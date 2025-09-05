EE.UU. despliega diez cazas en Puerto Rico en medio de la escalada de tensión con Venezuela

Washington.- EE.UU. ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, según confirmó este viernes la cadena CBS.

Una fuente «familiarizada con los planes» confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización tras cuestionamientos por EFE.

Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles después del «ataque letal» a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Este jueves, el Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas.

El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa».

Por su parte, la Casa Blanca defendió el ataque contra la ‘narcolancha’, que según dijo a EFE la portavoz Anna Kelly se realizó en defensa de los intereses del país y fue consecuente «con las leyes de un conflicto armado».

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este jueves, durante su visita a México, que volverán a atacar militarmente a los cárteles de droga.

«Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos», aseguró Rubio.

Además, EE.UU. ha hecho un despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que «contaminan» las calles de su país.

El congresista estadounidense Carlos Giménez afirmó este viernes que el despliegue de diez aviones de combate F-35 de Estados Unidos en una base aérea de Puerto Rico envía «una señal muy clara» a Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensión militar con Venezuela.

El legislador republicano, miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, señaló que la acción ocurre después de que «ayer el Gobierno ilegítimo de Venezuela voló un par de (cazas) F-16» sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham, lo que consideró «un acto muy provocador».

«Pienso que al mandar diez F-35 a Puerto Rico para darles protección manda una señal muy clara a Maduro de no hacerlo de nuevo, así que apoyo la política del presidente (Donald Trump)», expresó en un vídeo Giménez, representante federal del sur de Florida y uno de los mayores críticos de Maduro en el Congreso.

