sábado, marzo 7, 2026

Top 5

Más Noticias

Sector empresarial y Legislativo dialogan sobre empleo, competitividad y proyectos estratégicos para el Valle de Sula

CiudadEconomia
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El presidente de la CCIC, Karim Qubain (izquierda), recibe al titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para iniciar el diálogo sobre la agenda de desarrollo económico para el departamento de Cortés. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) recibió este día al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien junto a diputados del departamento de Cortés sostuvo un encuentro con el presidente de la institución, Karim Qubain, y miembros de la Junta Directiva.

Durante la reunión se abordó una agenda de temas prioritarios para el desarrollo económico y social del país, enfocada en iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía, fortalecer la inversión y generar más oportunidades de empleo para los hondureños.

Miembros de la Junta Directiva de la CCIC y parlamentarios hondureños tras concluir la sesión de trabajo donde se priorizó la competitividad y el apoyo a las MiPymes.

Entre los temas discutidos destacan propuestas relacionadas con generación de empleo entre ellas la urgencia de la “Ley de empleo parcial“, simplificación de trámites, incentivos para la formalización empresarial, financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), competitividad, energía, infraestructura y proyectos estratégicos para el Valle de Sula, como la construcción de la represa El Tablón.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó la disposición del sector empresarial de continuar aportando al desarrollo del país mediante el diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.

“Esperamos estar permanentemente trabajando para ser un brazo de apoyo para el Gobierno, para que podamos prosperar todos juntos, creando confianza y certidumbre, trabajando por Honduras y no por un partido ni por un interés particular”, manifestó Qubain.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó ante los empresarios el respeto a la propiedad privada y el apoyo legislativo a la Ley de Empleo Parcial.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la importancia de mantener una relación de trabajo coordinada con el sector empresarial, garantizando condiciones que promuevan la inversión y el crecimiento económico.

“Desde el Congreso Nacional vamos a apoyar al sector privado para que pueda generar el empleo que el pueblo hondureño necesita. El respeto a la propiedad privada se va a garantizar y el sector empresarial es un aliado; no estamos viendo como enemigo a ningún grupo de la sociedad”, expresó Zambrano, quien calificó el encuentro como un diálogo franco para coordinar y analizar diversas iniciativas, incluyendo proyectos de interés para el departamento de Cortés.

La CCIC reiteró que el fortalecimiento del diálogo público-privado es clave para impulsar políticas y proyectos que contribuyan a mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y generar más empleo para los hondureños.

Previous article
Más de 230 jugadores se dan cita en la Copa LG de Sportia Pádel Club
Next article
Trump anuncia una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los cárteles
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Trump anuncia una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los cárteles

Internacionales 0
Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció...

Más de 230 jugadores se dan cita en la Copa LG de Sportia Pádel Club

Ciudad 0
San Pedro Sula. -  Sportia Pádel Club dio inicio...

¡Quince años inolvidables! Ariana Sofía celebra en grande

Destacada 0
San Pedro Sula. - Bajo una atmósfera de alegría...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.