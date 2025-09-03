miércoles, septiembre 3, 2025

CCIC reúne a más 70 empresas en la primera Expo Producción para fortalecer la competitividad nacional

Ciudad
La CCIC inaugura Expo Producción y Rueda de Negocios con más de 500 citas. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ha inaugurado este miércoles con éxito la primera edición de la Expo Producción 2025, un evento clave para el sector productivo del país. Durante dos días, el 3 y 4 de septiembre, más de 70 empresas se darán cita en Expocentro para exhibir sus productos, servicios y fortalecer sus redes de contacto.

Karim Qubain, presidente de CCIC.

El objetivo principal es dinamizar la economía nacional y fomentar la competitividad. El presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que el evento es una plataforma integral para impulsar el crecimiento económico sostenible, generando nuevas oportunidades de inversión y comercio.

Rueda de Negocios: Conexiones de alto valor

Simultáneamente a la exposición, se lleva a cabo la XI Rueda de Negocios, donde empresarios previamente agendados tendrán la oportunidad de concretar unas 500 citas. Este espacio busca facilitar alianzas comerciales y fortalecer los lazos entre empresas de distintos sectores, beneficiando a la pequeña, mediana y gran empresa.

Además del espacio de exhibición, el evento ofrece una agenda de aprendizaje. Mañana, jueves 4 de septiembre, se desarrollará un taller con tres conferencias especializadas, Finanzas verdes: Estrategias sostenibles para el crecimiento. Reingeniería de procesos e innovación: Cómo optimizar operaciones. Oportunidades y desafíos con Asia: Explorando el mercado global.

Estas sesiones están diseñadas para proporcionar a los participantes herramientas y conocimientos prácticos que les ayudarán a impulsar sus negocios.

La entrada es abierta y gratuita, lo que subraya el compromiso de la CCIC con el desarrollo del sector empresarial hondureño y la generación de espacios estratégicos que promuevan la innovación y el crecimiento.

Kativa nombra a Miss Universe Honduras 2025, como su nueva embajadora de marca
Dwayne Johnson “La Roca” sorprende con su drástica transformación física
