Diunsa inaugura la Feria de la Navidad 2025 para clientes mayoristas

San Pedro Sula. – Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras inaugura la tan esperada “Feria de la Navidad 2025”, para sus clientes mayoristas. Este evento, que marca el inicio de la temporada más mágica del año, deslumbró a todos los presentes con el brillo y el esplendor que solo la Navidad puede ofrecer. Las nuevas tendencias en decoraciones y accesorios, cuidadosamente seleccionadas, están destinadas a transformar cada rincón del hogar hondureño en un espacio lleno de calidez, alegría y sofisticación.

Los clientes mayoristas disfrutaron de una presentación exclusiva que capturó la esencia de la Navidad, revelando las seis tendencias que marcarán la pauta en esta temporada festiva: Clásica Navidad, Dulce Alegría, Brilla con Estilo, Fantasía de Hielo, Sueño de invierno, Época de Encanto. Estas colecciones están llenas de elegancia y modernos detalles, ofreciendo a los clientes mayoristas una variedad única de opciones.

La Feria de la Navidad 2025, es el evento comercial mayorista más importante y esperado del año en Honduras, se llevará a cabo del 1 al 13 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples, en Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula, y en Diunsa Miraflores, en Tegucigalpa.

Fernando Zaldívar, Gerente Nacional de Ventas Mayoristas de Diunsa, reafirmó el compromiso de la empresa con brindar una experiencia de compra inigualable: “Nuestro objetivo principal con este evento es ofrecer las mejores oportunidades de compra, asegurando la máxima variedad, calidad y precios competitivos en todos los productos disponibles, y que nuestros clientes mayoristas.

Diunsa celebra esta temporada navideña junto a sus clientes mayoristas, ofreciendo siempre lo mejor en productos y decoraciones a los precios más competitivos de Honduras. ¡la magia de la navidad comienza con Diunsa, donde siempre encontrarás lo mejor!