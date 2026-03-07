Más de 230 jugadores se dan cita en la Copa LG de Sportia Pádel Club

San Pedro Sula. – Sportia Pádel Club dio inicio este viernes a la Copa LG, un torneo que reúne a más de 230 jugadores y que durante nueve días convertirá a Merendón Place en uno de los principales puntos de encuentro del pádel en Honduras.

Los jugadores de la Copa LG demuestran su mejor nivel técnico en busca del título.

El torneo se disputará del 6 al 14 de marzo y contará con competencia en las categorías Masculino 1, 2, 3 y 4, así como Femenino 2, 3 y 4, permitiendo la participación de jugadores de distintos niveles en una semana dedicada al deporte y la convivencia.

Atletas de todas las categorías se citan en las canchas de Merendón Place.

La Copa LG repartirá más de L 139,000 en premios, posicionándose como uno de los torneos con mayor bolsa económica dentro del pádel nacional.

Mario A. Faraj, director de Mercadeo de Diunsa, brindó una calurosa bienvenida a los atletas que participan en la Copa LG, celebrada en Sportia Pádel Club.

El evento cuenta con el impulso de LG, junto al acompañamiento de Coors Light, BMW y Excel, además del respaldo de Diunsa, Crealaser y Kimpton Grand Roatán Resort & Spa, marcas que forman parte de la experiencia deportiva y social del torneo.

Durante la inauguración, Marlon Cardona, gerente de Merendón Place, destacó el impacto que este tipo de eventos tiene en la ciudad y en el crecimiento del pádel en Honduras.

Marlon Cardona, gerente de Merendón Place, junto a representantes de LG y marcas aliadas, dan inicio a una semana histórica para el pádel nacional.

“Este tipo de torneos reflejan el objetivo de Merendón Place de crear espacios donde el deporte, la convivencia y el entretenimiento formen parte de una misma experiencia. La Copa LG demuestra cómo el pádel continúa creciendo y generando comunidad en San Pedro Sula”, expresó.

Mucho más que un torneo. El ambiente en Merendón Place vibra con la música de DJ Fox y las mejores experiencias de nuestros patrocinadores.

Además de la competencia deportiva, el torneo ofrecerá un ambiente social activo para jugadores y visitantes, con música en vivo a cargo de DJ Fox, activaciones de marcas y espacios diseñados para disfrutar del pádel en un entorno moderno y vibrante.

Marcas líderes impulsando el talento hondureño. La Copa LG redefine la experiencia del pádel profesional en San Pedro Sula.

Sportia Pádel Club invita al público a asistir durante toda la semana para disfrutar de los partidos, apoyar a los jugadores y vivir de cerca la energía del torneo, que tendrá su jornada final el sábado 14 de marzo.

Determinación y estrategia: Los protagonistas de la Copa LG dan una exhibición de talento en San Pedro Sula.

Con eventos como la Copa LG, Sportia Pádel Club continúa impulsando el crecimiento del pádel en Honduras, promoviendo espacios donde el deporte, el entretenimiento y la comunidad se encuentran en un mismo lugar.

La complicidad en la red es clave para avanzar en las llaves eliminatorias de Sportia.