Inauguran Credi Bodega: El aliado estratégico que transforma inventarios en liquidez para el sector comercial

San Pedro Sula. – Con el objetivo de dinamizar la economía y fortalecer el músculo financiero de la empresa privada en la zona norte de Honduras, surge Credi Bodega S.A. de C.V. Esta sociedad mercantil, integrante del prestigioso Grupo INVERSA, se ha consolidado desde su fundación en 2021 como una pieza clave para comerciantes y empresarios que buscan optimizar su flujo de caja a través de soluciones integrales de almacenamiento y financiamiento estructurado.
La visión de la entidad responde a una necesidad crítica del mercado: permitir que las empresas, sin importar si son grandes, medianas o pequeñas, dejen de ver su inventario como capital estático. Al transformar mercaderías en liquidez inmediata, Credi Bodega facilita que los importadores y distribuidores de bienes duraderos —como enseres eléctricos y artículos no perecederos— mantengan un ritmo de crecimiento constante sin descapitalizar su operación.
Para garantizar la seguridad de los activos de sus clientes, la empresa cuenta con una robusta infraestructura de 1,000 metros cuadrados ubicada estratégicamente en el corazón logístico de la ciudad, específicamente en la 5ª Avenida y 7ª Calle del Barrio Guamilito. Estas instalaciones no solo ofrecen amplios espacios de parqueo y facilidades de acceso, sino que operan bajo rigurosos estándares de control y seguridad física.
El respaldo operativo de la compañía se apoya en un equipo de profesionales con amplia trayectoria en gestión financiera y administración de riesgos. Este modelo combina la seguridad de la custodia física con un análisis financiero transparente, brindando a los usuarios la confianza necesaria para delegar la administración de sus inventarios bajo esquemas de garantía reales.
Soluciones financieras a la medida
El portafolio de servicios de Credi Bodega destaca por su flexibilidad y enfoque en el comercio exterior. Entre sus soluciones principales se encuentran:
Financiamiento de impuestos: Apoyo en la nacionalización de mercancías utilizando los mismos bienes en proceso como garantía.
Crédito sobre inventario: Otorgamiento de financiamiento de hasta el 60% del valor de la mercadería importada, sujeto a evaluación técnica.
Custodia especializada: Servicio de bodegaje para bienes no perecederos que respaldan las operaciones financieras.
“En Credi Bodega no solo almacenamos mercadería; estructuramos soluciones que dinamizan la actividad económica”, sostiene el representantes de la organización, Roger André Valladares. Al convertir el inventario en una herramienta financiera estratégica, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo comercial de San Pedro Sula, impulsando la competitividad de los negocios en un entorno de mercado cada vez más exigente.
@eldiariohnd ¿Tu inventario está detenido? Conviértelo en flujo de caja hoy mismo. En Credi Bodegafinancia hasta el 60% de tu mercadería importada: detalla Reger André Cridi Bodega. #ElDiarioHN #SPS #EconomíaHN #CREDIBODEGA ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista