Annie Melissa Erazo se despide de la soltería con un elegante festejo

San Pedro Sula. – La cuenta regresiva ha comenzado para Annie Melissa Erazo López, quien se prepara para su próximo enlace matrimonial con su prometido, René Enrique Prieto Rivera. Para celebrar, la encantadora joven fue agasajada con una exquisita despedida de soltera en el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe, donde familiares y su círculo social más cercano se reunieron para celebrar a la novia.

El festejo prenupcial fue meticulosamente organizado por un selecto grupo de anfitrionas que cuidaron cada detalle para hacer de la ocasión un evento inolvidable: su madre, Annie de Erazo; su suegra, Mónica de Priet ; sus hermanas, Vanessa, Gabriela y Pamela Erazo; y Katherine de Prieto, Telma de Rendón y Carmen Hernández.

Bajo la temática “Last Margarita as a Señorita”, la talentosa María Dolores Uclés se encargó de la decoración, transformando el recinto en un paraíso primaveral. La sobria y elegante ambientación reflejó a la perfección la personalidad de la futura señora de Prieto, creando el escenario ideal para la divertida despedida de soltera.

La celebración es el preludio de la gran noche de bodas, programada para el 20 de septiembre en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Después de la ceremonia, el Club Hondureño Árabe será el epicentro de la fiesta postboda, donde la feliz pareja celebrará su unión.

