¡Qué vivan los novios! Josué Martínez y Lidia Munguía se dan el “sí, acepto”

San Pedro Sula. – En una emotiva homilía en la Iglesia La Santa Cruz, Josué Martínez Navarro y Lidia Munguía Chávez, unieron sus vidas en matrimonio. La pareja, rodeada de sus seres queridos, fue declarada oficialmente “marido y mujer”, sellando así su hermoso noviazgo con el sagrado lazo del matrimonio.

El “sí, quiero” de Josué Martínez y Lidia Munguía.

La alegría se desbordó en la recepción, celebrada en los elegantes salones del Hotel Hyatt. La ambientación del lugar, con una decoración en tonos blanco y dorado y una iluminación tenue y romántica, creó la atmósfera perfecta para el festejo.

Josué Martínez y Lidia Munguía celebran su amor.

Al ingresar al salón, los recién casados abrieron la noche con su primer baile como esposos, un momento lleno de amor que cautivó a todos los presentes. Posteriormente, se realizó el tradicional brindis por la felicidad de los recién casados. La fiesta, una velada inolvidable de risas y conversaciones amenas, culminó en las primeras horas del día siguiente, marcando el inicio de una nueva etapa para Josué y Lidia.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

