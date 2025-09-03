La boda de ensueño de Marcia Caballero y Fredy Puerto

San Pedro Sula. – La noche en que Marcia Cristina Caballero Bautista y Fredy Geovani Puerto Ardón, unieron sus vidas en matrimonio fue la culminación de un hermoso noviazgo de nueve años. La magia de su amor resplandeció en cada detalle de una boda íntima y elegante. El sagrado “sí, quiero” tuvo lugar en la Iglesia María Reina del Mundo, donde el padre Juan Aguiar bendijo su unión.

Marcia y Fredy: Nueve años de amor que culminan en el altar.

Familiares y amigos cercanos, entre ellos los padres de la novia, Christofer Wittwer e Idalia Bautista, la madre del novio, Noemy Ardón, y los padrinos Roxana Díaz y David Vásquez, fueron testigos de un momento lleno de emoción y alegría.

La emotiva boda de Marcia Caballero y Fredy Puerto.

El salón Jordán del Club Hondureño Árabe se convirtió en el escenario de una fiesta postboda inolvidable. La creatividad y el exquisito diseño de Sonia Pineda Eventos transformaron el espacio, infundiéndole un aire de elegancia clásica y romanticismo que reflejaba la esencia de los recién casados.

La feliz pareja, Marcia Caballero y Fredy Puerto.

La decoración fue una apuesta floral natural que armonizó tonos cálidos con delicadas pinceladas en blanco, ivory y dorado. La luz de candelabros y velas, junto a finos cortinasjes, crearon una atmósfera de ensueño que envolvía cada rincón.

Fredy Puerto y Marcia Caballero con Sharon Romero.

La velada fue un deleite absoluto para todos los selectos invitados y, por supuesto, para los novios, quienes se entregaron al completo a la celebración de su amor y complicidad. Fue una fiesta que, de principio a fin, irradió la felicidad y el vínculo inquebrantable de una pareja que se juró amor eterno.

Noemy Ardón y Yanira Puerto.

Isaí Fuentes e Idalia Bautista.

Maylyn y Rafael Bautista con Katherine Chahín.

Nicolle Arauz y Alejandro Izaguirre.

Diana Lara y Oscar Paz.

Ivis Fuentes, Sharon Romero y Lilibeth Pérez.

German López, David Gálvez y Oscar Benítez.

Adalid Solís y Sergio Rivera.

Leonardo y Andrea Maradiaga.

Valeria Vásquez y Ansony Lennon.

Roberto Velásquez y Michelle Mejía.

Marcela Ventura y Zoé Hernández.

Luis Zelaya y Ana Lozano.

Estefanía Bautista, David Reyes y Jessy Bautista.

Carolina Cardona y Andrea Bautista.

Angie González e Indira Hernández.

Alex Peña y Bilkany Gómez.

Alejandro Hernández y Karina Aguilar.

Sergio Rivera e Ivis Fuentes.

Carlos Alfaro y Oscar Díaz.

Ariel López y Katherine Mejía.

José Ewens e Ivania Viera.

Jocson Dubón y Dulce Mejía.

Carlos Murillo, Angelo Cerrato, Laura y Xavier Bautista.