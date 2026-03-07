¡Quince años inolvidables! Ariana Sofía celebra en grande

San Pedro Sula. – Bajo una atmósfera de alegría y emoción, la jovencita Ariana Sofía Mejía Interiano celebró sus quince años rodeada de su círculo más íntimo en el Restaurante El Molino.

Ariana Sofía junto a sus padres, Jaime Mejía y Cinthia Interiano, quienes fueron los anfitriones de la inolvidable noche.

Acompañada por sus padres, Jaime Mejía y Cinthia Interiano, la debutante hizo una entrada triunfal al recinto, donde fue recibida con ovaciones y muestras de afecto por parte de sus familiares y compañeros de estudio.

Ariana Sofía lució encantadora durante la mágica velada en la que celebró su llegada a la juventud.

La velada inició formalmente con el tradicional vals, que Ariana compartió con su padre, su hermano Iván Mejía y su tío Wilson Interiano,. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la ceremonia del cambio de zapatilla y la entrega de una joya familiar por parte de su madre, actos que simbolizaron su transición a una nueva etapa.

Ariana compartiendo con su hermano Iván Mejía.

Gracias a la organización de su familia, Ariana vivió una experiencia fantástica que marca el inicio de una nueva y brillante etapa en su vida.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Ariana Mejía con Claudia Herrera.

Dayana Cruz y Merary Claros.

María Rivera y Gennie Asturias.

Camila Ponce y Sofía Monzón.

Dayana Cruz, Merary Claros, Ariana Mejía, María Rivera y Gennie Asturias.

Rodeada de afecto: Ariana Mejía capturando recuerdos junto a sus compañeros de estudio y amigos más cercanos.



