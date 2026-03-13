Entre jardines y sonrisas: La Clase 2026 del Instituto St Joseph vive su Senior Breakfast

San Pedro Sula. — En una atmósfera cargada de alegría y grandes expectativas, la Clase 2026 del Instituto Saint Joseph se reunió para disfrutar de un exquisito desayuno en las instalaciones del Hotel Copantl de San Pedro Sula. El evento marca el inicio de la recta final de actividades sociales previo a su esperada graduación.

Izel Rivera, Ally Domínguez, Lilian Antúnez, Madelin Gallardo, Marcela Doblado y Mónica Guillén.

Los amplios y cuidados jardines del hotel se convirtieron en el escenario perfecto para capturar la esencia de esta generación. Entre risas y abrazos, los jóvenes aprovecharon la luz matutina para sus fotografías del recuerdo, dejando constancia de la sólida amistad y el compañerismo que han forjado a lo largo de su trayectoria escolar.

Clase 2026 del Instituto Saint Joseph radiantes y divertidos durante su desayuno fraternal en el Hotel Copantl de San Pedro Sula.

Esta generación, conformada por 30 alumnos, se prepara para cerrar un ciclo vital el próximo 7 de junio. Tras culminar sus estudios secundarios, los futuros profesionales se disponen a emprender nuevos retos en prestigiosos centros de educación superior, con el firme propósito de contribuir al engrandecimiento de Honduras a través de sus diversas capacidades y talentos.

Marcela Doblado y Nilser García.

Eduardo Amador y Mónica Guillen.

La agenda para el 7 de junio promete ser inolvidable. Tras los actos protocolarios, los graduandos se trasladarán al Club Hondureño Árabe, donde celebrarán su éxito académico con la tradicional fiesta de gala (Prom), sellando así una etapa de formación integral y dando la bienvenida a su futuro universitario.

Valery Dubón con Dilcia Mena.

Stephany Membreño y Roberto Alessandro Espinal.

Natalia Gómez con Ever Fernández.

Karla Amador y Nathaly Martínez.

Izel Rivera, Javier Rivera y Ally Domínguez.

Pablo Iscao, Lilian Antúnez e Isaac Maradiaga.

Valery Dubón con Ian Mencia.

Britanny Salcedo y María Calderón.

Natalia Gómez y Lucas Paz.

Daniela Andrade e Isaac Maradiaga.

Samuel Leiva, Karla Amador y Howing Bueso.

Lucas Paz, Juan Diego Cárcamo, Ever Fernández y Pablo Iscoa.

Fairuz Ortega y Emily García.