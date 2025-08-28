jueves, agosto 28, 2025

Top 5

Más Noticias

Gina Silva y Roger Valladares celebran una boda llena de elegancia y amor

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
El "Sí, Acepto" de Gina y Roger: Una boda con gran estilo y elegancia. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – Con una mezcla de nervios, emoción y un amor que les desbordaba, Gina Alejandra Silva Fernández y Roger Mauricio Valladares Arriaga, sellaron su compromiso con un emotivo “sí, acepta” ante Dios. La pareja se unió en matrimonio religioso durante una ceremonia cristiana evangélica, oficiada por el pastor Daniel Handal, que se convirtió en el broche de oro de su relación.

Gina Silva y Roger Valladares se juraron amor eterno en una noche mágica.

El escenario para este día tan especial fue el elegante salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, adornado con una fascinante decoración para la ocasión. El aire lleno de romanticismo con gran expectación los invitados, entre familiares y amigos cercanos, esperaban el gran momento.

El brindis se convirtió en un momento emotivo, Roger y Gina, levantando sus copas junto a sus padres, Roger Valladares, María del Carmen Arriaga, Georgina Fernández y Jaime Silva.

Primero, Roger hizo su entrada, impecablemente vestido y con una sonrisa que reflejaba la alegría de su corazón, del brazo de su madre, María del Carmen Arriaga. Luego, las miradas se posaron en la novia: Gina apareció, deslumbrante en su hermoso ajuar de novia, acompañada de su padre, Jaime Silva. Su radiante sonrisa iluminó el camino hacia el altar, donde el apuesto novio la esperaba con la certeza de que este era el inicio de ser “felices para siempre”.

Gina Silva y Roger Valladares sellan su amor en una boda soñada.

Tras el intercambio de alianzas y la promesa de amor eterno, la pareja posó para la sesión de fotos, atesorando los primeros instantes de su vida como esposos. La celebración continuó en la recepción, donde una atmósfera festiva invitaba a disfrutar. La velada estuvo llena de momentos emotivos, risas compartidas y un brindis conmovedor en honor a los recién casados, creando la fórmula perfecta para una noche inolvidable.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Los recién casados, Roger Valladares y Gina Silva en una foto familiar.
Jaime Silva y Georgina Fernández.
Emma y Roger Valladares.
Gina Silva compartiendo con sus amistades.
Luis y Rosibel de Jeer.
José Miguel Sánchez y Melina Valladares.
Carlos y Michelle de Valladares.
Liliana y Edwin Velázquez.
Isabella, Benjamín y Roger E. Valladares.
Edgar Bautista y Andrea Tercero.
Roger Valladares y Jeimy Chávez.
Carlos Roberto y Nicole Flores.
Angie Doblado y Fernando Castellanos.
Alex Caballero con Julio Valladares.

Previous article
Annie Melissa Erazo se despide de la soltería con un elegante festejo
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Annie Melissa Erazo se despide de la soltería con un elegante festejo

Destacada 0
San Pedro Sula. - La cuenta regresiva ha comenzado...

Neptaly Pineda y María José Fuentes celebran su unión con una boda inolvidable

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una noche mágica y...

El Gobierno de Guatemala mantiene una fuerte pugna con pandillas por el control de las cárceles

Internacionales 0
Ciudad de Guatemala.- Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.