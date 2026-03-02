Fundación Real Madrid y Fundación Diunsa renuevan convenio y celebran 15 años de alianza en Honduras

La renovación del convenio de cooperación consolida un trabajo conjunto iniciado en 2011, que hoy beneficia a 800 niños y niñas a través de cinco Escuelas Sociodeportivas en Honduras.

Madrid, España. –La Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa renovaron su convenio de colaboración para dar continuidad al programa de Escuelas Sociodeportivas en Honduras, en un acto celebrado en la Ciudad Real Madrid y marcado por un doble aniversario: los 15 años de la Fundación Diunsa y los 15 años de alianza estratégica entre ambas entidades.

Durante el acto, presidido por Enrique Sánchez González, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y por Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, se puso en valor una trayectoria conjunta iniciada en 2011, basada sobre tres pilares fundamentales: confianza, compromiso social y el deporte como motor de cambio.

Enrique Sánchez González, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, durante la firma de renovación del convenio que celebra 15 años de alianza estratégica en favor de la niñez hondureña.

La renovación del convenio consolida un modelo de intervención que ha crecido de forma sostenida en Honduras desde la inauguración de la primera Escuela Sociodeportiva en San Pedro Sula, en 2012. A esta le siguieron nuevas aperturas en Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua, así como una nueva escuela en San Pedro Sula, inaugurada en 2025.

Actualmente, el programa cuenta con cinco Escuelas Sociodeportivas y beneficia a 800 niños y niñas, quienes reciben no solo formación deportiva, sino también un entorno seguro, acompañamiento educativo, formación en valores, apoyo nutricional, actividades para las familias y oportunidades de desarrollo integral.

En el acto también participó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien subrayó “Alianzas como la que mantenemos con la Fundación Diunsa representan de forma ejemplar la manera en que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social. Estos 15 años de trabajo conjunto en Honduras reflejan un compromiso auténtico con la infancia y con la educación en valores”.

Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, hace entrega de una placa de reconocimiento a Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, en gratitud por su invaluable apoyo y compromiso con el desarrollo de la niñez y juventud hondureña a través del deporte.

Por su parte, Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, destacó “Para la Fundación Diunsa es un orgullo celebrar 15 años de colaboración con la Fundación Real Madrid. Esta alianza ha permitido generar oportunidades reales para cientos de niños y niñas en Honduras, y renovamos hoy nuestro compromiso con la misma ilusión y responsabilidad”.

Un modelo que va más allá del deporte

La colaboración entre la Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa ha permitido consolidar en Honduras un modelo centrado en la infancia y la adolescencia, en el que el deporte se convierte en una vía para promover valores como el respeto, la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo.

El impacto del proyecto va más allá de la práctica deportiva, al ofrecer alternativas reales de desarrollo personal y social para niños y niñas que crecen en contextos complejos y vulnerables. Esta visión compartida ha sido clave para el fortalecimiento del programa durante estos 15 años.

Alianza histórica por Honduras: Enrique Sánchez González, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa; y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, conmemoran 15 años de compromiso conjunto con el desarrollo integral de la niñez hondureña .

Reconocimiento al compromiso de Diunsa

En el acto también se destacó el papel de Diunsa como empresa referente en Honduras y su visión de la responsabilidad social corporativa como parte esencial de su modelo empresarial. En el marco de la renovación del convenio, se reconoció igualmente la trayectoria de la compañía, que este año conmemora su 50 aniversario, así como su compromiso sostenido con el desarrollo social del país.

Compromiso renovado con la infancia hondureña

Con esta renovación, ambas fundaciones reafirman su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta para ampliar oportunidades de desarrollo integral para niños y niñas en Honduras, manteniendo a la infancia en el centro de su acción social.

La Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa cierran esta celebración con un mensaje compartido de gratitud por el camino recorrido y de ilusión por el futuro, con el propósito de seguir construyendo nuevas oportunidades a través del deporte y la educación en valores.