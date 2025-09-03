Dwayne Johnson “La Roca” sorprende con su drástica transformación física

Dwayne Johnson se hizo presente en el Festival de Cine de Venecia y dejó sorprendidos al público y los medios por su drástico cambio de imagen. Dwayne, quien es conocido popularmente como “La Roca” por su gran musculatura e imponente físico, lució una silueta más delgada, dejando atrás sus voluptuosos bíceps.

Las imágenes más impactantes del cambio físico de Dwayne Johnson salieron a la luz el 30 de agosto, durante el evento de Miu Miu Women’s Tales en la 82a. edición del Festival de Cine de Venecia. En esa ocasión, lució un pantalón oscuro y una camisa azul claro de manga corta.

Las preguntas sobre su estado de salud no se hicieron esperar. Incluso algunos se preguntaban si Johnson estaría atravesando por algún episodio médico; sin embargo, este notable cambio, que ha sido ampliamente comentado en las redes sociales así como en la prensa, responde a su transformación física para una película.

Dwayne Johnson “La Roca” .

Dwayne ha cambiado de forma radical su físico para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película The Smashing Machine, bajo la dirección de Benny Safdie.

Dwayne coincidió en este festival con su coprotagonista, la actriz Emily Blunt. Las cámaras se posaron sobre ambos, haciendo de este uno de los momentos más comentados, pues el cambio en la apariencia del actor de actor de 53 años se hizo más evidente.

En un video que compartió en su perfil en Instagram sobre su llegada a Venecia, ‘The Rock’ apareció con su cambio físico y las reacciones no se hicieron esperar.

Algunos desconocían que su transformación se debiera a un papel para un película. “¿Perdió peso?”, “Él se ve como enfermo”, “Eres la mitad del hombre que conocíamos”, “¿Estás bien? Te ves muy diferente”, fueron solo algunos de los comentarios.