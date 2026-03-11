martes, marzo 10, 2026

Honduras se suma al Centroamérica Big Day 2026: Una cita con la biodiversidad este 14 de marzo

El IHT, CANATURH y Aves Honduras impulsan el Centroamérica Big Day para posicionar al país como un destino líder en aviturismo regional. / Fotos Cortesía.

Tegucigalpa. El cielo hondureño se convertirá en el escenario de una de las celebraciones ambientales más importantes de la región. Este próximo 14 de marzo, Honduras participará oficialmente en el Centroamérica Big Day 2026, una iniciativa que busca registrar la mayor cantidad de especies de aves en una sola jornada para fomentar la conservación y el turismo sostenible.

El evento, impulsado a nivel regional por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), posiciona al istmo como un destino líder en aviturismo, integrando esfuerzos entre el sector público, privado y las comunidades locales.

La actividad se desarrollará bajo una estrecha coordinación entre el sector turístico, organizaciones ambientales y comunidades locales, consolidando al país como un destino clave para el aviturismo.

Un Big Day consiste en una jornada internacional donde personas de todas las edades se dedican, durante un solo día, a identificar y registrar la mayor cantidad de especies de aves en sus entornos. Más allá de la recreación, estos registros alimentan bases de datos científicas que permiten conocer mejor el estado de la biodiversidad y fortalecer las estrategias de protección ambiental, convirtiendo a cada ciudadano en un colaborador activo de la ciencia.

La elección de marzo para esta edición no es casualidad. Este mes representa un momento biológico crucial en la región, ya que coincide con la presencia de aves migratorias que aún se encuentran en territorio centroamericano antes de emprender su viaje de retorno al norte. Al sumarse a las especies residentes que habitan permanentemente en el país, se crea una ventana de oportunidad única para observar una diversidad de especies sin precedentes en una sola jornada.

En esta ocasión, Honduras ha habilitado puntos estratégicos de observación que garantizan una experiencia enriquecedora. Entre ellos destacan el Santuario Luna del Puente Reserva Natural, la Reserva Natural Bioparque Paradise en el Lago de Yojoa y el Santuario Bosque Dorado Nature Lodge en Siguatepeque. Estos sitios contarán con el acompañamiento de guías especializados de Aves Honduras (ASHO), facilitando el aprendizaje tanto para expertos como para principiantes, gracias al apoyo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH).

La convocatoria es abierta y flexible; los organizadores invitan a la población a sumarse desde sus propias rutas cotidianas, comunidades o reservas privadas. Las observaciones podrán ser reportadas a través de plataformas digitales como eBird e iNaturalist, herramientas esenciales para el monitoreo global. Para quienes deseen aprender a utilizar equipo especializado o conocer los puntos con stands demostrativos, la asociación Aves Honduras ha habilitado el portal aveshonduras.org/cbd2026/ con toda la información necesaria.

Finalmente, esta edición del Centroamérica Big Day, impulsada regionalmente por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), busca posicionar al istmo como uno de los destinos más idóneos para el avistamiento de aves bajo un enfoque de sostenibilidad. La participación de Honduras refleja el esfuerzo conjunto de instituciones y sociedad civil por proteger el capital natural y fomentar un desarrollo económico que respete y celebre la vida silvestre.

