Kativa nombra a Miss Universe Honduras 2025, como su nueva embajadora de marca

Una alianza de belleza en honor a Miss Universe Honduras 2025: Bryan Espinoza, Franklin Reyes, Alejandra Fuentes y William Reyes. / Fotos El Diario HN.

San Pedro Sula. – En un evento exclusivo, el pasado 29 de agosto, el Hotel Aloft fue el escenario de un cóctel en honor a Alejandra Fuentes, la actual Miss Universe Honduras 2025. El encuentro reunión a un selecto grupo de invitados especiales en una velada muy amena.

Miss Universe Honduras 2025, Alejandra Fuentes, nueva embajadora de marca Kativa.

La ocasión sirvió de marco para el anuncio oficial de la nueva alianza entre la organización Miss Universe Honduras y la marca de productos capilares Kativa. Durante un año, Alejandra Fuentes será la embajadora de la marca, representando su línea de cuidado del cabello.

Graciela Ramírez impuso la banda Miss Kativa a Alejandra Fuentes.

Los asistentes disfrutaron de una exquisita selección de vinos y cócteles en un ambiente de celebración, brindando por la belleza, la elegancia y el futuro éxito de la nueva representante de Kativa.

Luisa Pineda, Alejandra Fuentes y Ángela Espinal.

La noche fue un reflejo del prestigio de la marca y del impacto que Alejandra Fuentes tendrá en su nuevo rol como embajadora.

Bryan Espinoza, Franklin Reyes, Alejandra Fuentes, William Reyes y Carlos Rivera.
William Reyes, Laura Vijil y Franklin Reyes.
Alexa Solorzano, Angela Espina y Sindy Villanueva.
Izela Zacapa, Xiomara Mata y Graciela Nieto.
Marcela y Aliss Moreno.
Andressa Hernández, Alison Castejón y Fanny Ballestero.
Ada Paredes, Sara y Graciela Ramírez.
Oscar García y Jessica Trejo.

