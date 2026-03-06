viernes, marzo 6, 2026

Top 5

Más Noticias

La boda de Gerardo Villeda y Marilyn Paz: Un “sí, quiero” sellado con amor y devoción

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Gerardo José Villeda y Marilyn Paz Torres irradian felicidad tras recibir la bendición nupcial. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – Bajo la solemne atmósfera de la Iglesia San Vicente de Paúl, Gerardo José Villeda y Lesly Marilyn Paz Torres, unieron sus vidas en matrimonio en una ceremonia cargada de emotividad. Ante el altar y la bendición del padre Edwin Nieto, la pareja reafirmó un amor que, tras años de complicidad, se mantiene tan firme como el primer día.

Los recién casados lucieron impecables durante su sesión fotográfica en los espacios del Hotel Copantl, capturando la esencia de su gran día.

La novia cautivó a los presentes con un diseño exclusivo en blanco puro, complementado por un bouquet de rosas y claveles en tonos nude. A su lado, Gerardo lució impecable con un moderno traje bitono en gris y negro, logrando una armonía visual perfecta.

Gerardo y Marilyn reflejaron su estilo personal en una velada llena de encanto y distinción.
Gerardo José Villeda y Lesly Marilyn Paz, capturados en un momento de pura felicidad.

La celebración postboda se trasladó al Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde el salón lució una ambientación impecable bajo el sello decorativo de Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos. Entre la exquisita propuesta gastronómica del hotel y los ritmos del DJ, los invitados disfrutaron de una velada donde la felicidad de los recién casados fue la verdadera protagonista. Cada rincón del recinto sirvió de marco para capturar recuerdos idílicos, sellando así el inicio de un nuevo capítulo lleno de luz y promesas cumplidas.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Lesly Torres y Alonso Paz.
Pierrot y Raghida Maalouf.
Waldina Martínez, Fernando Segura y Sinia Jaar.
Henry Ortíz, Paola Lobo, Cesia Mendoza y Fernando Bográn.
Guadalupe y Héctor Bu.
Walter Romero y Rocío Raudales.
Lourdes Verdial y José Iván Canales.
Bryan Trejo, Luis Paz y José Pineda.
Stephanie Majano y Héctor Gutiérrez.
Debbie Padilla e Isis Guzmán.
Rosa Amalia y Abel Villeda.

Previous article
¡La fiesta del fútbol se vive en casa! LG Electronics transforma esta pasión con la revolucionaria LG QNED73
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

¡La fiesta del fútbol se vive en casa! LG Electronics transforma esta pasión con la revolucionaria LG QNED73

Empresas 0
LG presenta su nueva línea de televisores diseñada para...

Diunsa vive la fiebre del fútbol en su Gran Buying Show 2026: La mejor oportunidad para clientes mayoristas

Empresas 0
San Pedro Sula. - Diunsa realiza su esperado Buying...

EE.UU. y Latinoamérica acuerdan combatir a los «narcoterroristas» en una reunión en Miami

Internacionales 0
Miami (EE.UU.- Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.