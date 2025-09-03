Cardi B ataca a un hombre en medio de su juicio por agresión civil

La rapera estadounidense Cardi B fue grabada el martes lanzando un bolígrafo a un hombre que le preguntó acerca de los rumores virales en torno a su posible embarazo.

El altercado ocurrió en la pausa de almuerzo durante un juicio por agresión civil en contra de la artista, ganadora de un Grammy.

“Cardi, fuentes cercanas afirman que Offset presume públicamente de haberla embarazado por cuarta vez. ¿Prevé algún problema de paternidad con Steffon Diggs?”, preguntó el hombre.

“Deje de faltarme al respeto”, reaccionó Cardi mientras lanzaba un bolígrafo que le entregaron para firmar autógrafos.

“Todavía le amo a pesar de que me haya arrojado cosas”, respondió el agredido.



Tras la respuesta del hombre, Cardi se detuvo y le echó en cara haberle hecho esa pregunta. “No me importa. Usted es irrespetuoso. No haga eso. ¿Ve a mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué siente que, como hombre, puede hacerme ese tipo de preguntas? Actúe como si tuviera modales. Su mamá lo enseñó a respetar a las mujeres”, pronunció.

Cardi B se divorció del rapero Offset en verano de 2024 después de un matrimonio de siete años y tres hijos. Tras su separación, Cardi B inició un romance con Stefon Diggs, jugador de fútbol americano de la NFL.

No es la primera vez que Cardi B es captada agrediendo o lanzando objetos a personas a su alrededor, y cuenta con un historial de cargos criminales derivados de sus agresiones. En el juicio del martes se la acusaba de agredir a una exguardia de seguridad, que pedía 24 millones de dólares de compensación. La rapera fue declarada libre de responsabilidad.

Fuente: RT