UCENM celebra 24 años de excelencia académica y valores cristianos

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) conmemoró este 3 de septiembre su 24.º aniversario, un hito de más de dos décadas formando líderes con excelencia académica y valores cristianos.
El evento, celebrado en un ambiente de gratitud, alegría y unidad, reunión a colaboradores, invitados especiales y la familia de la rectora institucional, la Dra. María Antonia Fernández de Suazo.
La celebración fue engalanada por la participación de los cadetes de la ingeniería náutica y la Banda Marcial de la 105.ª Brigada de Infantería. El Pastor Daniel Romero del ministerio PIER ofreció un mensaje de reflexión y una oración especial, seguido de un emotivo discurso de la rectora.
El festejo incluyó un brindis dirigido por el vicerrector, el maestro Faustino Cerrato, la proyección de un video conmemorativo y la tradicional partida del pastel de aniversario, que se compartió con todos los presentes. La jornada culminó con una sesión de fotografías, inmortalizando un momento histórico para la institución.