La boda de Daniel Murillo y Dominique Marinakys: El triunfo del amor en una noche mágica

Bajo una atmósfera de romance absoluto y una complicidad que trascendió el altar, Héctor Daniel Murillo Fernández y Dominique Marinakys Fernández protagonizaron una de las bodas más memorables en San Pedro Sula.

San Pedro Sula.- La historia de amor que Daniel y Dominique han cultivado con solidez encontró su momento cumbre en la Iglesia María Reina del Mundo. En un ambiente de profunda espiritualidad y calidez, la pareja intercambió los votos de fidelidad que marcaron el inicio de su nueva vida. Testigos de este compromiso fueron sus padrinos, Sergio y Carolina Fernández, junto a una selecta concurrencia de familiares y amigos que colmaron el recinto de bendiciones.

El sagrado intercambio de votos en la iglesia María Reina del Mundo, un momento de fe y promesa eterna.

Tras la ceremonia, la celebración se trasladó a los imponentes salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Allí, la visión creativa de la planner Susana Prieto cobró vida en una ambientación que redefinió la elegancia orgánica con el ingenio decorativo de Jacky Cabrera.

Convertidos en marido y mujer: Daniel Murillo y Dominique Marinakys abandonan el altar de la Iglesia María Reina del Mundo.

La recepción fue una oda al buen gusto: una sofisticada mezcla de texturas rústicas y detalles chic. Verdes follajes se entrelazaron con una paleta floral en tonos rosa y blanco, mientras que la iluminación —protagonista de la noche— corrió a cargo de candelabros clásicos y lámparas de yute y bambú, creando un juego de luces y sombras que enmarcó cada fotografía con una atmósfera de ensueño.

¡El momento más esperado! Daniel Murillo y Dominique Marinakys sellan su felicidad en la pista de baile tras culminar el protocolo nupcial.

Bajo una lluvia de aplausos y una iluminación magistral, los recién casados Daniel Murillo y Dominique Marinakys vivieron su primer baile, un instante de magia pura en su velada excepcional.

El protocolo dio paso a la sensibilidad durante el brindis de honor. Los padres de los ahora esposos, Héctor Fernández y Tino Marinakys, tomaron el micrófono para dedicar palabras cargadas de afecto y sabiduría a sus hijos. El brindis, secundado por los más de 300 invitados, fue el preludio perfecto para el baile. Tras los tradicionales giros con sus respectivos padres, Daniel y Dominique se adueñaron de la pista para su primer baile como marido y mujer, sellando la escena entre aplausos y la admiración de sus seres queridos.

Bajo la atenta mirada de sus invitados, Dominique y su padre compartieron una pieza llena de complicidad, sellando con un abrazo uno de los momentos más significativos del protocolo nupcial.

Daniel Murillo con Kathe Karow, protagonizan una de las escenas más dulces de la velada, reflejando el inmenso cariño que los une en esta fecha histórica.

La imagen nupcial fue, sin duda, el comentario de la velada. Dominique lució radiante en un diseño de color blanco antiguo; una pieza de bordados minuciosos, manga larga y un escote que dejaba los hombros al descubierto, acentuado por un bouquet de novia de aire glamuroso. Daniel, por su parte, apostó por la distinción atemporal de un smoking oscuro impecable, combinado con zapatos de charol y camisa de etiqueta, personificando al caballero moderno.

Héctor Fernández y Kathe Karow.

Tino y Julissa Marinakys.

Vilma Karow con Héctor Fernández.

Nena Marinakys-Díaz y Rosatio Marinakys.

Herman y Sanja Karow.

Miembros de las distinguidas familias Quintana, Díaz Lobo y Marinakys, compartiendo la alegría de la boda Murillo-Marinakys en una velada para el recuerdo.

Emma Botto, Lilian Faranky y Antonieta Botto.

Andrea y Fernando Quintana.

Vanessa y Jorge Marinakys.

Thomas Fernández y Emilia Gallelli.

Elena y Nico Szydel.

Heidy de Tinoco y Stephanie Marinakys.

Gerardo Martínez, Isabel Membreño y Alí Alaoui.

Marisela y Richard Larios.

El círculo íntimo de Daniel y Dominique no faltó a la cita, celebrando cada instante de este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Lupita Monge, Vilma Karow y Laura Enamorado.

Roberto y Nayat Yacamán.

Octtavio y Gillian Cheldi.

Fairuz Khoury, Ashli, Alexandra Bustillo Helana Szydel.

Herminia, Marcela, Arturo y Valeria Fernández.

Kathy, Ciro y Titi García.

Hellen y Luis Fajardo con Olga de Ruiz.

Giovanni Cheli, Gina Zornitta, Daniela Cheli y Herman Karow.

Emil Hawith, Epaminondas y Jorge Marinakys .

Brett Parontini y Victoria Hasbun.

Cecilia Ferrufino Lucia Paz.

Carlos Beccari, Antonio Fernández, Antonella y Antonio Beccari.

Natalie Mayer y Cecilia Molina.

Camila Martínez y Diógenes Chávez.