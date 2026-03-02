Con esencia mexicana: Bruno Mars lanza el video oficial de “Risk It All”

Bruno Mars volvió a sacudir la escena musical con el estreno de “Risk It All”, un video cargado de simbolismo mexicano. Desde los primeros segundos, el artista aparece en el altar, vestido completamente de blanco y con sombrero de charro, listo para “arriesgarlo todo” por amor.

La escena principal se desarrolla en una iglesia con estética tradicional mexicana. Entre velos, trompetas y rosas rojas, el cantante construye una narrativa visual que celebra la unión, la fe y la entrega absoluta. El nombre “Guardian Angel” destaca en la fachada del templo, mientras cadenas con la imagen de la Virgen de Guadalupe adornan el escenario, reforzando el homenaje cultural.

“Risk It All” no solo impacta por su estética, sino también por su sonido. Bruno Mars fusiona su característico pop con arreglos de mariachi, incorporando trompetas vibrantes y guitarras que evocan serenatas tradicionales.

El video inicia con el cantante frente a un muro azul intenso, acompañado por un mariachi vestido de blanco. Con guitarra en mano y traje rojo en otra de las escenas, el artista reafirma su respeto y admiración por México, país que ha sido clave en su conexión con el público latino.

El video fue dirigido por el propio Bruno Mars junto a Daniel Ramos, y muestra la evolución de una pareja que envejece junta, reforzando la idea de amor para toda la vida.

“The Romantic”: su regreso más esperado

“Risk It All” forma parte de The Romantic, el cuarto álbum en solitario del artista y el primero en casi una década. El disco marca una nueva etapa creativa, manteniendo la esencia del soul y el funk que lo caracteriza, pero explorando sonidos más íntimos y conceptuales.

Entre los temas destacados se encuentra “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100, consolidando el regreso del cantante a la cima de las listas.

Con este lanzamiento, Bruno Mars reafirma su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. “Risk It All” no es solo una canción romántica, sino es una declaración cultural que conecta con millones de fans en México y Latinoamérica.

Con información de Excelsior