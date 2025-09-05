jueves, septiembre 4, 2025

Brindis en honor a Ofelia Nazar en su inolvidable fiesta prenupcial

Ambiente festivo en el brindis de Ofelia Nazar por su próximo matrimonio. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – Con una ambiente primaveral, sobria y elegante, se celebró el Bridal Shower en honor a la encantadora Ofelia Nazar. La joven de la sociedad sampedrana pronto unirá su vida con su prometido, Roberto Mota Van Tuyl. La pareja contraerá matrimonio el 25 de octubre en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, seguido de una recepción en el Club Hondureño Árabe.

Fiesta prenupcial inolvidable para Ofelia Nazar.

Las oferentes del festejo fueron: Ángela Gámez, Melanie Andonie-Nazar, Yadira de Andonie, Ana Díaz, Tuti Mahchi y Farah Nazar. Todos coincidieron en que el Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe sería el escenario perfecto para esta elegante recepción.

Ofelia Nazar protagoniza un elegante brindis prenupcial.
Invocación a Dios por la vida de Ofelia Nazar.

El festejo reunió a los familiares y amigos más cercanos de la futura señora de Mota, quienes elevaron sus copas para brindar por la felicidad de la pareja. Ofelia compartió con sus invitadas los tradicionales juegos prenupciales, mientras disfrutaban del refinado catering de la casa y conversaban sobre los detalles de su soñado matrimonio.

Francés Van Tuyl, Ofelia Nazar y Julieth Soliman de Nazar.
Melanie Andonie-Nazar, Yadira Andonie y Ana Gámez.
Andrea Hernández y Eylin López.
Angie de Pineda y Ángela de Andonie.
Betania Delgado y Lía Pineda.
Ana Gámez y Michelle Van Tuyl.
Tuttty Bendeck y Noor Bendeck.
Rina Handal y Nelly Soliman.
Marissa Dixon y Farah Nazar.
Angie Andinie-Pineda y Melanie Andonie-Nazar.
Michelle Van Tuyl, Francis Mota.

Padre José Eugenio Hoyos inicia gira de evangelización por Honduras
