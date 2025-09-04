Padre José Eugenio Hoyos inicia gira de evangelización por Honduras

San Pedro Sula. — El Comité Pro-Catedral de San Pedro Sula, bajo la dirección de la Sra. Lily de Faraj, ha dado la bienvenida al padre José Eugenio Hoyos, reconocido predicador internacional, quien ha iniciado una gira de evangelización por varias ciudades de Honduras. La visita, que comenzó este 4 de septiembre, tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para importantes obras benéficas y la reparación de templos afectados por desastres naturales.

Padre José Eugenio Hoyos, con miembros del Comité Pro Catedral de San Pedro Sula.

La gira del padre Hoyos incluye eventos clave en San Pedro Sula para apoyar al Comité Pro-Catedral. El viernes 12 de septiembre, se llevará a cabo una Mañana de Oración y Sanación a partir de las 8:30 a.m. en el Club Hondureño Árabe.

Posteriormente, el sábado 13 de septiembre, Expocentro será el escenario de una Jornada de Alabanza, Adoración y Sanación que comenzará a las 4:00 p.m. Este evento no solo busca la evangelización, sino también la recaudación de fondos esenciales para la reparación de la Parroquia San Pedro y San Pablo Apóstol en el sector Planeta, que sufrió daños significativos a causa de los huracanes Eta e Iota.

El padre José Eugenio Hoyos es una figura conocida en Honduras, habiendo visitado el país en múltiples ocasiones para dirigir jornadas de oración y apoyar causas sociales. El Comité Pro-Catedral agradece de antemano el apoyo de los medios de comunicación y patrocinadores para el éxito de esta noble causa.

Padre José Eugenio Hoyos, detalla la gira evangelizadora por varias ciudades de Honduras.

Perfil del Padre José Eugenio Hoyos

El padre José Eugenio Hoyos, un influyente predicador internacional, nació en Buga, Valle del Cauca, Colombia. Con una notable trayectoria en el servicio pastoral, el padre Hoyos trabajó durante más de 25 años en la diócesis de Arlington, Virginia, donde supervisó más de 30 parroquias.

Su compromiso y liderazgo trascendieron el ámbito religioso. Sirvió como Asesor de la Casa Blanca durante la administración del presidente George W. Bush y se desempeñó como Asesor de la Renovación Católica Carismática en Arlington, Estados Unidos.

El padre Hoyos es un autor prolífico, con seis libros sobre sanación publicados por la editorial Minuto de Dios y la Asociación María Santificadora en Colombia. Su labor pastoral en su país natal incluye haber sido director de la Pastoral Social de la arquidiócesis de Cali y párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción.

Reconocido a nivel mundial por sus mensajes de sanación y liberación, el padre José Eugenio Hoyos ha dedicado su vida a la evangelización, llevando esperanza a través de sus predicaciones y escritos.

Agenda de la gira 2025

A continuación, se detalla la agenda completa del padre José Eugenio Hoyos durante su gira por Honduras:

Jueves, 4 de septiembre: Tegucigalpa , 5:00 p.m. en la Basílica de Suyapa. Evento: “Gran Noche de Predicación, Santa Eucaristía y Hora Santa”.

, 5:00 p.m. en la Basílica de Suyapa. Evento: “Gran Noche de Predicación, Santa Eucaristía y Hora Santa”. Viernes, 5 de septiembre: Choluteca , 5:30 p.m. en el Instituto María Goretti.

, 5:30 p.m. en el Instituto María Goretti. Sábado, 6 de septiembre: Siguatepeque , en el Salón Parroquial Nuestra Señora de Fátima.

, en el Salón Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Domingo, 7 de septiembre: Pimienta , 6:00 p.m. en el Centro Cívico.

, 6:00 p.m. en el Centro Cívico. Miércoles, 10 de septiembre: Ruinas de Copán , 6:00 p.m. en la Iglesia Católica frente al parque central.

, 6:00 p.m. en la Iglesia Católica frente al parque central. Viernes, 12 de septiembre: San Pedro Sula , 8:30 a.m. en el Club Hondureño Árabe. Evento: “Mañana de Adoración y Predicación”.

, 8:30 a.m. en el Club Hondureño Árabe. Evento: “Mañana de Adoración y Predicación”. Sábado, 13 de septiembre: San Pedro Sula, 4:00 p.m. en Expocentro. Evento: “Gran Noche de Alabanza, Adoración y Sanación”.