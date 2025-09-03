Kativa nombra a Miss Universe Honduras 2025, como su nueva embajadora de marca

San Pedro Sula. – En un evento exclusivo, el pasado 29 de agosto, el Hotel Aloft fue el escenario de un cóctel en honor a Alejandra Fuentes, la actual Miss Universe Honduras 2025. El encuentro reunión a un selecto grupo de invitados especiales en una velada muy amena.
La ocasión sirvió de marco para el anuncio oficial de la nueva alianza entre la organización Miss Universe Honduras y la marca de productos capilares Kativa. Durante un año, Alejandra Fuentes será la embajadora de la marca, representando su línea de cuidado del cabello.
Los asistentes disfrutaron de una exquisita selección de vinos y cócteles en un ambiente de celebración, brindando por la belleza, la elegancia y el futuro éxito de la nueva representante de Kativa.
La noche fue un reflejo del prestigio de la marca y del impacto que Alejandra Fuentes tendrá en su nuevo rol como embajadora.