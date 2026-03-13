Innovación y ahorro: Skill Up y Optimus Card la alianza que impulsa el crecimiento profesional de los hondureños

El convenio entre la academia líder y la mayor red de beneficios del país ofrece 10% de descuento exclusivo en formación técnica práctica.

San Pedro Sula. – En un paso firme hacia la innovación educativa y el fortalecimiento de la economía de los profesionales hondureños, Skill Up y Optimus Card anuncian la formalización de una alianza estratégica, orientada a ampliar el acceso a oportunidades de formación y desarrollo profesional en el país.

Mediante este convenio, los usuarios de Optimus Card podrán acceder a un 10% de descuento en los programas de formación técnica y práctica que ofrece Skill Up, facilitando así el acceso a capacitación especializada que contribuye al fortalecimiento de competencias y al crecimiento profesional en el mercado laboral actual.

Más que una tarjeta: Optimus Card expande su red de más de 500 comercios aliados integrando formación técnica de alto impacto para sus tarjetahabientes.

Esta colaboración no solo representa un ahorro económico, sino la creación de un ecosistema que prioriza la actualización constante. Al integrar beneficios financieros con educación de alto impacto, ambas organizaciones buscan potencializar el talento local, fomentar la empleabilidad y fortalecer la economía.

El objetivo de Optimus Card es hacer la vida de los usuarios más fácil, indicó el licenciado Ricardo Xavier Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

“No se trata solo de dar un descuento, sino de conectar a nuestros clientes con formación de calidad que realmente funcione en el mundo real. Skill Up ofrece talleres prácticos y actualizados que encajan perfectamente con la visión de innovación de Optimus Card. Estamos orgullosos de esta alianza que premia la fidelidad de nuestros usuarios con conocimiento y crecimiento” comentó la autoridad.

Abigail Ayala, los programas de Skill Up, ahora con descuentos exclusivos para usuarios de Optimus Card, cuentan con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Por su parte, la licenciada Abigail Ayala representante de marca de Skill Up, expresó la importancia de este convenio.

“Nuestros cursos no son solo teoría; son experiencias prácticas diseñadas para que el estudiante aplique lo aprendido desde el primer día. Esta alianza permite que más hondureños experimenten nuestra metodología de alto impacto, garantizando que el aprendizaje se transforme en resultados tangibles para las empresas donde labora” manifestó la representante.

Además, los certificados emitidos por Skill Up cuentan con el aval de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Gracias a esta colaboración, el beneficio tiene alcance nacional a través de los 13 campus de la universidad, asegurando que la formación técnica llegue a todo el país.

La mayor red de beneficios del país

Este beneficio se integra a la amplia red de Optimus Card, que ya ofrece promociones en más de 500 comercios a nivel nacional. Los usuarios pueden disfrutar de ahorros en marcas líderes como McDonald’s, Miniso, Cinépolis, TOUS, Ópticas La Curacao, Baterías LTH y Laboratorio Clínico Simán, consolidando a la tarjeta como la plataforma de beneficios más robusta de Honduras.

Con esta alianza, Skill Up y Optimus Card reafirman su compromiso con la innovación y el desarrollo profesional, creando un ecosistema donde la actualización constante y el bienestar financiero caminan de la mano.