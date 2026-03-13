Honduras celebra la excelencia ambiental: 17 empresas reciben el galardón Bandera Ecológica 2026

San Pedro Sula. – En un esfuerzo conjunto por mitigar los efectos del cambio climático y promover la sostenibilidad, el Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH), junto a la SERNA, el COHEP y la UNAH, realizaron la entrega del prestigioso Galardón Bandera Ecológica – Cambio Climático (PBECC).

Ivar A. Pettersson, Farid Kattum, Claudia Díaz, Mario Faraj, Karala Avila, Alberto Díaz Lobo y Karim Qubain.

En esta edición 2026, diecisiete empresas hondureñas fueron reconocidas por su compromiso voluntario con la ecoeficiencia y la resiliencia climática.

La ceremonia fue presidida por destacadas autoridades, entre ellas el Lic. Mario R. Faraj, presidente del CNP+LH; el Ing. Basilio Fuschich, directivo del COHEP; el Dr. Juan Joseph Malta, director de la UNAH-Campus Cortés, y el Abg. Ángel Reyes, secretario general de SERNA.

Basilio Fuschich, directivo del COHEP.

El PBECC, vigente desde 2016, es una plataforma público-privada que evalúa el desempeño ambiental empresarial durante un año continuo. Según Mario R. Faraj, Presidente del CNP+LH, este galardón permite incentivar estrategias que apoyan el desarrollo sostenible del país a corto, mediano y largo plazo.

Mario R. Faraj, Presidente del CNP+LH, durante su discurso sobre estrategias voluntarias contra el cambio climático en el evento Bandera Ecológica.

“El Programa Bandera Ecológica – Cambio Climático incentiva y reconoce a las empresas que optimizan su desempeño ambiental y establecen estrategias voluntarias a corto, mediano y largo plazo en favor del desarrollo sostenible del país”, destacó Faraj.

Ángel Reyes, secretario general de SERNA.

El programa está abierto a todas las empresas interesadas en sumarse a las mesas de ecoeficiencia empresarial. Para optar al galardón, las organizaciones deben presentar informes que evidencien un año continuo de buenas prácticas, con especial énfasis en la mitigación de riesgos derivados del cambio climático y el cumplimiento de estándares de responsabilidad ambiental.

Juan Joseph Malta, director de la UNAH-Campus Cortés.

Este año, un total de 17 empresas fueron distinguidas con una estrella por su desempeño sostenible. La lista incluye seis unidades de Cargill de Honduras (ALCON, Delicia, Pronorsa, Torre Norteño, RASA y su centro de distribución en Tegucigalpa), además de referentes industriales como Grupo Vanguardia, INVEMA, Compañía Azucarera Tres Valles (CATV), Planta Cerveza de Cervecería Hondureña, 5 Star Apparel y San Juan Textiles.

Por octavo año consecutivo, Grupo Vanguardia fue distinguido con el galardón Bandera Ecológica – Cambio Climático. En esta ocasión, Ruth García recibió la presea de manos del Juan Joseph Malta, representante de la UNAH.

Asimismo, tres empresas destacaron al alcanzar niveles superiores de excelencia: Francis Apparel S. de R. L. de C. V. y Genesis Apparel S. de R. L. de C. V. fueron reconocidas con dos estrellas, mientras que Elcatex S. de R. L. de C. V. obtuvo el galardón de tres estrellas por su desempeño sobresaliente.

Representantes de Grupo Elcatex posan con el galardón Bandera Ecológica, reafirmando su liderazgo entre las empresas comprometidas con la sostenibilidad en Honduras.

En el nivel de tres estrellas, la Planta de Refrescos de Cervecería Hondureña destacó por su sólida base de certificaciones ambientales internacionales. Por su parte, Nestlé Hondureña reafirmó este máximo reconocimiento gracias a su impacto positivo en la cadena de valor y sus alianzas estratégicas con proveedores; ambas organizaciones demostraron un estándar superior en sostenibilidad y responsabilidad empresarial.

La Planta de Refrescos de Cervecería Hondureña fue distinguida con el máximo galardón de tres estrellas. La presea fue entregada por Mario R. Faraj a la representante de la compañía, Karla Ávila, en reconocimiento a su excelencia operativa.

Nestlé Hondureña reafirma su compromiso sostenible obteniendo el máximo galardón de tres estrellas del PBECC. El reconocimiento fue entregado a Ivar A. Pettersson, resaltando el impacto de la compañía en toda su cadena de valor.

Los miembros del Comité de Evaluación expresaron su satisfacción al respaldar esta iniciativa y extendieron una cordial invitación al sector empresarial para sumarse a este esfuerzo, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la construcción de una mejor Honduras.

El señor Yamal Yibrín recibió el galardón en representación de la Compañía Azucarera Tres Valles (CATV), el cual fue entregado por el presidente del CNP+LH, el Lic. Mario R. Faraj.

Comprometido con el incremento de la productividad, el CNP+LH difunde y aplica modelos de eficiencia operativa. Su enfoque combina la Producción más Limpia con sistemas de gestión globales, logrando una optimización integral que procura el bienestar económico y el respeto al entorno ambiental y social.