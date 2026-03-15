sábado, marzo 14, 2026

Top 5

Más Noticias

Credimóvil celebra cinco años de expansión y respaldo financiero en San Pedro Sula

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El motor del éxito: El equipo de Credimóvil celebra cinco años de compromiso y dedicación en beneficio de los hondureños. / Fotos El diario HN

San Pedro Sula. – Credimóvit conmemoró su quinto aniversario con un evento especial que reunió a medios de comunicación, autoridades, colaboradores, clientes y aliados, quienes acompañaron esta celebración que marca cinco años de trayectoria y consolidación.

Reconocimiento a la lealtad: Colaboradores con mayor trayectoria en la institución fueron homenajeados por su aporte fundamental al crecimiento de Credimóvil.

Durante la actividad, la empresa expresó su agradecimiento a todo su equipo de trabajo, reconociendo el compromiso y la dedicación que han sido fundamentales en el crecimiento de la institución. En el marco de la celebración, también se realizó un reconocimiento a los colaboradores con mayor trayectoria, destacando su esfuerzo y aporte al desarrollo de Credimóvil.

Aliados estratégicos acompañaron a Credimóvil en la conmemoración de su quinto aniversario en San Pedro Sula.

El evento estuvo lleno de momentos especiales, con premios, dinámicas y diversas sorpresas para los asistentes, en un ambiente de celebración y gratitud hacia quienes han formado parte de la historia de la empresa.

La Lic. Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó la importancia de este aniversario y el valor del trabajo del equipo y la confianza de quienes han acompañado a la institución.

La Lic. Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó durante su discurso el compromiso de la empresa de seguir ofreciendo soluciones financieras ágiles y confiables.

“Cumplir cinco años representa un logro importante para nuestra empresa. Agradecemos a nuestros colaboradores por su dedicación, a nuestros clientes por su confianza y a nuestros aliados por acompañarnos en este camino. Seguiremos trabajando para ofrecer más oportunidades y muchos más beneficios para quienes confían en nosotros”, expresó Balderramos.

Entre premios y sorpresas, los asistentes disfrutaron de un evento especial marcado por el agradecimiento y la celebración de cinco años de crecimiento.

Reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios y agradeciendo a clientes, colaboradores, aliados y medios de comunicación que han sido parte de estos primeros cinco años de historia.

A través de sus servicios, la institución apoya el emprendimiento, la consolidación de deudas, la compra de vehículos y otras metas financieras de sus clientes, reafirmando su compromiso de seguir ofreciendo soluciones ágiles y confiables.

Previous article
RCA celebra más de un siglo de innovación con el lanzamiento de su nueva línea de productos en Honduras
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.