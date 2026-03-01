Rosalía triunfa en los Brit Awards: actuación histórica junto a Björk y premio a Mejor Artista Internacional

Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue Olivia Dean, quien se llevó cuatro grandes galardones: mejor artista, mejor álbum, mejor artista pop y mejor canción del año por ‘Rein Me In’, interpretada junto a Sam Fender

La industria de la música británica se rindió al talento de Rosalía. La artista catalana triunfó este sábado en la gala de los Brit Awards 2026 y se llevó el premio a mejor artista internacional por delante de estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga. Un logro que fue acompañado de una actuación estelar sobre el escenario del Co-op Live Arena de Mánchester, donde interpretó ‘Berghain’ junto a la Heritage Orchestra y a la incombustible Björk, quien ha irrumpido por sorpresa en la coreografiada performance.

La catalana trasladó por unos minutos al público al mítico club berlinés en una enérgica actuación que dejó sin palabras al presentador de la gala, Jack Whitehall. “Sin duda alguna, ha sido una de las mejores actuaciones de los Brit (Awards) que he visto nunca”, aseguró el humorista. Poco después, su nombre sonaba como la ganadora del galardón a mejor artista internacional. “Es un gran honor poder llevar mi música lejos de casa. Me encantaría compartir esto con todos mis compañeros que también hacen música en español. Sigamos celebrando la diversidad, las diferentes músicas, las diferentes culturas y los diferentes idiomas”, afirmó.

Olivia Dean, gran triunfadora



Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue Olivia Dean, quien se llevó cuatro grandes galardones: mejor artista, mejor álbum, mejor artista pop y mejor canción del año por ‘Rein Me In’, interpretada junto a Sam Fender. La artista también estaba nominada en esta última categoría con ‘Man I Need’. Dean, de 26 años, llegó a lo más alto de las listas con su álbum “The Art of Loving” y se convirtió en la primera solista británica en tener cuatro canciones en el top 10 del UK Singles Chart de forma simultánea.

La ceremonia también reconoció a Lola Young como artista revelación, el único de los cinco premios a los que estaba nominada, mientras que la banda de rock alternativo ‘Wolf Alice’ se llevó el galardón a mejor grupo británico del año y los estadounidenses ‘Geese’, el de mejor grupo internacional. El tema ‘APT’. De Rosé y Bruno Mars se alzó con el premio a mejor canción internacional en una gala cargada de actuaciones, entre ellas la de Harry Styles; Alex Warren, con James Blunt tocando ‘Ordinary’ al piano; y una fantástica Raye, quien interpretó una versión ralentizada de su éxito ‘Where is My Husband!’, también nominada a mejor canción.

Reconocimiento a los grandes



La gala de este sábado estuvo cargada de homenajes y reconocimientos a grandes nombres de la música británica. El compositor y productor Mark Ronson se llevó el premio a la contribución excepcional, un galardón que ha dedicado en su posterior actuación a Amy Winehouse. “La música que hice con Amy es la razón por la que todos saben quién soy. Siempre atesoraré su voz, su talento, nuestro vínculo”, aseguró.

Otro de los homenajeados fue Noel Gallagher, quien recibió el premio al compositor del año tras el regreso triunfal de Oasis a los escenarios. Gallagher, apasionado seguidor del Manchester City, recibió un cariñoso mensaje de Pep Guardiola, quien le animó a compartir el premio con su hermano Liam, ausente en la ceremonia. El músico obedeció nada más subir a recoger el galardón: “Tengo que darle las gracias”, aseguró. La ceremonia también rindió homenaje a Ozzy Osbourne, fallecido el año pasado y ganador póstumo del premio a la trayectoria.

