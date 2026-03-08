Trump anuncia una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los cárteles

Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante una cumbre en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su «ayuda».

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’, un encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

«En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región», declaró Trump durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es «el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir» a los cárteles.

«De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están», expresó el mandatario estadounidense.

México es «el epicentro de la violencia» de los carteles

«Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México», declaró Trump al inaugurar su reunión ‘Escudo de las Américas’ con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, pero a la que no invitó a Sheinbaum.

Trump, quien antes ha amenazado con bombardear a narcotraficantes en México, insistió en Miami en que los «carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha derramamiento de sangre y caos en el hemisferio».

Por ello, avisó que el «Gobierno de Estados Unido hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense».

Trump hizo estas declaraciones tras anunciar este sábado una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico durante su cumbre en Miami con líderes de derecha de la región, pero a la que no invitó a Sheinbaum ni a representantes de países como Colombia o Brasil.

Cuba está «en sus últimos momentos» pero tendrá «una gran vida nueva»

Trump aseguró que espera «con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba«, pero también señaló que su «enfoque ahora mismo» está en la guerra de Irán.

También dijo que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están «negociando» con el Gobierno de La Habana.

«Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba», declaró.

«Escudo de las Américas»

La cumbre, bautizada como el ‘Escudo de las Américas’, se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China en la región.

Los primeros en llegar fueron el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Posteriormente llegaron también los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Países no invitados

A la cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni tampoco Colombia, durante años un aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

El ‘Escudo de las Américas’ se plantea como una cumbre paralela de líderes afines a Washington frente a la tradicional Cumbre de las Américas, foro creado en 1994 para reunir periódicamente a los jefes de Estado del continente y que el año pasado fue cancelado por discrepancias entre sus miembros.

Por su parte, el Gobierno cubano criticó la «pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida» por minar la independencia, la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe.

Encuentro convocado antes de la guerra con Irán

El encuentro de Miami, convocado antes del inicio de la guerra con Irán, se produce tras la captura en enero del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

También coincide con la presión ejercida por Washington para contrarrestar la influencia de China en la región, que incluyó presiones al Canal de Panamá para desvincularse de empresas de Hong Kong y sanciones contra tres funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con el gigante asiático.

Peña dice que Paraguay asume un «rol activo» contra el crimen

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este sábado que su país asumirá un «rol activo» para combatir el crimen transnacional al integrar la nueva coalición militar en Latinoamérica contra los carteles que anunció su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre de mandatarios de derecha en Miami.

«Con este paso histórico, Paraguay asume un rol activo frente al crimen organizado transnacional. Estoy convencido de que un hemisferio seguro es la base para garantizar la paz y proteger el futuro de todas las familias paraguayas», afirmó Peña en la red social X tras participar en la reunión.

Tras la cumbre, Peña mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, con quien revisó la agenda de cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio, inversiones, innovación y transferencia de tecnología.

Con información de EFE