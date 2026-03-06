¡Doble celebración! Mariella y Melba llegan a los 50 con estilo

San Pedro Sula. – ¡Medio siglo de vida y mucha alegría! Las primas Mariella Lozano y Melba Luz Wilkins celebraron sus 50 años con una fiesta espectacular en el Salón Trujillo del Hotel Copantl. Bajo una temática de “primavera chic” en tonos negros y dorados, las cumpleañeras lucieron radiantes con atuendos a juego que se robaron todas las miradas.
La velada, de carácter íntimo y familiar, se convirtió en un emotivo homenaje al fuerte vínculo que une a ambas primas. Las agasajadas, quienes optaron por un look idéntico en vestidos largos, destacaron por su clase y estilo impecable durante toda la recepción.
Fue una noche de detalles: desde la exquisita cena hasta el ambiente decorado con globos en tonos metálicos combinados con elementos en negro y dorado. Rodeadas de sus amigos más cercanos y familiares, Melba y Mariella disfrutaron de un convivio lleno de risas, regalos, alegre música y el cariño de quienes más las quieren. ¡Felicidades a ambas por este aniversario tan especial!
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz