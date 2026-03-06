La boda de Gerardo Villeda y Marilyn Paz: Un “sí, quiero” sellado con amor y devoción

San Pedro Sula. – Bajo la solemne atmósfera de la Iglesia San Vicente de Paúl, Gerardo José Villeda y Lesly Marilyn Paz Torres, unieron sus vidas en matrimonio en una ceremonia cargada de emotividad. Ante el altar y la bendición del padre Edwin Nieto, la pareja reafirmó un amor que, tras años de complicidad, se mantiene tan firme como el primer día.

Los recién casados lucieron impecables durante su sesión fotográfica en los espacios del Hotel Copantl, capturando la esencia de su gran día.

La novia cautivó a los presentes con un diseño exclusivo en blanco puro, complementado por un bouquet de rosas y claveles en tonos nude. A su lado, Gerardo lució impecable con un moderno traje bitono en gris y negro, logrando una armonía visual perfecta.

Gerardo y Marilyn reflejaron su estilo personal en una velada llena de encanto y distinción.

Gerardo José Villeda y Lesly Marilyn Paz, capturados en un momento de pura felicidad.

La celebración postboda se trasladó al Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde el salón lució una ambientación impecable bajo el sello decorativo de Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos. Entre la exquisita propuesta gastronómica del hotel y los ritmos del DJ, los invitados disfrutaron de una velada donde la felicidad de los recién casados fue la verdadera protagonista. Cada rincón del recinto sirvió de marco para capturar recuerdos idílicos, sellando así el inicio de un nuevo capítulo lleno de luz y promesas cumplidas.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Lesly Torres y Alonso Paz.

Pierrot y Raghida Maalouf.

Waldina Martínez, Fernando Segura y Sinia Jaar.

Henry Ortíz, Paola Lobo, Cesia Mendoza y Fernando Bográn.

Guadalupe y Héctor Bu.

Walter Romero y Rocío Raudales.

Lourdes Verdial y José Iván Canales.

Bryan Trejo, Luis Paz y José Pineda.

Stephanie Majano y Héctor Gutiérrez.

Debbie Padilla e Isis Guzmán.