UCENM celebra 24 años de excelencia académica y valores cristianos

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) conmemoró este 3 de septiembre su 24.º aniversario, un hito de más de dos décadas formando líderes con excelencia académica y valores cristianos.

El evento, celebrado en un ambiente de gratitud, alegría y unidad, reunión a colaboradores, invitados especiales y la familia de la rectora institucional, la Dra. María Antonia Fernández de Suazo.

Rectora Institucional de UCENM, Dra. María Antonia Fernández de Suazo.

La celebración fue engalanada por la participación de los cadetes de la ingeniería náutica y la Banda Marcial de la 105.ª Brigada de Infantería. El Pastor Daniel Romero del ministerio PIER ofreció un mensaje de reflexión y una oración especial, seguido de un emotivo discurso de la rectora.

Pastor Daniel Romero.

El festejo incluyó un brindis dirigido por el vicerrector, el maestro Faustino Cerrato, la proyección de un video conmemorativo y la tradicional partida del pastel de aniversario, que se compartió con todos los presentes. La jornada culminó con una sesión de fotografías, inmortalizando un momento histórico para la institución.