Diunsa, primer lugar en ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa en Honduras

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, se ubica nuevamente en el primer lugar en el Ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa del país, publicado por la reconocida revista centroamericana Summa, en su edición 376 de septiembre de este año.

Los resultados responden al estudio desarrollado por la publicación entre el primero de mayo y el primero de julio de 2025, en el que participaron dos mil encuestados a nivel regional.

“En el entorno empresarial actual, la responsabilidad, la ética y el estricto cumplimiento de lo que se promete son aspectos fundamentales para contar con legitimidad y el apoyo de los distintos públicos de interés” señala la revista.

Sobre este reconocimiento, Mario Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa expresó: “Es el reflejo de muchos años de trabajo, de acciones coherentes y relaciones basadas en la confianza. Seguiremos con nuestro compromiso de contribuir al bienestar de las familias hondureñas”.

Diunsa, empresa 100 % hondureña, es reconocida desde el año 2011 con el Sello de Empresa Socialmente Responsable, que otorga la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Además, cuenta con la certificación Great Place to Work (GPTW) como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras, ubicándose también en la Lista de Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Centroamérica y El Caribe (2025), en la categoría de empresas grandes.