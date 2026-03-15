San Pedro Sula celebra el Día del Deportista con una fiesta de talento y juventud

Más de 5,000 jóvenes de San Pedro Sula celebraron el Día del Deportista Hondureño en el Complejo Olímpico con exhibiciones de karate, boxeo y patinaje.

San Pedro Sula. – En un despliegue de energía, disciplina y convivencia, la Municipalidad de San Pedro Sula celebró el Día del Deportista Hondureño, reuniendo a más de cinco mil niños y jóvenes en el Complejo Polideportivo Olímpico.

La Municipalidad de San Pedro Sula, liderada por el alcalde Roberto Contreras, continúa impulsando el deporte como herramienta de prevención y unión familiar.

La jornada, organizada por la Gerencia de Deporte, transformó el recinto en un escenario de exhibición para múltiples disciplinas, contando con la participación de estudiantes de centros educativos públicos de sectores vulnerables como la Rivera Hernández, Los Cármenes, Chamelecón y la Satélite.

Más de cinco mil niños y jóvenes de sectores como la Rivera Hernández y Chamelecón se unieron a la gran jornada de convivencia deportiva.

El evento rompió fuegos con una masiva sesión de zumba que puso a vibrar a los asistentes. Acto seguido, el público disfrutó de demostraciones técnicas de boxeo, karate, patinaje y levantamiento de pesas, entre otras ramas deportivas que se imparten en la ciudad.

El Complejo Polideportivo Olímpico fue el escenario donde atletas locales demostraron su destreza en disciplinas como boxeo.

Danna Gutiérrez, gerente de Deporte, recordó que cada 14 de marzo se rinde tributo al atleta nacional. “Hemos preparado este día especial para motivar a la juventud a que se acerque a nuestras instalaciones. El Polideportivo, el Gimnasio Municipal y el complejo Joyo Salomón están a disposición de toda la población”, enfatizó la funcionaria.

Danna Gutiérrez, Gerente de Deporte, reafirmó el compromiso de la municipalidad de mantener los complejos deportivos abiertos para toda la niñez y juventud.

Para los protagonistas, estos espacios representan más que recreación. Alejandra Blanco Pineda, practicante de patinaje, agradeció la gestión del alcalde Roberto Contreras: “El deporte une a las familias y rescata a los jóvenes de las drogas. Estamos agradecidos por el impulso a estas actividades”.

Atletas locales demostraron su destreza en disciplinas como levantamiento de pesas.

En esa misma línea, la atleta Paty Sauceda destacó el acompañamiento institucional: “Gracias por estar siempre pendientes de los deportistas y por el apoyo brindado para que podamos entrenar con dignidad”.

La celebración contó con la presencia del futbolista hondureño Mario Martínez, quien elogió los programas municipales destinados a la niñez. Martínez hizo un llamado a los jóvenes sampedranos a no abandonar sus metas:

“Es vital que los jóvenes practiquen cualquier disciplina, que luchen por sus sueños y, sobre todo, que mantengan la disciplina como base de su vida”, concluyó el referente del fútbol nacional.

Con este evento, San Pedro Sula reafirma su compromiso con la prevención y el desarrollo social a través de la masificación del deporte en los sectores más emblemáticos de la ciudad.