Fundación Carlos III otorga el Premio Iberoamericano de Mecenazgo a Mario R. Faraj

La Fundación Carlos III destaca 15 años de labor conjunta entre la Fundación Diunsa y la Fundación Real Madrid en beneficio de la niñez.

San Pedro Sula. – La Fundación Carlos III, a través de su presidente Carlos Escudero de Burón, hizo entrega del “Premio Iberoamericano FCIII de mecenazgo” a Mario Roberto Faraj, presidente de la Fundación Diunsa.

La distinción destaca la “ejemplar y brillante labor” de Faraj durante 15 años al frente de las escuelas de integración social de la Fundación Real Madrid en Honduras. Según la carta dedicatoria de la institución española, el premio honra su aporte a los valores que benefician a la comunidad hispanoamericana.

haciendo buenos los ideales del buen Rey D. Carlos, en beneficio de los países que conformamos Hispanoamérica

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo la noche del 26 de febrero, en uno de los restaurantes emblemáticos del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, acto en el que estuvieron presentes don Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III; Mario Faraj, presidente de la Fundación Diunsa, y su esposa Leyla de Faraj; Julio González Ronco, Director Gerente de la Fundación Real Madrid y Mateo Figueroa Tobón, jefe responsable del área de América de la Fundación Real Madrid.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y con el compromiso de continuar la labor que desarrollamos a través de la alianza entre la Fundación Real Madrid y la Fundación Diunsa en beneficio de la niñez y la juventud de Honduras” expresó Mario Roberto Faraj.

Este año, Fundación Diunsa celebra su 15to. Aniversario; desde sus inicios estableció una alianza con la Fundación Real Madrid. Actualmente, a través de esta relación, Honduras cuenta con cinco escuelas sociodeportivas para la formación en valores de niños y niñas de comunidades en riesgo social.