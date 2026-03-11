Bazar del Sábado: Una década impulsando el emprendimiento con más de 300 expositores este fin de semana

En 10 años, el Bazar del Sábado ha impulsado a más de 6,000 emprendedores, generando una derrama económica superior a los 260 millones de lempiras

San Pedro Sula.- La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebra este mes de marzo el décimo aniversario del Bazar del Sábado, una iniciativa que durante una década ha impulsado el emprendimiento local, convirtiéndose en una plataforma sólida para transformar emprendedores en empresarios.

Desde el 12 marzo de 2016, el Bazar del Sábado se desarrolla de manera permanente en Expocentro, consolidándose como un modelo integral que no solo brinda espacios de comercialización, sino también capacitación, orientación y acompañamiento para la formalización de negocios.

Talento local: Emprendedores de diversos sectores exhiben productos 100% hondureños durante la gran exposición de aniversario en Expocentro.

Para conmemorar los 10 años, la CCIC realizará un Bazar Nacional el viernes 13 y sábado 14 de marzo en Expocentro, con la participación de más de 300 emprendedores de distintas zonas del país. La agenda incluirá actividades familiares, presentaciones artísticas y una conferencia magistral del experto internacional en ventas, Diego Enríquez Beltranena, titulada “Vendedores altamente rebeldes”.

Un modelo de inclusión y desarrollo

El proyecto fue impulsado en 2016 durante la presidencia del empresario Jorge Faraj, como respuesta a una necesidad concreta de los emprendedores que demandaban contar con un espacio accesible para comercializar sus productos.

“Una de las principales necesidades que nos exponían los emprendedores era la falta de espacios para vender porque las rentas y costos operativos son altos. Además de brindar el espacio, la CCIC les ofrece capacitación y orientación para que puedan formalizarse. Hoy, a 10 años, vemos un modelo sólido que consideramos es el proyecto de inclusión social más importantes del país”, expresó el expresidente y fundador del Bazar del Sábado, Jorge Faraj.

En una década, el Bazar del Sábado ha impulsado a más de 6,000 emprendedores, generando una derrama económica superior a los 260 millones de lempiras, contribuyendo a la creación de alrededor de 15,000 empleos y ha apoyado la formalización de más de tres mil negocios, en su mayoría liderados por mujeres

Muchos emprendedores ahora tienen sus propios negocios o son proveedores del comercio local como Miguel Alvarado del negocio “Tajaditas Mike”.

“Antes nosotros solo vendíamos a familia y conocidos. Era un emprendimiento pequeño, gracias al Bazar del Sábado nuestro sueño se hizo realidad al tener un punto de venta, actualmente tenemos también 15 puntos de venta en supermercados y tiendas de conveniencia”, compartió.

Don Miguel Alvarado y su esposa Dunia exhiben sus populares “Tajadas Mike” en una cadena de supermercados del país. Su crecimiento es un testimonio del éxito del Bazar del Sábado como puente entre los pequeños productores y los grandes mercados.

Lili Ramos es un ejemplo de cómo el Bazar del Sábado impulsa a los emprendedores. Comenzó con un pequeño stand de bisutería y hoy cuenta con dos puntos de venta: uno en Megamall y otro en City Mall, donde comercializa su marca “Atenas Accesorios”.

“El Bazar del Sábado ha sido un proyecto que nos ha impulsado y preparado para crecer. Nos permitió tener un punto de venta, atender a los clientes y saber sus necesidades y gustos para expandirnos en el mercado¨, expresó.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó el impacto social del proyecto como generador e oportunidades.

“Estamos felices de celebrar 10 años del Bazar del Sábado, un proyecto que demuestra que con voluntad podemos generar oportunidades y transformar positivamente la vida de emprendedores y de familias completas. Un espacio que se les facilita y la orientación para que puedan crecer, ha sido suficiente para que ellos puedan tener sus negocios¨, mencionó.

Ambiente familiar: La comunidad disfruta de la variedad de productos y servicios que ofrece la edición especial de aniversario del Bazar del Sábado.

Por su parte, Melissa Faraj, directora ad honorem del Bazar del Sábado, señaló que 10 años representan constancia, comunidad y oportunidades.

¨Agradecemos a todos los visitantes que apoyan y compran los productos de los emprendedores, por eso queremos celebrarlo con las familias sampedranas que han sido parte de esta historia¨, expresó.

Agenda de aniversario

Bazar Nacional viernes 13 y 14 de marzo

Horario: 10:00 am a 7:00 pm

Entrada y parqueo gratis en Expocentro.



Actividades

Viernes 13 de marzo

10:00 a.m. — Conferencia magistral: “Vendedores altamente rebeldes”, Diego Beltranena

4:00 p.m. — Presentación musical: Karli Ortega

6:00 p.m. — Concierto: La Gran Banda

7:00 p.m. — Show garífuna y espectáculo de fuegos artificiales

Sábado 14 de marzo

11:30 a.m. — Pastel de aniversario

12:00 p.m. — Marimba, batucada, zancos y show de botargas

3:00 p.m. — Presentación musical “Tú y Yo”

4:00 p.m. — Exhibición de autos clásicos