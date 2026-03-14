RCA celebra más de un siglo de innovación con el lanzamiento de su nueva línea de productos en Honduras

San Pedro Sula. – Con un legado que supera el siglo de historia, la marca RCA anunció oficialmente el lanzamiento de su renovada línea de productos en el mercado hondureño. La firma, referente en electrónica y línea blanca, busca fortalecer su presencia en los hogares mediante una oferta que combina tecnología de punta, diseño moderno y la confianza que la ha caracterizado tradicionalmente.

El anuncio destaca especialmente la llegada de nuevos televisores, sistemas de audio y equipos de cocina, diseñados para cubrir las necesidades actuales de entretenimiento y funcionalidad doméstica.

Imagen inmersiva: Los nuevos televisores RCA QLED transforman el entretenimiento en casa con colores vibrantes y tecnología de vanguardia, ideales para vivir la pasión del fútbol.

Innovación en entretenimiento y hogar

En el marco de la fiebre deportiva por el Mundial, RCA presentó sus nuevos Televisores QLED. Esta tecnología destaca por ofrecer una experiencia visual inmersiva con colores más vibrantes y una claridad superior, orientada a los consumidores que buscan la máxima calidad en la transmisión de eventos deportivos y cine.

Estufas RCA Reina: El equilibrio perfecto entre modernidad y practicidad, diseñadas en diversos tamaños para adaptarse con elegancia a cada hogar hondureño.

Por otro lado, la marca introdujo la línea de Estufas RCA Reina, diseñada bajo un concepto de equilibrio entre estética y practicidad. La serie incluye: Modelos de 20 pulgadas con 4 quemadores, ideales para espacios optimizados. Además, Modelos de 30 pulgadas con 6 quemadores, pensados para familias grandes y alta exigencia culinaria.

Sonido con estilo para el verano

Para el segmento de audio, RCA lanzó los modelos Ibiza, Miami y Smooking Speaker. Estos dispositivos no solo prometen una fidelidad sonora excepcional, sino que presentan diseños diferenciados para adaptarse a diversos estilos de vida y ambientes, desde reuniones sociales hasta espacios personales.

Nueva línea de Audio RCA: Calidad acústica superior y estética moderna en los modelos Ibiza, Miami y Smooking Speaker, diseñados para personalizar cualquier ambiente del hogar.

“RCA continúa consolidando su liderazgo en Honduras y toda la región con una amplia gama de soluciones. Nuestra línea complementa perfectamente la oferta de parrillas, ventiladores, refrigeradoras y aire acondicionado, brindando practicidad en cada rincón del hogar”, expresó Guillermo Suazo, gerente general de RCA Honduras.

Guillermo Suazo, Gerente General de RCA Honduras, durante la presentación de la nueva línea de productos que reafirma el liderazgo de la marca en la región.

Disponibilidad en el mercado nacional

La marca reafirmó su compromiso con la accesibilidad, confirmando que sus nuevos productos ya se encuentran disponibles en los principales puntos de venta de Honduras, entre ellos: Walmart, El Gallo más Gallo, Lady Lee, Elektra y Jetstereo, Molinero, MundiOfertas, Comercial Pineda, Comercial Yoly, M P & M, Plaza Panamá, Almacén Dos Hermanos, Panorama Internacional, El Favorito y Ferretería Herco.

E l CEO de RCA, Michael T. Cohen , reafirma el posicionamiento de la compañía como referente tecnológico y de confianza para los hogares modernos.

Con este lanzamiento, RCA busca no solo vender tecnología, sino consolidarse como la “marca de respaldo” que acompaña los momentos cotidianos de las familias hondureñas a través de la innovación constante.