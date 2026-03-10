Chicha y Limón martes 10 de marzo de 2026

LA VILLA!!…Mercurio sigue retrogrado y mañana la luna pasa a menguante…#fuegomaria…¡Seguirá el maíz a peso señores!…a medirse con esos carros porque el alza a los combustibles sigue…Gerardo Villeda y Lesly Paz ya son esposos…Las XV primaveras de Ariana Sofía Mejía…Sarao por partida doble en la dinastía Lozano…Sportia Padel Club inaugura la copa LG en Merendón Place…El chismorreo…Los que parten tarta estos días…Efemérides…¡Venimos más surtidos que La Casa del Tamarindo!

Las especiales familias Villeda & Paz-Torres, vivieron la noche mas emocionante en muchos años, luego del enlace de sus hijos Gerardo y Lesly Marilyn…quienes coronaron su amor en una solemne misa nupcial oficiada por el padre Edwin Nieto en la parroquia San Vicente de Paúl…Ataviados de romance, clase y distinción, la pareja intercambio el anhelado “si quiero”, ante la felicidad de familiares y amigos cercanos…Ataviada con un minimalista ajuar estilo princesa en tafetán de seda blanca, con escote palabra de honor, coronado por solapa en ambos costados, Marilyn posaba orgullosa y feliz al lado de su amado Gerardo…quien lucio elegante y sobrio con impecable traje a tres piezas y dos tonos…entre rosas y besos, posaron para el recuerdo en la entrada del Centro de Convenciones Copantl, donde se desarrolló el banquete.

*.-Espacios primorosamente ornamentados por la misma novia y las damas de ambas familias, en perfecta mancuerna con las damas de la firma Acontecimientos…que supero las expectativas en montaje y performance…un menú de primera y una musicalización única, ambientaron la noche mas feliz en la vida de Gerardo y Lesly Marilyn, quienes ya rediseñan su hogar con lo mejor que solo Diunsa provee.

*.-De esta refutada casa hotelera, nos movemos raudos y veloces al Restaurante El Molino…mesón que lucía sus mejores galas para una fiesta juvenil que sigue rompiendo las redes sociales de su protagonista: Ariana Sofia Mejia fue presentada en sociedad con motivo de sus dorados XV años…La familia Mejia-Interiano tiro la casa por la ventana esa noche.

El Molino lucio primoroso, entre globos con tonalidades gold & lile, en armonía absoluta con el atuendo de Ariana Sofia: una columna en raso de seda en tono celeste, con drapeado diagonal a la altura de la cintura, que acentuaba su juvenil encanto…sumado a un impecable estilismo coronado por sus risos perfectamente hidratados…¡Una princesa a carta cabal la hija de Jaime Mejia y Cinthia Interiano que se lucieron como anfitriones!

Este sábado 14 será un día de gratas impresiones para la especial dama de la sociedad sampedrana Fairuz Khoury, quien estará de plácemes…súper consentida por sus apuestos hijos, familiares y vía redes sociales por su amplio circulo de amigos…Desde esta sección le enviamos la mejor de las dichas en esta renovada vuelta al sol…#blessingslady.

*.-Dos distinguidas damas siguen recibiendo las felicitaciones de sus numerosas amistades… nos referimos a las afables: Alba Esther Hernández de Portillo y la ex Reina de Periodismo María Gabriela García Tenorio de Ferraro…Directora del Instituto Santo Tomas…Ambas ladies siguen brindando en sus respectivos hogares con esos hijos tan galanes.

*.-Dos entusiastas varoncitos de la society sampedrana celebran su séptimo año de vida en los jardines de sus respectivas residencias…nos referimos a los encantadores: Michael Walther Knuth Avendaño, hijo de los estimados Christopher y Lorna Karina Avendaño de Knuth… Idem Arnaldo Mateo Martínez Vásquez, hijo de Arnaldo Daniel y Graciamaría de Martínez…¡Nieto de los Ing. Arnaldo Martínez y Julio C. Vasquez !.

*.-Por estas fechas celebra su onomástico el abogado, José Antonio Fernández, esposo de la bella dama Carmencita Suarez de Fernández, ambos pertenecientes a reconocidas familias de abolengo de la auténtica sociedad sampedrana…José Antonio y Carmen brindarán en familia…aunque las felicitaciones de sus numerosos amigos no se harán esperar este “finde” en las redes de este joven líder del Partido Liberal.

*.-Partió pastel el apuesto joven Edwin Gutiérrez…amantísimo hijo de los abogados Christian y Marielos Gutiérrez, quienes sorprendieron a Edwin con íntimos detalles en su día de días…Se unieron al sarao sus apuestos hermanos Christian y Alejandro, al igual que familiares y juveniles amistades…y vía redes sociales fueron muchas las felicitaciones.

*.-Otra hija del noble signo de Piscis que celebro su cumple entre pastel, flores y presentes, es la encantadora joven profesional de la medicina Annellisse Reyes, hija del abogado Miguel Reyes y la estimada dama Danelia Murillo…Hasta la fecha de hoy, Annellisse sigue preparándose en varias especialidades…¡Bendiciones!

Otro sarao muy comentado en redes sociales y en la nota cubierta por Farah La Revista, fueron los dorados 50 de las primas Mariella Lozano y Melba Luz Wilkins, quienes convocaron a media dinastía Lozano al Salón Trujillo del Hotel Copantl para brindar por ese “medio” paquete pletórico de triunfos y bendiciones…¡Mas que primas, dos hermanas de sangre!… A tal grado, que personalizaron sus atuendos de forma cómplice: enfundadas en elegante columna en dorado y negro, con pronunciado escote en V, que reafirmaba los lazos familiares que las une…Melba Luz y Mariella posaron felices en todo momento y El Trujillo lució esplendoroso con todos sus seres queridos…La casa hotelera se lució con el catering y las gráficas engalanan este portal con una galería única…¡Bendiciones ladies!

*.-Cerramos con broche de oro nuestro “Rincón del Fondant” con el estimado y joven galeno Melvin José Ferraro, quien acaba de cumplir 43 años…bien añejados y disimulados con el amor que solo su bella esposa le puede profesar…Marcela Juárez y su hijo Giorgio, fueron los primeros que congratularon al Dr. Melvin los primeros minutos de su fecha de fechas.

*.-Cumplen su primer aniversario de bodas la especial pareja conformada por los bellos: Dalton Barrosse y Annie Núñez-Barrosse…quienes luego de siete años de impecable noviazgo, consolidaron su amor con una memorable boda que aún se recuerda en la sociedad sampedrana…Se unen en jubilo sus padres: Dalton y Doris Barrosse con Luz Marina Donaire…Fungieron como padrinos William Canahuati y Tonnie Colindres.

*.-Por estas fechas del 2023…los salones San Pedro del Hotel Copantl lucieron copados casi en su totalidad por una pléyade de especiales familias sampedranas con motivo de una esperada boda: el enlace religioso de Oscar Geovany Leiva y Fernandina Zeron Angeli…quienes ya habían intercambiado rubricas en ceremonia civil realizada en elegante recinto en Baton Rouge Luisiana…¡Dichosas “Bodas de Cuero”!

*.-Las distinguidas familias Handal-Vediski & Perelló-Santos, recuerdan entre brindis una efeméride que sigue latente en la memoria de sus amigos: el sexto aniversario de casados de sus hijos Elías y Caroll Perelló de Handal… una relación que empezó como amigos y que culmino con una idílica unión en la iglesia María Reina del Mundo donde el padre Henry Asterio Rodríguez los declaro esposos…¡Bodas de Hierro!

Tres años han pasado desde que Daniel Vallecillo y Melanie Casanova se dieron el ‘sí, acepto’… Recordamos con especial cariño su recepción nupcial en el Hotel Hilton Princess, donde la creatividad de Lidabel y Scarleth Mena diseñaron una atmósfera de ensueño en tonos ivory, dorado y verde con abundantes follajes. Un aniversario más de aquel día inolvidable rodeado de seres queridos. ¡Muchas felicidades a la pareja!

*.-Las apreciadas familias Rivera-Ventura & Fajardo-López concretaron un sueño en común en el 2020: ver casados a sus hijos Carlos y Valerie, en una ceremonia tan íntima como personalizada, proyectando el amor que cultivaron en su noviazgo…sus amigos de siempre llegaron a patentizarles las muestras de afecto en tan memorable fecha…unidos en fe en la iglesia Espíritu Santo con posterior sarao en el Club Hondureño Arabe.

*.-En la antañona Perla del Caribe, Cartagena de Indias Colombia, pasearon su amor en el 2023 como esposos la especial pareja conformada por Marco Tulio y Tania Nohely Díaz-Dardón…luego de esa idílica homilía nupcial celebrada en tiempo y forma por el padre Lucio Amaya en el altar de la iglesia Sagrada Familia…con posterior banquete nupcial en el elegante Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe…Bodas de Cuero.

*.-Muchas felicidades a Haley Janssen y Danny Mejía, quienes en el 2023 unieron sus vidas en matrimonio eclesiástico en Angely Garden Jardín Las Clementinas…donde nos deleitaron con un coctel y mesa de fiambres importados, posteriormente se trasladaron al Salón Poinsettia para tener la recepción post boda donde 260 invitados disfrutaron de principio a fin.

*.-Ya planifican un brindis muy especial en familia, la afable pareja conformada por Josué y Annie Martínez de Melgar, quienes en un marzo mejor que este se unieron en sagrado matrimonio…la fiesta de esponsales fue en Angeli Gardens bajo una producción de las geniales damas de la firma Acontecimientos…¡Seis maravillosos años de amor del bueno!

La CHICO inicia una nueva era con la juramentación de su Junta Directiva 2026-2028, liderada por el Ing. Arnaldo Martínez Argueta… En un emotivo acto junto a su familia, el Ing. Martínez asumió este compromiso con una clara visión de servicio y transformación para el sector de la construcción en Honduras. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos en esta gestión!

*.-“El sol no se tapa con un dedo” y pasando la farándula internacional…y solo Ventaneando se pudo llevar la exclusiva de captar a los hijos de Luis Miguel y La Chule Arambula en el aeropuerto de la CDMX…¡Su presencia movió a todo el lugar!…¿Porque tanto misterio?…¡Ni El Chapo con sus chapitos!…Alcanzamos a ver al mayor, quien “ya despunta” para artista, pero de estilismo o make up…#primicia…¡El perfecto doble de Timothee Chalamet!…#regionv.

*.-Tan subyugante como espuma saliendo del mar, aparece por el lobby de esta, la “Gossip Laundry” más llevada y traída del país: Eva Gabunda…pero no viene sola, junto a ella “El Chele Ladilla”, a quien mandamos a las lavadoras para que allá se dé gusto: cargando el traperío que ambos traen…¡Mañana arranca la luna menguante, la mejor fase para todo: detox, rehab, despojos, limpias y purgas!…¡Hasta lavar chiringos!

*.-Eva luce lo último en moda “summer-chic” de Almacenes El Record, donde también se realizó su facial mensual a full Lancome…viene radiante de pies a cabeza y destilando Idole… pasamos al living donde descoseremos los últimos cotilleos de la palestra nacional…#warning.

*.-Las dejamos caer en este sillón de Ashley, porque hoy nos vamos como gordo en tobogán: a caída libre, con pataletas y pegando alaridos…¡Así o más gozosos que Maldonado-Peña!…jijijijiji…A pierna cruzada y batiente, Eva nos cuenta todo lo que se bate en la farándula del país…y arranca con “El Reto del Sabor” que ya alista motores para su segunda temporada.

*.-Mas que confirmados para este reality de cocina: Campanita y El Papucho, pero a “soto voce” barajan a: Zu Clemente, Roxy “gente” Somoza, reina nacional del tik tok…¡OJO: nacional no de LATAM como dijo El Supreme!…porque la única y autentica “Reina de Latam” es la mexicana Kenia Os: influencer, beauty Blogger, actriz y cantante…desenvuelta, polifacética, educada, fina, dulce y bella, la novia de Peso Pluma…¡Todo un estuche de monerías!…¡Nosotros esperamos a Shin Fujiyama!…#ojala.

Rodeados de exclusividad, los jóvenes de la generación 2026 de la Seran School celebraron su Senior Dinner en el Club Hondureño Árabe…Una velada inolvidable que marca el inicio de su despedida escolar en un entorno de gala y elegancia.

*.-Ya dijo Cesar “Sonrisa” Enamorado, que ya confirmo un influencer y tiktoker con casi dos millones de seguidores…Fancony?…La Bicha?…Igual invitaron al “Rey de las Tapas”: Supreme…¿No dice su Mili Flow que el costeño no sabe hacer ni una pinche tortilla con quesillo?…el “manjar” favorito y adictivo de la dura más dura y que más factura en HCH…¿Solo eso come?, así lo expresa en sus redes la vecina de Villa Cristina…¡Sus tres tiempos!…al comal o fritas en manteca de chancho…¡Asíomás!

*.-Ya se me está antojando una orden de dos: sencillas con cara de triples…o sea de tres pisos c/u, con rebosante quesillo fundido desparramado en las orillas…con full chimol y encurtido…#guanacas…pero solo para el desayuno…¡Solo en ese tiempo paso los carbohidratos!…¿con manteca de chancho?…#nones…solitas al comal…porque es “mucho con demasiado”…¡Mily no es La Chochita que frie solo con aceite de aguacate!

*.-La vecina de El Hato de Enmedio se mantiene fitness comiendo saludable y su mariachi lo sabe…luego de varias cirugías “si y solo si, tiene que hacerlo” porque el rebote es más que criminal…más aun que “La Chochis” padece el Síndrome de Hashimoto…#utaaa…pero si nunca ha estado en Japón…Esa nuestra guapa Belinda Handal…La tía de Marisol hasta con un japones está casada…¡Doña Beli fue Honduras en el MW-73!

*.-Por cierto, dicen que La Chochita no le hace el feo a su compañero de “al lado”…¿Cuál de los dos?…al único soltero y galán de ese espacio…Feo no es y para rematar es Leo…#grrrr…#candente…#horny…y cuando se ríe delinea esa tierna sonrisa de niño pícaro a lo baby face…¡Así o más encantador ese hombre vos!…¡Me recuerda a aquel ceibeño cuando estudiaba en el Manuel Bonilla!…¡Ex novio de Rocio Planells esa época!

*.-¿Estudio en La Ceiba esa capitalina?…unos cuantos años de Ciclo Comun y en ese colegio conoció a ese novio de “manito sudada”…¡Casi casi se queda por allá!…hasta que su familia retorno a La Capital de La Republica donde La Chio fue Reina de las Palillonas de su colegio y hasta Miss Tegucigalpa 1994…¡Comadrísima de Ofelia Alcántara, hoy recatada señora de Muñoz-Bonilla!…Ofelia fue Miss Comayagüela 1994…#bella.

*.-OFE es de La Ciudad de Las Colinas, donde se graduó de magisterio en la honorable: Escuela Normal Villa Ahumada, de donde salto a la palestra siendo Reina del Festival Nacional del Maiz…con ese importante cetro se mudó a TGA para estudiar Administración de Empresas, para luego enrolarse en el Certamen Capitalino de la Belleza…junto con la preciosa Carol Mejía, hoy señora de Johnny Jam…¡Galan de gustos muy royals!

¡Se vive la pasión del pádel! Sportia Padel Club inauguró con éxito la Copa LG en Merendón Place. La competencia continúa en medio de un ambiente inmejorable, combinando buena música, vibras positivas y la camaradería que caracteriza a nuestra comunidad alrededor de la cancha.

*.-¿Carol Esperanza Mejía?…¿La perfecta doble de Bibi Gaytán?…#talcual…porque por esa época pegaba con tubo esa novela de “Dos Mujeres un camino” de Emilio Larrosa…MICA aprovecho el auge y estilizaron a Carol como la tabasqueña, hoy señora de Capetillo…Carol fue Miss Valle de Angeles ese año…no sabía esos datos de la esposa de Johnny, uno de los locutores, DJ y conductor de TV más populares de la city…A quien si le conocimos de novia fue a Tricia Yanez, otra ex reina.

*.-Retomando “El Reto del Sabor”…otra friki que barajan para la segunda temporada es a Alejandra Rubio…¿Sabe cocinar?…sabemos que es cantante, show girl y conductora de TV la ex Chica de El Central, pero que tenga conocimientos del arte culinario…Tiene su público y seguidores, ya sabes que están metiendo “influencers” a la telera para subir el rating…La Rubio es referente en el Corporativo 1908, donde tiene “suite exclusiva” cada vez que se queda en esta ciudad…¡Friki fija en Selva & Orion!…#wao.

*.-¿Qué le “doblaron” el sueldo a Carola en las tres letras?…¿Como esta esa lavativa Eva Gabunda?…Según nuestros informantes infiltrados en ese canal, el gran amor de Mejia-Lainez acaba de firmar un “contrato millonario”, como suelen publicar sus frikis, con el llamado “Gigante de las Tres Letras”…¡La cadena nacional de Honduras!…reteniéndola en sus contenidos como uno de sus mejores talentos…¿Sacrificaron al Papucho?

*.-El Papucho ni él se esperaba semejante decisión radical vos…¡Le cayó como balde de agua fría!…según dicen, estaba indispuesto de ánimo o salud, para el “Vive” de San Jeronimo Copan y declino ir a ese viaje…Según redes: su “jefecita” se curó en despecho y aprovecho eso para dar el “visto bueno” a RRHH…¿venganza acaso?…Según las viperinas, se hacia los bigotes con ese galán de porte criollo…¡Pedazo de mayate!…#tipostout.

*.-Pero El Papucho no tiene corazón de cuartería como “otros” y le es fiel a su Mily Flow…¿no pierde las esperanza?…#nones…Fidelidad eterna sazonada de celibato, castidad, recato y lealtad al sentimiento vos…o sea…¿full requesón en la bodega?…#simon…¡Y La Pili con la miel al fuego!

El Roatán Tennis Open fue el escenario perfecto para que Liam y Rubén Wolozny compartieran su amor por el deporte. La familia se sumó a la apasionante oferta de turismo deportivo en las playas de Roatán, destacando en una jornada de sana competencia y recreación.

*.-Y es que esa Miss Fatty Fairy, con rostro de vistosa pelota de playa y clon de Sandrez, se mantiene “horny” en toda su jornada de laburo…¡No hay gordibuena fría!…¡Donde hay carne hay fiesta!…¡Si está aguado es que ha gustado!…¡No hay curvy sin hambre…Ups sin hombre!…jijijiji…¡Tiene un arsenal de “hot gifts” via WhatsApp que cosa seria!…como a ella le llega de todos lados…Famoso aquel de “sácame el veneno”…¡El galán del vespertino se “orgasmeaba” de la risa!…#terrible.

*.-“Ochime” Eva…¿Qué sabes del Grimorio?…¿Que será del paradero de nuestro cíngaro consentido?…se ha ausentado demasiados días y su silencio me asusta vos…más creo que “El fregón de Barney” le hizo alguna trastada…ya sabes una de sus frases célebres: “el que se cree de cizaña, acaba más frito que pescados en aceite de aguacate para la cena”…#plop…#olibari…A Grimo hay que mantenerlo de cerca, con trabajo y bien tratado…#tocadito…¡Se las cobra todas!…#santisimo.

*.-¿Estará internado en la Feria de Colinas? O en algún resort playero del Caribe catracho?…ya sabremos algo de el: “el que está vivo siempre aparece”…mientras tanto, Eva se pasa a chismes internacionales y uno que sigue viral es la llegada del Inter de Miami a la White House…donde los medios se dieron “banquete” de memes con todo lo que paso por allá.

*.-Primero Trump alabo la “guapeza” de la mayoría de jugadores que su macaneada vista alcanzo a ver…empezó con Luis Suarez, ese uruguayo de porte mediterráneo y marcado sex appeal…siguió con Messi, quien, aunque no entiende nada de inglés, no paraba de sonreír y mover la cabeza como las animes del promo de Hugh Hefner “Girls Next Door”…el mandatario le pregunto si se sentía bien…Messi no entendió y nuestro David Ruiz le tradujo, Messi dijo si y el argento siguió de simpático…#lol

*.-Luego el hombre más fuerte del mundo le consulto a Ruiz de donde era?…David le dijo Honduras y el anfitrión replico: “con razón no te pareces a ellos”…jajajajajaja….señalando al resto de compañeros del Inter…Rodrigo de Paul no paraba de reírse…¡Muchos destilaban Creed Aventus!…aroma oficial de futbolistas de elite y políticos de palestra.

*.-Y es que Trump ha andado de humorista estos días, luego de la salida de doña Kristi Noem y previo al mundial United 26… “tratando” de congraciarse con los latinos…tal fue el caso de la cumbre “El Escudo de las Americas” en Doral, donde estuvimos muy bien representados con Tito Asfura…quien ha hecho muy buena amistad con Marquitos Rubio…El Secretario de Estado sonríe de oreja a oreja y goza a mas no poder cada vez que saluda a Papi a la Orden…¡De hecho así lo saluda: “Mira Papito”!

Recordada como una de las grandes beldades más sexis de los años 90, Almabella Martínez ahora de Cárcamo, comparte imágenes de su espectacular viaje por Barcelona. La hondureña, radicada en EE. UU., disfruta de los encantos de España en una travesía inolvidable.

La CCIC seguirá siendo el “meeting point” de Papi & Tommy en esta ciudad, porque como buenos “iluminatis” saben dónde pararse y donde no…¡La buena vibra la huelen a millas!…#ccic…#clubhondurenoarabe… #gkglobal…#enp…#only…asi es que los veremos más seguido que nunca en estos lares…En otro orden de ideas, nuestros frikis se siguen preguntando si aún existe “Tamales Miriam”?…¡Señales de humo!…#please…#avisen… Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&