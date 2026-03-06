¡Doble celebración! Mariella y Melba llegan a los 50 con estilo

San Pedro Sula. – ¡Medio siglo de vida y mucha alegría! Las primas Mariella Lozano y Melba Luz Wilkins celebraron sus 50 años con una fiesta espectacular en el Salón Trujillo del Hotel Copantl. Bajo una temática de “primavera chic” en tonos negros y dorados, las cumpleañeras lucieron radiantes con atuendos a juego que se robaron todas las miradas.

Mariella Lozano festeja cinco décadas de cariño en un entorno familiar inquebrantable.

La velada, de carácter íntimo y familiar, se convirtió en un emotivo homenaje al fuerte vínculo que une a ambas primas. Las agasajadas, quienes optaron por un look idéntico en vestidos largos, destacaron por su clase y estilo impecable durante toda la recepción.

Brillando en negro y dorado, Melba Luz Wilkins, radiante en su 50 aniversario natal.

Fue una noche de detalles: desde la exquisita cena hasta el ambiente decorado con globos en tonos metálicos combinados con elementos en negro y dorado. Rodeadas de sus amigos más cercanos y familiares, Melba y Mariella disfrutaron de un convivio lleno de risas, regalos, alegre música y el cariño de quienes más las quieren. ¡Felicidades a ambas por este aniversario tan especial!

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Melba Luz Wilkins y Mariela Lozano con Diana y Mario Lozano.

Walter Lozano, María Antonia Escobar y Javier Lozano.

Oneyda y Omar Lozano.

Katy Lozano y Melba Hurtado.

Omar y Miranza Lozano.

Diana y Mario Lozano.

Walter Lozano, Ana Lucía Barahona y Armando Lozano.

Ricardo y Mariella Lozano.

Elizabeth, Dina y Mario Lozano.

Daniel, Esther y Ricardo Lozano con Irene Díaz.

Mirna y Armando Lozano.