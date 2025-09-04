jueves, septiembre 4, 2025

Miss Honduras Universo y Bloom Models destacan el talento hondureño en el Fashion Week de Nueva York

La joven modelo hondureña Jaylyn Flores representará a Honduras en el Fashion Week de Nueva York. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Honduras se posiciona en el mapa internacional de la moda. En una alianza estratégica con el prestigioso Fashion Week de Nueva York, la organización Miss Honduras Universo y Bloom Models, unen esfuerzos para proyectar y reconocer el talento catracho en una de las pasarelas más importantes del mundo.

Fransyn Jaylyn Flores

Del 10 al 18 de septiembre en Nueva York, la joven modelo hondureña Jaylyn Flores representará al país en este evento de alto nivel, llevando consigo la esencia, disciplina y proyección que caracterizan a una nueva generación de talento nacional.

Fransyn Jaylyn Flores.

Esta participación no solo es un triunfo para Jaylyn Flores, sino también un logro colectivo que reafirma la capacidad del talento hondureño de competir y destacar en escenarios globales. El Fashion Week de Nueva York será la plataforma donde Honduras mostrará al mundo su potencial en la moda, el arte y la belleza.

Fransyn Jaylyn Flores

“Con esta alianza buscamos abrir puertas, generar oportunidades y dejar en alto el nombre de Honduras en la capital mundial de la moda”, expresaron Carlos Rivera, Bryan Espinoza y Ricardo Caballero, directores y CEO del Miss Honduras Universo y propietarios de la organización Carimaxx, junto a Bloom Models, como parte fundamental de esta alianza estratégica.

Fransyn Jaylyn Flores.

De esta manera, Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo de nuevos talentos y celebra un paso trascendental en el posicionamiento internacional de su industria creativa.

