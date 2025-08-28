Gina Silva y Roger Valladares celebran una boda llena de elegancia y amor

San Pedro Sula. – Con una mezcla de nervios, emoción y un amor que les desbordaba, Gina Alejandra Silva Fernández y Roger Mauricio Valladares Arriaga, sellaron su compromiso con un emotivo “sí, acepta” ante Dios. La pareja se unió en matrimonio religioso durante una ceremonia cristiana evangélica, oficiada por el pastor Daniel Handal, que se convirtió en el broche de oro de su relación.

Gina Silva y Roger Valladares se juraron amor eterno en una noche mágica.

El escenario para este día tan especial fue el elegante salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, adornado con una fascinante decoración para la ocasión. El aire lleno de romanticismo con gran expectación los invitados, entre familiares y amigos cercanos, esperaban el gran momento.

El brindis se convirtió en un momento emotivo, Roger y Gina, levantando sus copas junto a sus padres, Roger Valladares, María del Carmen Arriaga, Georgina Fernández y Jaime Silva.

Primero, Roger hizo su entrada, impecablemente vestido y con una sonrisa que reflejaba la alegría de su corazón, del brazo de su madre, María del Carmen Arriaga. Luego, las miradas se posaron en la novia: Gina apareció, deslumbrante en su hermoso ajuar de novia, acompañada de su padre, Jaime Silva. Su radiante sonrisa iluminó el camino hacia el altar, donde el apuesto novio la esperaba con la certeza de que este era el inicio de ser “felices para siempre”.

Gina Silva y Roger Valladares sellan su amor en una boda soñada.

Tras el intercambio de alianzas y la promesa de amor eterno, la pareja posó para la sesión de fotos, atesorando los primeros instantes de su vida como esposos. La celebración continuó en la recepción, donde una atmósfera festiva invitaba a disfrutar. La velada estuvo llena de momentos emotivos, risas compartidas y un brindis conmovedor en honor a los recién casados, creando la fórmula perfecta para una noche inolvidable.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Los recién casados, Roger Valladares y Gina Silva en una foto familiar.

Jaime Silva y Georgina Fernández.

Emma y Roger Valladares.

Gina Silva compartiendo con sus amistades.

Luis y Rosibel de Jeer.

José Miguel Sánchez y Melina Valladares.

Carlos y Michelle de Valladares.

Liliana y Edwin Velázquez.

Isabella, Benjamín y Roger E. Valladares.

Edgar Bautista y Andrea Tercero.

Roger Valladares y Jeimy Chávez.

Carlos Roberto y Nicole Flores.

Angie Doblado y Fernando Castellanos.