Werde Feride Hasbun y Carlos Enrique Soto unen sus vidas en matrimonio

San Pedro Sula. – Werde Feride Hasbun Ahuat y Carlos Enrique Soto Martínez, celebran el inicio de su vida juntos, sellando su amor en un enlace matrimonial que se convierte en una mezcla de emociones. Ante la mirada cómplice de sus seres queridos y ⁠sus padrinos de boda, José Jacobo Bandy Aude y María Elizabeth Hasbun Lara, la pareja dio un paso monumental, bañando la velada en una atmósfera de inmensa alegría.

Werde Feride Hasbun y Carlos Enrique Soto se dan el “sí, acepto”.

Buscando una ceremonia que reflejara la esencia misma de su historia, eligieron un “sí, quiero” rebosante de romanticismo y personalidad. La catedral ortodoxa antioqueña San Juan Bautista se vistió de gala para acoger la sagrada unión, donde los padres George Faraj y Carlos Antonino Bandy bendijeron la vida en común de los novios, en un acto lleno de profunda solemnidad.

Werde y Carlos: una historia de amor que culmina en matrimonio.

Werde Feride Hasbun y Carlos Enrique Soto con su pastel de bodas una creación de Jeny de Jordan.

Cada rincón de la recepción nupcial, celebrada en el salón Palestina del Club Hondureño Árabe, fue meticulosamente orquestado por la experta Rosa María Muñoz, se transformó en un escenario de ensueño. La decoración, cuidada hasta el último detalle, creó una atmósfera mágica donde la conexión y la complicidad de los recién casados ​​eran el alma de la fiesta.

El amor triunfa: Werde y Carlos se juran amor eterno.

Los protagonistas de la noche brillaron con una luz inconfundible. Fue un enlace de recuerdos que perdurarán por siempre, una celebración de amor y felicidad que envolvió a todos en una ola de romanticismo, haciendo que los invitados disfruten de una experiencia inolvidable de principio a fin.

Miguel Hasbun Andonie y Rosa del Carmen Ahuath-Hasbun.

Ligia Marina Martínez García con Mauel Turcios.

Héctor Paredes y Blanca Rodríguez.

María José y Elvis Mata.

Marcelo Gargano y Sonja Mejía.

Denis Padilla, Melissa Chavarría y Carlos Andino.

Carlos y Sandra Andonie.

Ricardo Hasbun y Alejandro Carías.

Victoria Varela y Melissa Caballero.

Ricardo Pino y Kelly Murillo.

Harold Flores y Andrea Escalante.

Ricardo y Liliana Andonie.

Maty Urrea y Edgardo Ramos.

Nazire Ortega y Carlos Martínez.

Karen Moreno y Eduardo Chang.