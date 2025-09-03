miércoles, septiembre 3, 2025

Top 5

Más Noticias

La boda de ensueño de Marcia Caballero y Fredy Puerto

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Marcia y Fredy sellan su amor en una noche mágica. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – La noche en que Marcia Cristina Caballero Bautista y Fredy Geovani Puerto Ardón, unieron sus vidas en matrimonio fue la culminación de un hermoso noviazgo de nueve años. La magia de su amor resplandeció en cada detalle de una boda íntima y elegante. El sagrado “sí, quiero” tuvo lugar en la Iglesia María Reina del Mundo, donde el padre Juan Aguiar bendijo su unión.

Marcia y Fredy: Nueve años de amor que culminan en el altar.

Familiares y amigos cercanos, entre ellos los padres de la novia, Christofer Wittwer e Idalia Bautista, la madre del novio, Noemy Ardón, y los padrinos Roxana Díaz y David Vásquez, fueron testigos de un momento lleno de emoción y alegría.

La emotiva boda de Marcia Caballero y Fredy Puerto.

El salón Jordán del Club Hondureño Árabe se convirtió en el escenario de una fiesta postboda inolvidable. La creatividad y el exquisito diseño de Sonia Pineda Eventos transformaron el espacio, infundiéndole un aire de elegancia clásica y romanticismo que reflejaba la esencia de los recién casados.

La feliz pareja, Marcia Caballero y Fredy Puerto.

La decoración fue una apuesta floral natural que armonizó tonos cálidos con delicadas pinceladas en blanco, ivory y dorado. La luz de candelabros y velas, junto a finos cortinasjes, crearon una atmósfera de ensueño que envolvía cada rincón.

Fredy Puerto y Marcia Caballero con Sharon Romero.

La velada fue un deleite absoluto para todos los selectos invitados y, por supuesto, para los novios, quienes se entregaron al completo a la celebración de su amor y complicidad. Fue una fiesta que, de principio a fin, irradió la felicidad y el vínculo inquebrantable de una pareja que se juró amor eterno.

Noemy Ardón y Yanira Puerto.
Isaí Fuentes e Idalia Bautista.
Maylyn y Rafael Bautista con Katherine Chahín.
Nicolle Arauz y Alejandro Izaguirre.
Diana Lara y Oscar Paz.
Ivis Fuentes, Sharon Romero y Lilibeth Pérez.
German López, David Gálvez y Oscar Benítez.
Adalid Solís y Sergio Rivera.
Leonardo y Andrea Maradiaga.
Valeria Vásquez y Ansony Lennon.
Roberto Velásquez y Michelle Mejía.
Marcela Ventura y Zoé Hernández.
Luis Zelaya y Ana Lozano.
Estefanía Bautista, David Reyes y Jessy Bautista.
Carolina Cardona y Andrea Bautista.
Angie González e Indira Hernández.
Alex Peña y Bilkany Gómez.
Alejandro Hernández y Karina Aguilar.
Sergio Rivera e Ivis Fuentes.
Carlos Alfaro y Oscar Díaz.
Ariel López y Katherine Mejía.
José Ewens e Ivania Viera.
Jocson Dubón y Dulce Mejía.
Carlos Murillo, Angelo Cerrato, Laura y Xavier Bautista.
David Gálvez, German López, Oscar Benítez, Lilibeth Pérez, Sharon Romero, Ivis Fuentes, Sergio Rivera y Adalid Solís.

Previous article
Dwayne Johnson “La Roca” sorprende con su drástica transformación física
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Dwayne Johnson “La Roca” sorprende con su drástica transformación física

Farandula 0
Dwayne Johnson se hizo presente en el Festival de...

CCIC reúne a más 70 empresas en la primera Expo Producción para fortalecer la competitividad nacional

Ciudad 0
San Pedro Sula. - La Cámara de Comercio e...

Kativa nombra a Miss Universe Honduras 2025, como su nueva embajadora de marca

Farandula 0
San Pedro Sula. - En un evento exclusivo, el...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.