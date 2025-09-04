jueves, septiembre 4, 2025

Top 5

Más Noticias

Putin y el presidente chino hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping. / Foto EFE

Pekín.- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, hablaron hoy sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

«Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño», se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: «Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad».

A ello, Xi replicó que «los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años».

Agregó que en su momento el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, «desarrolló activamente» este tema de la longevidad.

«Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual», resumió el mandatario ruso.

Con información de EFE

Previous article
Miss Honduras Universo y Bloom Models destacan el talento hondureño en el Fashion Week de Nueva York
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Miss Honduras Universo y Bloom Models destacan el talento hondureño en el Fashion Week de Nueva York

Farandula 0
San Pedro Sula. - Honduras se posiciona en el...

UCENM celebra 24 años de excelencia académica y valores cristianos

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo...

Cardi B ataca a un hombre en medio de su juicio por agresión civil

Farandula 0
La rapera estadounidense Cardi B fue grabada el martes...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.