Liderazgo femenino: el motor de la resiliencia y la acción climática en el sector privado

FUNDAHRSE y organismos internacionales consolidan hoja de ruta para el liderazgo femenino en la acción climática.

Tegucigalpa. – En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité de Género de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró un encuentro estratégico que posiciona el liderazgo femenino como una pieza clave para la sostenibilidad y la gestión de riesgos en la región.

El evento reunió a figuras prominentes del sector privado y organismos internacionales con un objetivo claro: visibilizar y fortalecer el papel de la mujer en la toma de decisiones empresariales, especialmente en áreas críticas como la acción climática y la resiliencia corporativa.

Claudia Díaz (FUNDAHRSE), Karla Martínez (AHPEE), Andrea Gonzáles (BAC) analizan el impacto de la mujer en la gobernanza corporativa e innovación.

La jornada contó con el respaldo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Esta colaboración se enmarca en el proyecto regional “Liderazgo Empresarial de la Mujer en la Gestión de Riesgos y Acción Climática”, una iniciativa apoyada por la UNDRR e impulsada por CENTRARSE (Guatemala) y FUNDEMAS (El Salvador).

“Desde FUNDAHRSE reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando espacios donde el liderazgo de las mujeres fortalezca la resiliencia empresarial y contribuya a construir organizaciones más sostenibles e inclusivas”, destacó Pamela Molina, miembro de la Junta Directiva de FUNDAHRSE.

A pesar de los avances, las cifras presentadas durante el evento subrayan una brecha persistente: solo el 37.3% de los puestos directivos en América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres. Esta limitación impacta directamente en la capacidad de las empresas para configurar estrategias de adaptación climática inclusivas.

Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, enfatizó durante su intervención: El liderazgo femenino transforma la gestión empresarial, Integra la resiliencia de manera orgánica en la gobernanza, Permite avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles frente a desafíos climáticos y sociales.

Claudia Díaz, Directora Ejecutiva de FUNDAHRSE, destaca durante su intervención la importancia estratégica del liderazgo femenino para transformar la gestión empresarial y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

La agenda central del evento se estructuró en dos bloques estratégicos que facilitaron el intercambio de conocimientos y experiencias de éxito. El primero, un conversatorio sobre liderazgo empresarial femenino, contó con la participación de Karla Martínez, presidenta de la AHPEE, y Andrea Gonzáles, subgerente de sostenibilidad de BAC; ambas líderes, bajo la moderación de Claudia Díaz de FUNDAHRSE, analizaron el impacto determinante de la mujer en la innovación y la gobernanza corporativa.

Posteriormente, el espacio denominado “Gestión de Riesgos en la Práctica” reunió a representantes de empresas referentes como DACOTRANS, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), Grupo Agrolíbano, Nestlé Hondureña y la Fundación Génesis Empresarial de Guatemala. Durante este panel, moderado por Yosseline Gálvez, las especialistas compartieron sus modelos de gestión, certificaciones internacionales y políticas internas de igualdad, demostrando cómo la integración de mujeres en comités estratégicos fortalece la resiliencia y la competitividad frente a los desafíos climáticos actuales.

Compromiso conjunto: Participantes y conferencistas de Honduras y la región durante la jornada “Liderazgo Empresarial de la Mujer”, una iniciativa impulsada por FUNDAHRSE, CENTRARSE y FUNDEMAS para promover organizaciones más resilientes y sostenibles.

El evento no solo abordó la estructura empresarial, sino que incluyó espacios disruptivos como el taller sobre prevención de violencia de género en crisis humanitarias y el ejercicio creativo “Cadena de Resiliencia”, desarrollados en conjunto con UNFPA.

Conclusión del encuentro: Aunque Honduras enfrenta retos como la brecha salarial y la baja representación gremial, las experiencias compartidas demostraron que cuando las mujeres lideran, las organizaciones responden con mayor empatía, adaptabilidad e innovación, factores determinantes para la competitividad en el mercado actual.