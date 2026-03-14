RCA celebra más de un siglo de innovación con el lanzamiento de su nueva línea de productos en Honduras

San Pedro Sula. – Con un legado que supera el siglo de historia, la marca RCA anunció oficialmente el lanzamiento de su renovada línea de productos en el mercado hondureño. La firma, referente en electrónica y línea blanca, busca fortalecer su presencia en los hogares mediante una oferta que combina tecnología de punta, diseño moderno y la confianza que la ha caracterizado tradicionalmente.
El anuncio destaca especialmente la llegada de nuevos televisores, sistemas de audio y equipos de cocina, diseñados para cubrir las necesidades actuales de entretenimiento y funcionalidad doméstica.
Innovación en entretenimiento y hogar
En el marco de la fiebre deportiva por el Mundial, RCA presentó sus nuevos Televisores QLED. Esta tecnología destaca por ofrecer una experiencia visual inmersiva con colores más vibrantes y una claridad superior, orientada a los consumidores que buscan la máxima calidad en la transmisión de eventos deportivos y cine.
Por otro lado, la marca introdujo la línea de Estufas RCA Reina, diseñada bajo un concepto de equilibrio entre estética y practicidad. La serie incluye: Modelos de 20 pulgadas con 4 quemadores, ideales para espacios optimizados. Además, Modelos de 30 pulgadas con 6 quemadores, pensados para familias grandes y alta exigencia culinaria.
Sonido con estilo para el verano
Para el segmento de audio, RCA lanzó los modelos Ibiza, Miami y Smooking Speaker. Estos dispositivos no solo prometen una fidelidad sonora excepcional, sino que presentan diseños diferenciados para adaptarse a diversos estilos de vida y ambientes, desde reuniones sociales hasta espacios personales.
“RCA continúa consolidando su liderazgo en Honduras y toda la región con una amplia gama de soluciones. Nuestra línea complementa perfectamente la oferta de parrillas, ventiladores, refrigeradoras y aire acondicionado, brindando practicidad en cada rincón del hogar”, expresó Guillermo Suazo, gerente general de RCA Honduras.
Disponibilidad en el mercado nacional
La marca reafirmó su compromiso con la accesibilidad, confirmando que sus nuevos productos ya se encuentran disponibles en los principales puntos de venta de Honduras, entre ellos: Walmart, El Gallo más Gallo, Lady Lee, Elektra y Jetstereo, Molinero, MundiOfertas, Comercial Pineda, Comercial Yoly, M P & M, Plaza Panamá, Almacén Dos Hermanos, Panorama Internacional, El Favorito y Ferretería Herco.
Con este lanzamiento, RCA busca no solo vender tecnología, sino consolidarse como la “marca de respaldo” que acompaña los momentos cotidianos de las familias hondureñas a través de la innovación constante.
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RCA renueva su imagen con una nueva línea de televisores, estufas y audio, creada para complementar cada momento especial de tu vida. #ElDiarioHN #RCAHogar #LanzamientoRCA #TecnologíaRCA #innovación♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista