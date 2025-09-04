miércoles, septiembre 3, 2025

Top 5

Más Noticias

UCENM celebra 24 años de excelencia académica y valores cristianos

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
La rectora, Dra. María Antonia Fernández de Suazo , junto a su esposo, el maestro Roldán Suazo Nuila , y su hijo, el licenciado Roldán Suazo Fernández , brindaron por los 24 años de éxitos de la UCENM.

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) conmemoró este 3 de septiembre su 24.º aniversario, un hito de más de dos décadas formando líderes con excelencia académica y valores cristianos.

El evento, celebrado en un ambiente de gratitud, alegría y unidad, reunión a colaboradores, invitados especiales y la familia de la rectora institucional, la Dra. María Antonia Fernández de Suazo.

Rectora Institucional de UCENM, Dra. María Antonia Fernández de Suazo.

La celebración fue engalanada por la participación de los cadetes de la ingeniería náutica y la Banda Marcial de la 105.ª Brigada de Infantería. El Pastor Daniel Romero del ministerio PIER ofreció un mensaje de reflexión y una oración especial, seguido de un emotivo discurso de la rectora.

Pastor Daniel Romero.

El festejo incluyó un brindis dirigido por el vicerrector, el maestro Faustino Cerrato, la proyección de un video conmemorativo y la tradicional partida del pastel de aniversario, que se compartió con todos los presentes. La jornada culminó con una sesión de fotografías, inmortalizando un momento histórico para la institución.

Previous article
Cardi B ataca a un hombre en medio de su juicio por agresión civil
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Cardi B ataca a un hombre en medio de su juicio por agresión civil

Farandula 0
La rapera estadounidense Cardi B fue grabada el martes...

Diunsa, primer lugar en ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa en Honduras

Empresas 0
San Pedro Sula. - Diunsa, la cadena de tiendas...

La boda de ensueño de Marcia Caballero y Fredy Puerto

Destacada 0
San Pedro Sula. - La noche en que Marcia...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.