 de la Escuela Bilingüe Villas del Campo no es la excepción, porque el encuentro de fraternidad estudiantil ya estaba programado desde fines del año pasado…La cita fue en La Suiza del Copantl…¡Puntuales y a la moda!…Las locaciones exteriores de la casa hotelera se revistieron de jovialidad, frescura y ese inusitado entusiasmo de los próximos a egresar de las aulas de secundaria…portando atuendos casuales y semi formales, los chicos de la Villas del Campo, posaron para el recuerdo, protagonizaron lives y compartieron experiencias de sus años de estudio…¡La pasaron genial!

*.-“¿Quién toco el panal que están saliendo las abejas?”….Vidajena hace acto de presencia en este, el club del chisme más llevado y traído de la palestra…La más clasuda del grupo luce magnifica, con un look retro glam pero con aires de modernidad de Almacenes El Record…de donde luce estilismo a full Capture Total de Dior…Jure y perjure que era Estela del Carmen Bueso la que llegaba…¡Como dos gotas de agua!…#bellas.

*.-Vidajena presume look de Yolanda’s… y con esos visajes coquetos de diva retro chic, al mejor estilo Tere Velasquez…se contonea desde el lobby hasta el VIP de esta “Gossip Laundry” dejando huella a su paso: Delina Exclusif de Parfums de Marly…una de sus marcas más intrínsecas…Firma de las comadres: Satcha Pretto y Maity Interiano…#coleccionables..#PDM

*.-Mi amiga cuelga su carísima cartera de Burberry y las deja caer en este seccional de Elements…se acomoda y a pierna cruzada y batiente, se relaja para informarnos de lo más trendy en moda: Las faldas Bridgerton, muy en boga entre las socialités sampedranas en este cálido verano…¡En tendencia en los eventos más cool de la city!…¡Solidas o estampadas!

*.-Las faldas ‘Bridgerton’ están listas para conquistar el 2026 con una promesa irresistible: elegancia, dramatismo y ese aire de princesa contemporánea que transforma cualquier outfit en un momento de moda…Inspiradas en la estética romántica y aristocrática de Bridgerton, estas siluetas XL regresan al centro del guardarropa con un magnetismo que desarma cualquier agenda del entretiempo.

*.-“No son prendas tímidas ni accesorios de ocasión”: plantean proporción, presencia y una intención estética clara…Las faldas largas y voluminosas de tul, satén, organza o algodón estructurado se imponen como la pieza clave para elevar el estilo diario sin perder frescura.

Elegancia y arte en una noche de celebración al estilo La Dolce Vita: el Centro de Convenciones Hotel Copantl acogió el agasajo en honor a la distinguida dama Claudia Victoria Viera… El momento cumbre llegó cuando el violinista Ángel Ríos interpretó el nostálgico Second Waltz de Shostakóvich, envolviendo a los presentes en una atmósfera sublime mientras la cumpleañera y su esposo protagonizaban un vals cargado de romanticismo… Una velada impecable que reflejó el amor y la gratitud de sus seres queridos.

*.-Se trata de faldas de largo maxi o midi extendido, generalmente de tiro alto, con vuelo marcado y caída fluida…Evocan el espíritu “regencycore” que se volvió tendencia tras el fenómeno global de la serie, pero se reinterpretan en clave urbana…#bridgerton…#vintage…#glam…#chic.

*.-Colores pastel, estampados florales delicados, cinturas ceñidas y telas vaporosas son parte de su ADN…Sin embargo, la versión 2026 apuesta también por tonos neutros (beige, blanco roto, negro profundo) que las vuelven más versátiles y fáciles de integrar al día a día…¡Super in!

*.-La clave está en el volumen…Estas faldas no pasan desapercibidas. Construyen silueta, estilizan la figura y aportan un movimiento que aporta sofisticación inmediata…El regreso de las faldas XL responde a un deseo claro: vestir con intención…Después de temporadas dominadas por lo minimalista y lo funcional, la moda abraza nuevamente el romanticismo y el dramatismo controlado…¡Un lujo silencioso más que indispensable!

*.-En pasarelas internacionales y street style, las proporciones amplias dominan el juego…Las faldas largas equilibran la silueta, alargan visualmente las piernas y permiten jugar con contrastes: tops ajustados, camisas estructuradas o incluso camisetas…¡Hasta con maxi pañuelos!

*.-Lo más interesante de esta tendencia es su capacidad de transformación…Una falda XL puede pasar de brunch relajado a evento nocturno con simples ajustes de styling…Es una pieza con presencia propia, pero adaptable…¡Ideada para esas féminas camaleónicas!

¡Enhorabuena para José Turcios y Silvia Medina Andino! Este viernes 6 de marzo, la pareja contraerá matrimonio eclesiástico en la Iglesia Santa Cruz. Tras la ceremonia, los nuevos esposos ofrecerán una recepción en el Club Hondureño Árabe, donde Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, transformarán el Salón Jordán en un espléndido jardín floral. Amigos y familiares procedentes de Estados Unidos y Olanchito se han dado cita para acompañarlos en este trascendental paso de sus vidas.

*.-Se conecta El Sambo Cipriano para actualizarnos con lo último de los astros: Mercurio está en plena retrogradación en Piscis…¡El signo más místico y ultra sensorial de todos: el signo de los muertos!…#santisimo…Los Piscis tienen “cierta miel” para los difuntos, porque cuando duermen es como que cruzaran el umbral desde lo inconsciente hasta la quinta dimensión o sea el inframundo!…#OMG.

*.-Sueñan “casi” a diario con familiares, vecinos o amigos que ya descansan en el más allá…de hecho, esas almas jamás se olvidan de Piscis porque los “visitan” cuando duermen ya sea en sueños o sentados en la orilla de su cama…¡Y su pareja lo sabe!…¡Agua que me quemo!…tan friolentos como espirituales…Idem en menor grado: Cáncer y Escorpio.

*.-Con Mercurio retrogrado en Piscis…toca la comunicación de los Capricornio, quienes, aunque son de personalidad de recatada a parca…#tranquilos…en todos los signos hay de todo…porque conocemos cada “capricornio” tan inverecunda como faramallosa, tan soflamera como jacarandosa…jajajajaja…¡La discreción no se hizo para ellas!…igual Capricornio al fin y al cabo…Con la retrogradación andan “seditas”…#lol.

*.-Mercurio retrogrado en Piscis: toca y trastoca a los acuarianos en el dinero, adquisiciones y demás valores…todo lo tangible se ve afectado en los geniales Acuario estas semanas…Dinero que esperaban les llega, con suerte, pero la mitad o la tercera parte del total… “algo es algo” mis vidas…y los Escorpiones andarán medio bloqueados en creatividad e inventiva: se les enciende el foco, pero al toque se les funde…#nojodas.

*.-Como fundidas quedaran las baterías de varios celulares, cuando más los necesitan…idem otros dispositivos electrónicos, aparatos eléctricos, señales de internet o cable, caídas de sistemas y/o redes sociales, compras en línea y diálogos importantes…¿huelga de buseros, médicos, taxistas o rastreros?…¡”cierto” tramo de importante carretera del país “bloqueada” de unidades!…#SIT…¡El pasado regresa para Piscis y Aries!…¿Para qué?

¡De manteles largos! La guapa presidenta de CANATURH San Pedro Sula, Ana Morales, festejó su cumpleaños rodeada de sus seres queridos… A las celebraciones se sumaron sus numerosas amistades, quienes le manifestaron su profundo cariño y admiración. ¡Deseamos que sigan las bendiciones para ella!

Esta noche tenemos luna llena y eclipse en Virgo…¡Sigue la mata dando para los más pikis del zodiaco!…les sugiere: austeridad, recato, discreción, frugalidad, organización…y sosiego para los más inquietos nacidos en septiembre…que sumado a la retrogradación de Mercurio en Piscis, que les aconseja paciencia y claridad en la comunicación con su pareja…o ex pareja…#segun…¡mucho con demasiado!…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&.



