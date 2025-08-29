Banpaís abre sus puertas al arte hondureño con la exposición “Mi ciudad de los Zorzales”

San Pedro Sula. – Banpaís, en colaboración con el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), vuelve a ser anfitrión de la quinta edición del Proyecto Expositivo “Mi ciudad de los Zorzales”. La muestra, coordinada por la artista Suyapa Monterroso, busca promover el talento de pintores hondureños, quienes se inspiraron en la belleza de la capital industrial para crear sus obras.

Panorámica de la muestra artística del Proyecto Expositivo “Mi ciudad de los Zorzales”.

Lic. Bernardino Martínez, Gerente Regional de Banca Personas de Banpaís

Durante la inauguración, Bernardino Martínez, Gerente Regional de Banca Personas de Banpaís, destacó el compromiso del banco con el desarrollo cultural del país. “Hemos evolucionado y nuestra imagen se ha renovado, pero nuestra esencia permanece intacta. Seguimos siendo un banco cercano, comprometido con el desarrollo integral de Honduras y profundamente vinculado al arte nacional”, afirmó Martínez.

San Pedro Sula cobra vida a través del arte con el Proyecto Expositivo Mi Ciudad de los Zorzales organizado por el IHCI con el respaldo de Banpaís.

Un viaje a través de la visión de 15 artistas.

El evento contó con la participación de la Directora Ejecutiva del IHCI, Claudia Alcerro, y la artista Mayra Casiano, quien habló en representación de los expositores. Para finalizar, Fernando Carranza, Director del Departamento Cultural del IHCI, coordinador general y curador, dio lectura al acta oficial de la muestra.

Directora Ejecutiva del IHCI, Lic. Claudia Alcerro.

Lic. Fernando Carranza, Director del Departamento Cultural del IHCI.

Un total de 15 artistas, entre ellos Suyapa Monterroso, Ana Handal y Carlos Lamothe, presentan 34 piezas elaboradas con diversas técnicas como acrílicos, óleos, acuarelas y medios mixtos. El Lic. Carranza explicó que la exposición invita a una reflexión profunda: “Este año, el proyecto se enfoca en las visiones particulares de cada artista acerca de su ciudad. Es una manera de analizarla desde lo personal, social, urbano, colectivo e histórico”.

Entre los expositores están: Suyapa Monterroso, Ana Handal, Carlos Lamothe, Doris Mejía, Johana Montero, Nahún Pérez, Paula Cervantes, Zippio Zúniga, Rosa María Alger, Isabella Castillo, Giovanna Lara, Mayra Casiano, Sulim Trejo, Román Murillo, y Juan Funes. Ellos son los creadores de 34 piezas de la plástica elaboradas con diferentes técnicas, medios mixtos, acrílicos, óleos y acuarelas.

Nidia Manzanares, Claudia Alcerro y Sully Cuellar.

Las artistas Mayra Casiano, Margarita Hernandez y Ana Handal.

Visita la exposición

Banpaís, una institución que cree en el poder del arte para sembrar el futuro, invita al público a visitar esta fascinante muestra en el lobby de su torre principal. La exhibición estará abierta desde el viernes 29 de agosto hasta el lunes 22 de septiembre, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm

Víctor y Victoria Kawas, Vanessa y Crista Rojas con Eduardo Zornitta.

Melissa Flores, Michelle Carranza y Denisa Paz.

Luis Kawas, Sulim Trejo y Luciana Kawas.

Iveth Alvarado, Cali Fernández, Ana y Maru Handal y Carmen Chahín.

Paula Cervantes, María Valle y Esther Rivera.

Fernando Carranza, Jon Cole, Giovanna Lara, Arturo Barahona y Bessy Lara.

Gloria Rodríguez, Ester María Paz, Margarita Hernández y Roberto Paz.

Vanessa Rojas, Ana Handal y Estefanía Siman.

Nahún y Gael Pérez con Miriam Sorto.

Waldina de Vallejo y Mónica de Aguilar.

Melissa Valenzuela y Beatrice García Valenzuela.

Leticia Figueroa y Gloria Rodríguez.

Carmen Castillo, Liliana Mejía, Fernando Carranza, Grecia Dubón y Jenny Paz.

Antonio y Maru Handal.

Alma Luz Madrid y Tália López.

Mayra Casiano, con su obra “Fundamento”.

Sulim Trejo, con su obra “Paisaje sublime”.

Román Valle, con su obra “Maguya nei”.

Giovanna Lara, con sus obras “Hogaño y Antaño”.

Paula Cervantes con su obra “tiempo cegado”.

Nahún Pérez, con su obra “instante sublime”.