Fernando Solórzano asume la presidencia de JCI Capital con visión de futuro para 2026

Tegucigalpa. – En un evento que conjugó la solemnidad institucional con la celebración del liderazgo joven, JCI Capital llevó a cabo su emblemática “Noche de Premios y Toma de Posesión 2026” el pasado 21 de febrero en el Hotel Real Intercontinental. La ceremonia marcó un hito en la trayectoria de la organización, reafirmando su compromiso con la formación de ciudadanos activos y el desarrollo de Honduras.

El punto culminante de la velada fue el acto de juramentación del Jr. Fernando Solórzano, quien asumió oficialmente la Presidencia Local de JCI Capital para el período 2026. Solórzano, reconocido por su trayectoria y compromiso dentro del movimiento junior, liderará una junta directiva enfocada en la excelencia operativa y el impacto social.

El Jr. Fernando Solórzano toma la promesa de ley a sus compañeros de junta directiva durante la ceremonia de traspaso de mando.

Bajo su gestión, el nuevo Presidente será acompañado por un equipo de alto nivel: Secretaria Jr. Dayanne Andino Tesorera Jr. Alicia Valladares Vicepresidenta Ejecutiva Jr. Ana Regina Vicepresidenta Interna Jr. Yotsi García Asesora Legal Jr. Debby Aguilera Asimismo, el cuerpo de directores para este ciclo queda integrado por los jóvenes líderes Sayda Alonso (Proyectos), Sandy Arteaga (Relaciones Públicas), Sebastián Chávez (Programas), Adrián Urquía (Capacitaciones) y Anner Cárcamo (Comunicaciones).

El presidente de JCI Capital, Fernando Solórzano, junto a destacados líderes de diversos capítulos nacionales que asistieron como invitados de honor a la gala de toma de posesión.

La ceremonia fue presidida por una mesa de honor, integrada por la Jr. Marcela Chinchilla Presidenta Nacional de JCI Honduras; el Sen. Carlos Zelaya, Presidente del Senado de JCI Tegucigalpa; y la Jr. Debby Aguilera, Presidenta Local saliente.

Durante el evento, se reconoció el trabajo de la presidenta saliente Jr. Debby Aguilera con una gestión exitosa, agradeciendo el respaldo de aliados estratégicos y miembros que fortalecieron los pilares de la organización durante su mandato.

El liderazgo joven de la JCI se dio cita en una noche de gala para compartir y celebrar el inicio de una nueva gestión institucional.

En un emotivo momento de reflexión, la organización rindió un homenaje póstumo al Dr. Albertho Nohel Menjívar, honrando su memoria junto a su familia. La velada cerró con un brindis de honor a cargo de la Sen. Pamela Chávez, fundadora de JCI Capital, quien instó a la nueva directiva bajo el mando de Fernando Solórzano a trabajar con pasión y unidad por el futuro de la juventud hondureña.

Entre la solemnidad institucional y la celebración del liderazgo joven, se vivió una velada inolvidable en el Hotel Real Intercontinental.

Sobre JCI Capital: JCI Capital es una organización dedicada a empoderar a jóvenes líderes para crear cambios positivos en sus comunidades, basada en valores de servicio, liderazgo y ciudadanía activa.