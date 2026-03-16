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Honduras lanza plan estratégico de limpieza de playas para Semana Santa

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Autor: El Diario HN
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El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler; el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; y el alcalde de Tela, Ricardo Cálix, durante la inauguración del programa que busca revitalizar las costas hondureñas previo a la temporada de verano. / El Diario HN

Tela, Atlántida. – Con el objetivo de potenciar el atractivo turístico y garantizar la sostenibilidad ambiental, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) pusieron en marcha el Programa de Limpieza y Conservación de Playas, una ambiciosa iniciativa técnica que preparará los principales destinos del país para la temporada veraniega.

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler; el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; y el alcalde de Tela, Ricardo Cálix, durante la inauguración del programa que busca revitalizar las costas hondureñas previo a la temporada de verano.

El lanzamiento oficial se realizó en la emblemática playa municipal de Tela, contando con la presencia de los ministros de la SIT e IHT, Aníbal Ehrler y Andrés Ehrler, respectivamente, junto al alcalde local, Ricardo Cálix. Este esfuerzo conjunto nace de un convenio de cooperación que busca unificar recursos para el mantenimiento preventivo de las zonas costeras.

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de las cálidas aguas de la playa municipal de Tela, Atlántida.

El programa destaca por su amplio alcance y especialización, operando bajo un esquema técnico que trasciende la recolección de basura convencional. La iniciativa contempla una intervención directa en 155.93 kilómetros de playas y desembocaduras de ríos, ejecutada por una fuerza de trabajo de 216 colaboradores organizados en 17 microempresas locales de mantenimiento. Estas jornadas de limpieza y conservación se desarrollarán de manera estratégica en los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Choluteca y Valle, zonas que representan los puntos de mayor afluencia turística en el país.

La masiva afluencia de bañistas en Tela evidencia la importancia del nuevo esquema de mantenimiento y conservación lanzado por el IHT y la SIT para potenciar el turismo seguro y limpio.

A diferencia de campañas anteriores, el personal involucrado ha sido capacitado rigurosamente en metodologías de remoción y manejo de sargazo, así como en la caracterización, clasificación y registro de residuos sólidos. Este enfoque técnico asegura que el impacto ambiental sea mitigado de manera científica, protegiendo los ecosistemas locales.

Con el objetivo de mantener escenarios como las playas de Tela en óptimas condiciones, las autoridades instan a los bañistas a sumarse a las acciones de protección y evitar el desecho de basura en la arena.

“Buscamos avanzar hacia un turismo responsable, donde la visita a los destinos naturales no deje huella negativa en el ambiente”, enfatizaron las autoridades durante el evento.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler saluda a una agente policial durante la inauguración del programa que busca revitalizar las costas hondureñas.

El programa, que se desarrollará durante un período de más de dos meses, no solo busca mejorar la estética de los balnearios para el turista nacional y extranjero, sino también educar al ciudadano.

Personal técnico capacitado en el manejo de sargazo y clasificación de residuos sólidos aplica metodologías científicas para mitigar el impacto ambiental en las zonas costeras.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para evitar el desecho de basura en cuencas hidrográficas y playas, subrayando que la conservación es una tarea compartida entre el Gobierno, las microempresas y los visitantes.

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