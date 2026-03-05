Diunsa vive la fiebre del fútbol en su Gran Buying Show 2026: La mejor oportunidad para clientes mayoristas

San Pedro Sula. – Diunsa realiza su esperado Buying Show 2026, consolidado como el evento mayorista y corporativo más importante de Honduras. En esta edición, ele evento se inspira en la emoción del mundial, transformando el Centro de Convenciones y Exposiciones de Expocentro, en Sula, en un espacio donde la pasión por el fútbol y los negocios se viven al máximo.

Inauguración oficial: Los ejecutivos Johana Bustamante, Gina Villamizar, Jorge Faraj y Fernando Zaldívar realizan el corte de cinta del Diunsa Gran Buying Show 2026, marcando el inicio de tres días de innovación y grandes negocios en Expocentro.

Durante tres días consecutivos 5, 6 y 7 de marzo, los asistentes provenientes de todas las regiones de Honduras tienen la oportunidad de conocer una amplia gama de productos y novedades de reconocidas marcas internacionales, así como marcas exclusivas de Diunsa.

El Buying Show 2026 brinda a clientes mayoristas una oportunidad invaluable para expandir sus negocios, mejorar sus ventas, disfrutar de beneficios exclusivos y de una atención preferencial.

Entre las marcas presentes en el Buying S how Diunsa 2026 están: LG, Samsung, Whirlpool, Tekno, JVC, SuperChef, Avanti, Oster, Black + Decker, Hamilton Beach, Proctor/Silex, Dell Technologies , HP, Klipxtreme, Xtech, Motorola, Nadir, Moñix, Stelaris, Camas Olympia, Singer, Remington, Wahl, Scünci, Casbella, Hogartex, Stanley, Rubbermaind, Sistema, Man, Navia, Brissa, Lakewood, Superbrissa, Char-broil, Grill, Everest, Coleman,lntex, Guateplast, Kaiser,Superbike,Racer, Adidas, Joma, Molten,Hilasal, Piccolo, DrBrown’s, SunDelight, Momeasy, Benic Baby, Winfun, entre otros.

Fernando Zaldívar, Gerente Nacional del Canal Mayoreo, dio la bienvenida al Diunsa Gran Buying Show 2026, impulsando el crecimiento del sector comercial en Honduras.

“Nos llena de orgullo realizar nuestro Buying Show Diunsa 2026, una edición inspirada en la pasión y competitividad del mundial, que reafirma nuestro compromiso de brindar las mejores oportunidades de compra a nuestros clientes mayoristas y corporativos. Este evento reúne a nuestros principales aliados comerciales, ofreciendo marcas líderes, precios exclusivos y oportunidades únicas de negocio”, expresó Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo.

Los clientes mayoristas disfrutarán de acceso exclusivo a marcas lideres, precios altamente competitivos y valiosas oportunidades negocio, con un portafolio integral que incluye mobiliario, juguetes, tecnología y línea blanca, con las mejores marcas, precios altamente competitivos y valiosas oportunidades de negocio, acompañados de un servicio personalizado que garantiza la mejor experiencia de compra.

Asimismo, Diunsa ha diseñado un programa de actividades que complementa la jornada de negocios, con una destacada propuesta gastronómica, dinámicas interactivas y atractivos premios, garantizando que el Buying Show se viva como una experiencia memorable.