¡LG y Diunsa encienden la pasión! Innovación y tecnología para vivir la fiesta del fútbol en el Buying Show 2026

LG Electronics reafirma su alianza estratégica con los clientes mayoristas de Honduras

San Pedro Sula. – La innovación y la pasión se unen en el evento comercial más esperado del año: el Diunsa Buying Show 2026. En este importante encuentro, LG Electronics presenta sus más recientes soluciones tecnológicas, en un año marcado por la emoción del fútbol y el espíritu mundialista.

Esta alianza estratégica entre Diunsa y LG tiene un objetivo claro: llevar la mejor experiencia tecnológica a cada rincón de Honduras a través de sus aliados mayoristas, acercando la innovación a más hogares y demostrando cómo la tecnología se adapta al estilo de vida de los hondureños y a su pasión por el deporte rey.

Diunsa y LG Electronics: Liderando la innovación tecnológica en Honduras hacia el Mundial 2026.

El estadio en casa con LG

En este año mundialista, la televisión se convierte en el corazón del hogar. LG presenta soluciones diseñadas para adaptarse a cada necesidad, brindando una experiencia inmersiva para disfrutar cada partido como si se estuviera en el estadio.

La línea LG QNED, considerada la joya de la corona, está optimizada para el fútbol, ofreciendo colores vibrantes y procesadores ultrarrápidos que permiten no perderse ni un solo detalle de cada jugada. A esto se suman funciones como Sonido Envolvente y Sport Alert, diseñadas para recrear la atmósfera del estadio y recibir notificaciones de los partidos en tiempo real.

Por su parte, las series LG NanoCell y UHD ofrecen opciones de gran formato con navegación fluida y colores puros, brindando una visibilidad espectacular para disfrutar cada encuentro.

Para quienes celebran cada victoria con música y diversión, la línea LG XBOOM es la protagonista. Desde los clásicos minicomponentes hasta las nuevas líneas LG XBOOM Stage 301, Bounce y Grab, estos equipos integran inteligencia artificial, funciones de karaoke y una potencia dinámica que asegura que la fiesta “after party” continúe después de cada partido.

LG y Diunsa transforman el Buying Show 2026: Innovación tecnológica con ADN mundialista.

Innovación y eficiencia para el hogar

La línea blanca de LG redefine la eficiencia en 2026, incorporando tecnologías diseñadas para brindar mayor comodidad, ahorro energético y alto rendimiento en el hogar.

Refrigeración inteligente: Con tecnología Smart Inverter y sistemas Multi Air Flow, los modelos Top Freezer y Door-in-Door ofrecen un enfriamiento uniforme y silencioso, manteniendo la frescura de los alimentos en todo momento.

Cuidado de prendas: Tras la intensidad de cada juego, las lavadoras con tecnología 6 Motion Direct Drive y motor Inverter Direct Drive cuidan cada fibra de la ropa, garantizando un lavado eficiente, silencioso y de alto desempeño.

Climatización: Para combatir el calor de la jornada deportiva, los aires acondicionados LG combinan un diseño elegante con alta eficiencia energética, brindando confort y ayudando a optimizar el consumo en los hogares hondureños.