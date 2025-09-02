Chicha y Limón martes 2 de septiembre de 2025

EL BEMBETEO!!…El mes más candente de este 2025 inicio ayer…y con este muchos acontecimientos en puerta…como la venidera boda de Annie Erazo y Rene Prieto…porque los regios enlaces siguen en septiembre…luego de las fabulosas uniones de: Gina Silva y Roger Valladares, Josué Martínez y Lidia Munguía, Neptalí Pineda y María José Fuentes e Isaac Martínez y Heidy Mena…Laboratorio Bueso Arias cerró con broche de oro su mes de Aniversario…Nuestros cumpleañeros…Farándula & mas…¡Hoy venimos más tremendos que Barbara Rey, Rosa Benito y Belén Esteban, juntas!…#OMG.

Abrimos boca con la preciosa Annie Melissa Erazo López, quien se vio consentida por amigas y cercanas, en un ameno bridal shower en Meza23…El club más exclusivo del país, recibió una pléyade de elegantes damas de sociedad, para brindar por las últimas semanas de soltería de Annie, quien el próximo 20 de septiembre se une al amor de su vida: Rene Enrique Prieto Rivera…¡Las féminas de ambas familias lo pasaron regio!…Ataviada con finísimo vestido en raso de seda, con escote palabra de honor y llamativos estampados polka dot, la bella Annie recibió a sus invitadas en la cita más alegre entre amigas…abriendo de esta manera un paréntesis a su apretada agenda nupcial…fiel a su estilismo, la futura señora de Prieto lucio radiante en todo momento, compartiendo pasajes de su noviazgo y detalles de su enlace…Agradeció presentes y consejos.

*.-Se lucieron como esplendidas oferentes de este convite de damas: Annie López-Erazo y Mónica Rivera-Prieto, madre y suegra de la congratulada…al igual que las gentiles hermanas de Annie: Gabriela, Vanessa y Pamela Erazo…en colaboración con: Carmencita Hernández, Katherine de Prieto y Telma de Rendon…un montaje primaveral en un recinto chic, para una damita muy especial…Bendiciones Annie Erazo.

*.-Este viernes 5…parte pastel la distinguida dama Ilsa Diaz Zelaya…comunicadora social, abogada y ex Gobernadora Política del Departamento de Cortes…y la numerosa dinastía de los Diaz-Zelaya lo sabe…los ágapes en honor a esta afable fémina se extienden toda la semana con varios brindis en su honor en los recintos más glam de la city.

*.-En algún recinto chic brindan mañana las colegas: Doris Lisset García y Marlyn Elisa Rivera…Esta semana también celebran por su parte las ex reinas de belleza: Yasmina Román Hernández, Dayana Sabillón, Rosmary Arauz y Cecilia Rossell…Benditos entre ellas: Miguel Caballero Leiva (67) y Carlos Enrique Handal López (52)…#OMG…quienes este finde celebrán su cumple con pastel de tres leches y rodeados de sus seres más queridos.

R odeados de chandeliers, rosas y tergales en tonos moca mouse, brindaron por su amor en una íntima recepción nupcial Roger Valladares y Gina Silva…luego de cultivar su idilio varios años, el pastor Daniel Handal les derramo la bendición bajo los preceptos de la religión cristiana evangelica…el banquete de bodas tuvo lugar en los remozados espacios del salón Napoleon del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…Gina lució impecable en la noche más feliz de su vida, con una elegante columna en raso de seda marfil, con escote palabra de honor y recatado polizón…que le daba ese toque royal a la hija de Jaime Silva y Georgina Fernández…Roger Mauricio portó exclusivo smoking de firma internacional, que resalto la gallardía que embargo en todo momento al hijo de Roger Valladares y María del Carmen Arriaga…¡Radiantes!

*.-Junto con los padres de los recién casados, otro que no disimulaba sus emociones era el patriarca de la dinastía: don Roger Valladares, abuelo del ahora esposo…quien lució más enamorado que nunca junto a su amada Emma Mejía, preciosa en azul Francia…Igual de sobrios y chic lucieron: Melina Valladares y José Miguel Sánchez, Roger e Isabella Ortez de Valladares y nuestros amigos Luis y Rosy Jeer…entre un largo etcétera de gente bien, que invitamos a apreciar en nuestra nota…¡Hogar dulce hogar!

Regias lucieron en la boda Silva-Valladares, Liliana Velásquez, María del Carmen Arriaga (mami del novio) y Rosy Jeer.

*.-Sí de ágapes chic se trata…les contamos que los festejos suman y siguen en la familia Sánchez-Mena de Acontecimientos…que le hacen honor al nombre de su empresa…hoy el toco al turno a la preciosa Alexa Lidabel Sánchez Mena, quien suma otro año de éxitos…22 primaveras muy bien cumplidas en la chispeante personalidad de la hija de don Mario y Lidabel.

*.-Este domingo 7…tira la casa por la ventana la esbelta Lourdes Patricia Toro, quien cumple nada más y nada menos que 51 primaveras, más radiante y feliz que nunca…Se unen a los saraos de Lourdes, a puro karaoke, su socia y cómplice Ana Matute: las damas más divertidas del club de las hojas verdes…Igual doña Irma y su bella Nicole, con Carmen…Súper aspectada Lourdes, con el sol en virgo y eclipse en piscis.

*.-Otra pareja de tortolos que cerro agosto con muy buen suceso fueron: Josué Martínez y Lidia Munguía…quienes llegaron al altar de la iglesia La Santa Cruz en la colonia Tara para darse el ansiado “si, quiero”…Las especiales familias Martínez-Navarro & Munguía-Chávez, brillaron en finas atenciones con el montaje de la boda del año de sus respectivos clanes.

*.-La hoy señora de Martínez lució bella con ese ajuar que le favorecía a su tono de piel y cabello…con bustier escote corazón recamado de finos bordados, corte al sesgo y fabulosa caída en chiffon de seda…su cabello recogido revelaba su rostro feliz de convertirse en la esposa de Josué…quien se decantó por un clásico smoking con corsage a tono con el bouquet de su amada…Hernán Martínez y Mayrita Navarro, junto con doña Miriam Chávez, son los orgullos padres de la feliz pareja…#blessings.

Seguimos con gente bien: José Martín Chicas, Cónsul de Corea en San Pedro Sula esta de plácemes esta semana… y más galante que nunca gracias a los cuidados de su guapa esposa Verónica Larios de Chicas y sus lindas bebas… Se unen a las congratulaciones para José Martín sus compañeros de la ACCS, su suegra Elenita Durón y cercanas amistades.

*.-En familia…celebró en estos días su cumpleaños la dilecta dama de la sociedad sampedrana, Consuelo de Medina, a quien no le entran los años porque la vemos idéntica desde long time ago…Virgo tiene que ser Mon Guerlain…Se unieron vía redes sociales a las muestras de afecto para Consuelo, sus amigas de toda la vida, con quienes pronto se reunirá.

*.-Otros honorables que empezaron saraos el pasado fin de semana son los distinguidos empresarios capitalinos Eduardo Facussé, esposo de la guapa Miriam de Facussé…y Javier Atala, esposo de la bella Vivi…Dos de los clanes más refinados de la sociedad nacional que cuando se unen celebran por todo lo alto…Según el Zambo Cipriano que los conoce long time ago…La Cumbre y El Castillo los esperan para un brindis muy especial.

*.-Además, de la bella copaneca Cecilia Rossell, otra beldad de la sociedad nacional que cumple años este lunes 8 de septiembre, es la exquisita socialité Androlla Canavati…quien desde ya está siendo congratulada vía redes sociales…El Club Hondureño Árabe espera a Androlla en familia o amigas para un brindis muy especial…¡Ambas damas más que benditas por Oshun: la santísima Virgen de La Caridad del Cobre, patrona de Cuba!

*.-Ricardo Caballero uno de los pilares de Carimaxx…es otro de los divos bien nacidos bajo el analítico signo de Virgo que abre presentes esta semana…Ricky alista motores con su pupila Alejandra Fuentes con miras al Miss Universo que ya está en su recta final de preparación…¡las beldades universales ultiman detalles de vestuario por estas fechas!…Mas que listas para “batirse” de lo lindo en Tailandia el venidero Noviembre…¡Ale luce más bella que nunca!

Otros bellos que llegaron al altar de la iglesia María Reina del Mundo, para la bendición del padre Edwin Nieto, son Neptaly Pineda y María Jose Fuentes…quienes derrocharon amor y mucha complicidad en el protocolo nupcial desarrollado en tiempo y forma en los salones Nazareth y Palestina del Club Hondureño Árabe…espacios primorosamente ornamentados con idílicos detalles por la planner Denesse González…María José se enfundo de romance absoluto de cuello a pies, no dejo piel al descubierto, pues ese exquisito ajuar refrendado por la firma Chernaya Bridal House lo decía todo…con refinado e impecable estilismo se convirtió en la señora de Pineda…Neptaly más galán imposible: el que es guapo es guapo y con smoking aún más…super enamorado de María José en todo momento…Muy felices agradecieron mesa por mesa.

*.-Los orgullosos progenitores de los ahora esposos son: Neptalí y Pamela Paredes-Pineda, regia en azul; y don Marco Tulio Fuentes y Glenda Paz, elegantes padres de la preciosa María José…fueron parte del protocolo donde se brindó por el amor de los recién casados…quienes disfrutan su luna de miel en un destino sorpresa…retornando al país, fijaran su residencia en San Pedro Sula, con hogar amueblado by Diunsa y Elements.

*.-En el 2024…Los salones del hotel Maya Colonial se revistieron de romance absoluto en “all White” y verdes follajes con una íntima recepción: la unión por partida doble de Ángel y Dayan Díaz de Natarén…quienes convocaron a ambas familias y su círculo más allegado, para compartir la dicha que los embargo al legalizar su amor por las leyes civiles y religiosas…¡Una velada fuera de serie!

*.-La Parroquia San Vicente de Paul lució sus mejores galas el 2023 para una misa nupcial memorable: el enlace religioso de Camilo Funez y Alejandra Isaula…quienes luego de vivir un tórrido idilio como novios, dieron el siguiente paso de legalizar su matrimonio por las leyes civiles y religiosas, procediendo de esta forma a seguir un camino juntos…seguir escribiendo su historia de amor para un proyecto de vida…¡De antología!

*.-Felices, simpáticos, radiantes y con una sonrisa imborrable que solo el amor puede lograr, así lucieron en el 2019 la noche de su boda: Guillermo Bográn Castro y Mildred Reyes García, ataviados de romance de pies a cabeza…La homilía nupcial la oficio el padre Pedro López en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete de bodas en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe…¡Benditas Bodas de Hierro!

*.-Dos jóvenes parejas de la sociedad sampedrana brindan con espumosa champaña por su séptimo año de casados… nos referimos a los encantadores: Mario Tróchez y Paola Pin de Tróchez, quienes protagonizaron un largo noviazgo que data de su época universitaria y coronaron su amor con una linda fiesta en Angeli Garden’s.

*.-Pero las familias Morataya-Ruano & Zavala-Núñez no se quedan atrás y siguen celebrando en familia por las “Bodas de Lana” de sus hijos: Gerson Morataya y Karen Zavala de Morataya…que sigan esos baby showers llenando de bendición este joven hogar de brillantes profesionales… De buena fuente sabemos, que para octubre, diciembre y febrero se están organizando varios enlaces…¡esas planners andan de correr estos meses!

David Augusto Sevilla Torres y Sonia Maribel Olavarria Cáceres, unieron sus vidas en matrimonio en los salones Bristol del Hotel Hilton Princess. El anciano Abel Hernández los declaró marido y mujer en una ceremonia eclesiástica donde los animó a ser fieles a Dios como pareja…El lugar fue hermosamente decorado por Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, con una paleta de colores en marfil, azul celeste y dorado, complementada con tergales y abundante follaje. Pastelería Victoria elaboró el espectacular pastel de tres pisos.

¡Muchas felicidades a los recién casados!



*.-Celebran sus “Bodas de Arcilla”…nueve años de feliz y próspero matrimonio los jóvenes Maynor Castejón y Lila Ochoa ceremonia religiosa que se realizó en la Iglesia Santa Cruz de la colonia Tara y la recepción postboda en Hotel Monteolivos donde… recrearon ambos lugares en tonos turquesa y sílver, utilizando rosas, lisianthus, astromelias y claveles…creación absoluta de Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos…Felicidades para el joven hogar Castejón-Ochoa.

*.-Otras “Bodas de Bronce” es la que celebran en familia Elías y Viany Alcántara de Melgar, ceremonia oficiada por el pastor Mauricio Rodríguez en los salones San Pedro del Club Árabe…recinto que lució una primorosa decoración primaveral en “All Blue”…¡Aun vivida en nuestra memoria!

*.-Este domingo 7…cumplen 72 meses de casados la estimada pareja de jóvenes formada por: Manuel Núñez Sánchez y Gloria López Robles, quienes luego de un tórrido romance por varios años y otros tantos meses como comprometidos en boda, se unieron en el 2019 en una idílica ceremonia que congrego ambas familias…¡Prosperas Bodas de Hierro!

*.-El fin de semana…Celebraron sus “Bodas de Arcilla” los jóvenes de la sociedad sampedrana Ángelo Casco y María Fernanda Welchez de Casco… hijos de los honorables matrimonios formados por Reynaldo Casco y Angelita Bruni de Casco y Raúl Welchez con Mayra Arias de Welchez…quienes junto al también joven matrimonio Albir-Welchez, brindaron por muchos años más de vida para esta joven pareja.

*.-Jonathan Andonie y Ángela Fajardo de Andonie son otra de las lindas parejas que en estas fechas celebran su noveno aniversario de bodas… como olvidar esas majestuosas ceremonias civil y eclesiástica, así como el banquete de esponsales…La mejor de las dichas para estos jóvenes ilustres… al igual que Rene y Luisita Oliva de Theresín que celebran sus “Bodas de Arcilla”…A brindar en el Intercontinental que sigue trendy.

*.-Brindan por sus “Bodas de Bronce”: Oswaldo y Gina Ocampo de Figueroa…quienes muy felices llegaron al altar de la parroquia Guadalupe, donde el padre José Antonio Canales, los unió con el sagrado vinculo del matrimonio…la fiesta de esponsales fue en el salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl…Una de las bodas más románticas del 2017.

*.-Oswaldo y Gina son hijos de los apreciados señores: Oswaldo Figueroa y Bessy Pineda y Rubilio Ocampo y Nohemí Sabillón…quienes llegaron súper elegantes a la boda de sus hijos, quienes derrocharon amor en cada momento que compartieron en la pista…y a la hora de departir con todos y cada uno de los invitados mesa por mesa…¡una velada inolvidable!

El ambiente festivo reinó en la celebración del cumpleaños del empresario Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y cónsul de Japón en San Pedro Sula…Fue un día muy especial en el que sus compañeros de la junta directiva y colaboradores, junto a su familia, se encargaron de agasajarlo y brindarle los mejores deseos.

Colaboradores de la CCIC le hicieron entrega de una bonita caricatura a don Karim Qubain.

*.-Nos texteo Cipriano para un mensaje expreso para los Sagitario que buscan empleo: apliquen online desde HOY…en todas las empresas de su interés de forma diaria y todas estas noches hasta el domingo 7 de septiembre…cuando tendremos eclipse lunar en piscis con el sol en virgo…El primero de dos, en este mes de cierres de ciclos, sorpresas y radicales transformaciones…¡Este es el “repechaje” de los vivimos en marzo!…en nuestra próxima entrega más información…#pendientes.

*.-Eva Gabunda y su Chele Mozote…se colaron en la manifestación de “Libre” en pleno centro de SPS…o lo que queda de este…porque siempre ha sido un macaneo en todos los sentidos y con lo del sábado quedo certificado…La baleada y el pollo chuco estaban servidos a tope…llego Mundo y Raymundo procedentes de todas partes del país…¡Hasta de chapilandia y mucolandia!…Así quien no señores…¡Casa llena jodido de foráneas!

*.-“Las penas con pan son buenas”…la city nunca había lucido tan copada como esa fecha…¡Ni en temporada de feria!…no era nada La Ceiba en carnaval…los hotelitos de bote en bote y las calles aledañas a la concentración convertidas en alfombras humanas teñidas de rojo revolución…¡hasta bebes en brazos bajo el candente clima imperante!…Ojala les ayuden a criarlos porque un bocado no basta.

*.-Llego “La crema y nata” de Libre…en medio y sin albur su lideresa bajo de tremenda camioneta y bien escoltada, con el pelo bien empistolado y su rostro bien esculpido con Lancome…firma oficial en su face desde que llego a TGA procedente de su natal Talanga…memorable su participación en el Miss Tegucigalpa donde la presentaron como: “Rixi Ramona Moncada Godoy, 21 años…medidas 36-24-36 y estudiante de Derecho”…”signo acuario y su escritor Ramon Amaya Amador”…”su libro favorito: Prisión Verde”…#santisimo…#lol.

*.-Cuerpazo y medio…con una estatura favorable y presencia escénica…ella y Ninoska Padgett, las grandes favoritas…a simple vista fotográfica…imágenes que engalanaban las páginas de sociales de La Tribuna…hasta que llego la entrevista con el jurado y la de Talanga enmudeció con la pregunta…#plop…ahí quedó sepultada la aspiración a por lo menos una de las bandas que le daba el pase al Miss Honduras.

*.-Dinos algo Vilmuchis: ¿Es cierto que Zu Clemente es sobrina de doña Rixi?…#mmm…no es la primera vez que nos llega ese “ru-run” fíjate…al parecer, su madre Zully Moncada, es primísima de la candidata oficial por el Partido de Libre a la Presidencia de La Republica…Pero fíjate que Zu no aparece en el listado oficial de las candidatas al Miss Grand Internacional 2025…con esa parienta, a más un certamen del “Grand Slam” estaría lista.

*.-Retomando “La concentración del año”…¿Es cierto que a todo ese mar de gente que llego a La Gran Ciudad, les dieron full viáticos?…transporte, dos tiempos de comida en Power Chicken y una berenjena en efectivo?…#mmm…tampoco lo creo…hasta los estaban cuestionando que de donde sacaban ese platal, si de las arcas del estado o VZLA están lizas?

*.-Ese mero sábado…salió a la palestra Padilla Sunseri que va por su “segundo debut” a la comuna sampedrana acompañando a doña Rixi…¿Después del calvario que ha pasado?… Será que no habían valientes que se aventaran a la poza de las pirañas, porque SPS es un terreno minado para Libre…¡Se agarraron del hijo de doña Doris!…¡Ahí andaba Sandrita muy guapa!

*.-En cada proceso electoral…va en decadencia la participación de gente “bien”…lean honorables e intachables…que se enrolan en el ruedo político, tanto de la ciudad como del país…muchos salen más manchados que ropa de color pasada por cloro…sobran los botones que han reventado en escándalos, porque la política no se hizo para ellos….”En la política no cabe el honor, los valores, el trabajo honrado”…#paraque.

Sí de ágapes chic se trata…les contamos que los festejos suman y siguen en la familia Sánchez-Mena de Acontecimientos…que le hacen honor al nombre de su empresa…hoy le toco al turno a la preciosa Alexa Lidabel Sánchez Mena, estudiante de la Carrera de Mercadotecnia, quien suma otro año de éxitos…22 primaveras muy bien cumplidas en la chispeante personalidad de la hija de don Mario y Lidabel. ¡¡Bendiciones!!

*.-Será cierto que la mismísima Alejandra Rubio, a quien le brota el escándalo por su voluptuosa anatomía…La ex vecina de la Cerro Grande ya anda en coqueteos con El Líder… Será que la veremos en El Hilo o en LM5…Aunque en esta revista matutina encaja a la perfección Karlen Pérez.

*.-A propósito de El Hilo…ayer solo anunciaron los titulares y “safuca peluca”…los “gasearon” a puros promocionales y a las 5:30 PM los sacaron del aire…supuestamente por problemas técnicos, pero las viperinas dicen que por “bochinches” en la producción…MICA desencajado que lo hagan producirse medio día para nada…¡Ahí vuelan pelos y pedazos de calzón!

*.-Si de la Rubio se trata…va para Sao Paulo en el venidero encuentro de los tik tokers este 7 de septiembre…¿Ya le pago a su ex casera?…al parecer si…Quizás viaja auspiciada por alguna marca o por su eterno compadre, el empresario sampedrano…joven, apuesto y carismático…quien le estaba cobrando una millonada a Fancony vía redes sociales…y hasta les encaro el nombre de su podcast…¿Sera?

*.-Pasamos a la siempre candente farándula capitalina con Mariel Arteaga…la solemne y golosa coordinadora de noticias de HCH, quien recientemente estuvo de plácemes…le partieron tarta de Basilio’s…La Arteaga luce más hermosa que nunca: tiene que dejar la “chiclera” de chucherías que tiene escondida en su escritorio, comer más fibra y beber mucha agua…porque padece del colon, como buena nacida en Virgo…Pasa “picando” todo el santo día…¡Lo bueno es que comparte con compañeros!

*.-Otro bien nacido bajo el signo de Virgo es Alex Fabricio…¿virgo de signo y virgo de modo?…#lol…otro que bien canta las rancheras de Chente y Lajandro…sus máximos exponentes del género…casi no bebe agua, solo es fritangas y sodas por doquier…ni conoce los alimentos con fibra…¡Y con esos horarios, quien no?!…¡No hay excusas para comer saludable con ese suculento salario que devengan!…#gastritis…#reflujo…#acidez…#colon.

*.-¿Y a doña Carola Lanza?…¿Que le miras con el tarot en su salud Cipriano?…arritmia y la presión arterial como semáforo…aunque ella no lo siente como tal, padece de alta presión: no le baja de 150…tiene que regularla y chequearse más seguido…además de bajar de peso…¿Cuál peso?…si una de sus aleras del Club de Las Comadres nos pasó el “flash” que está embarazada…¿Queee?…#WTF…¡Muy pronto lo revelara al aire!

En honor a Alejandra Fuentes, Miss Universe Honduras 2025, se ofreció un exclusivo cóctel en el Hotel Aloft el pasado 29 de agosto. En el evento se anunció oficialmente que la reina de belleza será la nueva embajadora de la marca Kativa para el cuidado del cabello… Fue una tarde especial en la que los invitados disfrutaron de una exquisita selección de vinos y cócteles, celebrando la belleza, elegancia y el éxito de la nueva representante de Kativa.

*.-Otras que tienen que beber más de 8 vasos de agua pura al día y eliminar las sodas son: Rina Leal, Cesia Mejía y Ariela “La chochita” Caceres…todas bien nacidas bajo el exquisito signo de Libra…y su Talón de Aquiles son los riñones…cistitis y severos padecimientos de sus “gemelos” las aquejan ya tiempos…¡además que las “traiciona” la vejiga!…¿ahh si?…no alcanzan a llegar al baño en algunas ocasiones…¡Crucen piernas!

*.-Brenda Moncada es otra del Club de Las Comadres…y como buena Moncada también es sobrina de doña Rixi…porque todas las Moncada de la capital son parientas…¡Claro que sí!…”We are family”…Brendita es ansiosa y depresiva…además de “regular” la cocteleada, debe beber más agua y eliminar la sal…#Piscis…se le dispara la alta presión sin saberlo y acumula líquidos en sus tobillos…se marea y le duelen los pies con frecuencia…¡Ojo con la circulación!…¡Los tacones la matan por pausas!

*.-“El jefe de jefes”: don Eduardo Maldonado…#sagitario…padece de alta presión y tiene regulada su azúcar en sangre…igual le afecta la circulación en sus extremidades…y regulares malestares gástricos (llenuras, agruras, acidez, hígado graso, reflujo, gases, ETC)…le afecta comer muy de noche y comida pesada…¡No le come bocado a nadie de oficina!…#desconfiado.

*.-Y Jose “El chepon Mendoza”?…como buen nacido bajo el signo de Géminis, el oriundo de San Pedro de Tutule, La Paz, padece con regular frecuencia de rinitis alérgica, que le trastoca sus pizpiretos ojos…las infecciones respiratorias están a la orden de su esbelta anatomía…¿Y Genesis Verde?…la olanchana nacida bajo el signo de Aries, padece solo de dolores de cabeza y migrañas luego de su periodo…¡Ojo con la presión!

*.-Dennis Andino y Kenia Mondragón son Capricornio…el de diciembre y ella de enero…igual comparten signo…tienen que subir el consumo de leche y demás lácteos, aumentar sus niveles de calcio…porque pueden padecer de artritis a mediano plazo…¡Por ratos les truene el catre!…lean el esqueleto óseo…el Talón de Aquiles de los Capricornio…en lugar de invertir en costosas intervenciones estéticas, que mejoren su nutrición.

*.-La Dragona es otra, que debe de beber más agua…menos café y sodas, comer más saludable y no entre comidas…como Giselle Vásquez…a Kenia por ratos la traicionan los esfínteres, en especial cuando come carne cruda…sin albur alguno…cuando se descuida el chef Diego, la Mondragón arrasa hasta con el chorizo rebanado de la cocina…#Ajaaa…luego, luego anda “fumigando” todo el set de QVLV…¡Achicharra hasta las pestañas de Paty Simón!…#WAO…¿Y Jeffry Fernando?…¡Otro virgo como Alex Caceres!

*.-¿Y La Queen?…la show girl del entretenimiento: Milagro Flores…¿no dijo que hasta la insulina le hace el fuchi?…¿tan jovencita y dinámica?…a veces el azúcar se dispara por estrés y si la llamada “Reina del Pueblo” come en todos lados y a toda hora…¿Qué más le puede esperar?…Ella como buena acuariana, tiene que cuidarse de todo tipo de alergias: en piel y respiratorias u oculares…¡Además de buen chequeo intimo!…#OjoVPH.

*.-Otra que tiene que chequearse más a menudo con su ginecólogo de cabecera es Patricia Castañeada…quien, como buena nacida bajo el signo de escorpión, debe de cuidarse más sus zonas intimas…su área reproductora altamente tocada: matriz y ovarios…además de colon y vejiga…ETC…¡La zona erógena le ha sacado varios sustos a la Lic. Paty!

*.-Un pokar de divos que también tienen que echarle un ojo a su salud son: Julio Alberto Maldonado…al igual que Brendita Moncada es Piscis…Julito debe eliminar la sal para no acumular líquidos en sus pies y controlar la presión…y depresiones…Ojo con la columna Julito, que sigue chingando, quizás operando algo por ahí…Allan Paul Carranza es Tauro, debe de cuidarse más la garganta con posibles malestares de tiroides.

Cali Fernández, Maru de Handal y Carmen Chahín, en la exposición pictórica “Mi ciudad de los Zorzales”, tremendo éxito de Banpaís, en colaboración con el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana.

*.-Ricardo Stout hijo de Venus: Libra, es atlético y le mete al ejercicio casi a diario…se mantiene saludable…igual beber más agua para evitar cálculos urinarios…riñones su Talón de Aquiles…de niño padeció de infecciones urinarias…Cipriano sigue con Edgardo Melgar, quien como buen escorpio, tiene que checarse dos veces al año la próstata…le podría pasar factura unas semanas antes de su cumpleaños…y bajarle un poco al estrés galán.

Nuestro psíquico cierra con el porteño Rodrigo Wong Arévalo, hijo consentido de Dios e iluminado por el sol…su regente como bien nacido bajo el signo de Leo…El padre de Regina, está controlado con el azúcar y la presión que le saco varios sustos en el pasado…igual debe vigilar de cerca su corazón, por cierta arritmia que le sale en el tarot…¡Ojo con el corazón don Rodrigo!…a ejercitarse con más frecuencia y relajarse ante todo….nos vamos a ritmo de bachata: “Spanish Girl” con José Manuel “El Sultán”…un clásico atemporal que siempre suena…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense los queremos en P!#$%&