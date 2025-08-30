¡Qué vivan los novios! Josué Martínez y Lidia Munguía se dan el “sí, acepto”

San Pedro Sula. – En una emotiva homilía en la Iglesia La Santa Cruz, Josué Martínez Navarro y Lidia Munguía Chávez, unieron sus vidas en matrimonio. La pareja, rodeada de sus seres queridos, fue declarada oficialmente “marido y mujer”, sellando así su hermoso noviazgo con el sagrado lazo del matrimonio.
La alegría se desbordó en la recepción, celebrada en los elegantes salones del Hotel Hyatt. La ambientación del lugar, con una decoración en tonos blanco y dorado y una iluminación tenue y romántica, creó la atmósfera perfecta para el festejo.
Al ingresar al salón, los recién casados abrieron la noche con su primer baile como esposos, un momento lleno de amor que cautivó a todos los presentes. Posteriormente, se realizó el tradicional brindis por la felicidad de los recién casados. La fiesta, una velada inolvidable de risas y conversaciones amenas, culminó en las primeras horas del día siguiente, marcando el inicio de una nueva etapa para Josué y Lidia.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.