Grupo Famma se expande a nivel nacional bajo el modelo de franquicias LogoShop

San Pedro Sula.- En un evento lleno de visión y crecimiento empresarial celebrado en el Club Hondureño Árabe, la marca LogoShop, perteneciente al sólido Grupo Famma, realizó el lanzamiento oficial de su modelo de franquicias.

Tras experimentar un crecimiento exponencial en el mercado de uniformes y artículos promocionales, la marca se declara lista para llevar su éxito a nuevos rincones del país y, próximamente, a toda la región centroamericana.

Mario, Faride y Martín López, miembros del consejo directivo de Grupo Famma.

Mario López, Gerente comercial de LogoShop, destacó que la empresa ha alcanzado la madurez necesaria para dar este gran salto.

“Ya estamos listos para que los futuros franquiciatarios puedan llevar la marca a todas partes del país y, en un futuro cercano, a nivel centroamericano”, expresó López con entusiasmo durante la ceremonia.

La fuerza de ventas de Grupo Famma presente en el lanzamiento de la nueva franquicia de LogoShop, reafirmando su compromiso con la expansión.

LogoShop se ha consolidado como un referente en la comercialización de: Uniformes corporativos para todo tipo de industrias y productos promocionales innovadores. Ahora, este exitoso modelo operativo se pone a disposición de inversionistas que deseen formar parte de una estructura probada y rentable.

Ejecutivos y colaboradores de Grupo Famma asistieron al lanzamiento de la franquicia de Logo Shop, donde también participaron en una serie de conferencias estratégicas.

Requisitos para inversionistas

Para aquellos interesados en adquirir la franquicia de LogoShop, la empresa ha definido dos pilares fundamentales:

Ubicación estratégica: Contar con un local físico en una ciudad con alto potencial de crecimiento.

Solidez financiera: Poseer el capital de inversión necesario para garantizar la calidad y el servicio que caracterizan a la marca.

Martín López, Rebeca Monroy y Mario López.

Formación y Capacitación

El evento de lanzamiento no solo fue una celebración, sino también un espacio de aprendizaje. Los colaboradores y aliados participaron en conferencias magistrales: Daniel López, experto en el rubro, profundizó sobre el sistema de las Franquicias; mientras que Rebeca Monroy impartió una charla enfocada al éxito empresarial y personal.