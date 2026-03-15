Credimóvil celebra cinco años de expansión y respaldo financiero en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Credimóvit conmemoró su quinto aniversario con un evento especial que reunió a medios de comunicación, autoridades, colaboradores, clientes y aliados, quienes acompañaron esta celebración que marca cinco años de trayectoria y consolidación.

Reconocimiento a la lealtad: Colaboradores con mayor trayectoria en la institución fueron homenajeados por su aporte fundamental al crecimiento de Credimóvil.

Durante la actividad, la empresa expresó su agradecimiento a todo su equipo de trabajo, reconociendo el compromiso y la dedicación que han sido fundamentales en el crecimiento de la institución. En el marco de la celebración, también se realizó un reconocimiento a los colaboradores con mayor trayectoria, destacando su esfuerzo y aporte al desarrollo de Credimóvil.

Aliados estratégicos acompañaron a Credimóvil en la conmemoración de su quinto aniversario en San Pedro Sula.

El evento estuvo lleno de momentos especiales, con premios, dinámicas y diversas sorpresas para los asistentes, en un ambiente de celebración y gratitud hacia quienes han formado parte de la historia de la empresa.

La Lic. Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó la importancia de este aniversario y el valor del trabajo del equipo y la confianza de quienes han acompañado a la institución.

La Lic. Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó durante su discurso el compromiso de la empresa de seguir ofreciendo soluciones financieras ágiles y confiables.

“Cumplir cinco años representa un logro importante para nuestra empresa. Agradecemos a nuestros colaboradores por su dedicación, a nuestros clientes por su confianza y a nuestros aliados por acompañarnos en este camino. Seguiremos trabajando para ofrecer más oportunidades y muchos más beneficios para quienes confían en nosotros”, expresó Balderramos.

Entre premios y sorpresas, los asistentes disfrutaron de un evento especial marcado por el agradecimiento y la celebración de cinco años de crecimiento.

Reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios y agradeciendo a clientes, colaboradores, aliados y medios de comunicación que han sido parte de estos primeros cinco años de historia.

A través de sus servicios, la institución apoya el emprendimiento, la consolidación de deudas, la compra de vehículos y otras metas financieras de sus clientes, reafirmando su compromiso de seguir ofreciendo soluciones ágiles y confiables.