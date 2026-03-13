Tributo a Roberto Elvir Zelaya, el arquitecto paisajista que pintó de rosa a San Pedro Sula

San Pedro Sula. Hay hombres cuya firma no se estampa en un papel, sino en la tierra. El arquitecto paisajista Roberto Elvir Zelaya es uno de ellos. En una solemne ceremonia celebrada en el Salón Consistorial, la ciudad que él ayudó a diseñar le devolvió un poco del color que él le regaló hace más de cinco décadas.

Momento en que el arquitecto Roberto Elvir Zelaya plasma su firma en el Libro de Visitas Distinguidas de la Municipalidad de San Pedro Sula, acompañado por el edil Roberto Contreras.

El acto, fue presidido por el alcalde Roberto Contreras, quien destacó la trayectoria del arquitecto paisajista como un pilar fundamental en la identidad visual y ambiental de la capital industrial.

Familiares, amigos y autoridades municipales celebran la trayectoria de don Roberto Elvir Zelaya, una figura clave en el desarrollo ecológico de San Pedro Sula.

Acompañado por familiares y amigos, entre ellos su esposa, la abogada María Margarita de Elvir, y su primo hermano, el ingeniero José María Elvir, el arquitecto Elvir Zelaya firmó el Libro de Visitas Distinguidas, un acto simbólico para quien ya es, por derecho propio, un ciudadano ilustre de la capital industrial.

Un legado que se mide en raíces

La historia ambiental de San Pedro Sula tiene un antes y un después de 1974. Fue en ese año cuando Elvir Zelaya inició un ambicioso proyecto de arborización que hoy, en pleno 2026, continúa dando frutos: solo en lo que va del año, se han plantado 3,000 macuelizos enanos para mantener viva esa visión que comenzó hace 52 años.

Visiblemente emocionado, el Arq. Roberto Elvir Zelaya agradeció el tributo de la ciudad y recordó la importancia de proteger el patrimonio natural del municipio.

“Con su visión y responsabilidad ecológica, él pintó la ciudad con el color de los macuelizos. Si no honramos a quienes transforman vidas y cambian el ambiente, los niños seguirán teniendo por héroes a Superman o a Batman”, afirmó el alcalde Contreras.

Reconocimientos permanentes

Como parte del homenaje, el edil anunció que presentará una moción ante la Corporación Municipal para que el Vivero Municipal de El Ocotillo —fundado originalmente por iniciativa de Elvir en 1992— lleve el nombre del arquitecto. Asimismo, se planteó la creación de un Festival del Macuelizo para fortalecer la identidad cultural local.

Arquitecto Roberto Elvir Zelaya: El visionario que desde 1974 comenzó a pintar de rosa las calles de San Pedro Sula a través de la siembra del macuelizo .

Visiblemente conmovido, el homenajeado dedicó el reconocimiento a su esposa, María Margarita, a sus hijos y a su equipo de trabajo. “No voy a disimular ni negar la emoción que siento”, expresó el arquitecto, quien estuvo acompañado por su primo hermano, el Ing. José María Elvir, y su esposa, la abogada María Luisa de Elvir.

Un legado que florece: El alcalde Roberto Contreras junto al Arq. Roberto Elvir Zelaya, el hombre cuya visión transformó el paisaje urbano de la ciudad con la siembra de los icónicos macuelizos.

Perfil: Una vida dedicada al urbanismo

El arquitecto Roberto Elvir Zelaya cuenta con una de las hojas de vida más robustas en el área del paisajismo centroamericano:

Formación: Graduado de Louisiana State University (EE.UU.) y postgraduado en Urbanismo en Tel Aviv, Israel.

Hitos Laborales:

Arquitecto planificador en la Municipalidad de Houston, Texas (1967-1970).

Fundador del Departamento de Urbanismo de San Pedro Sula en 1971.

Diseñador de espacios públicos en más de ocho ciudades de Honduras, incluyendo Copán Ruinas y Puerto Cortés.

Principal impulsor de la arborización urbana de SPS entre 1974 y 1997.