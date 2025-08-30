sábado, agosto 30, 2025

¡Qué vivan los novios! Josué Martínez y Lidia Munguía se dan el “sí, acepto”

El "sí, quiero" de Josué Martínez y Lidia Munguía. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz-

San Pedro Sula. – En una emotiva homilía en la Iglesia La Santa Cruz, Josué Martínez Navarro y Lidia Munguía Chávez, unieron sus vidas en matrimonio. La pareja, rodeada de sus seres queridos, fue declarada oficialmente “marido y mujer”, sellando así su hermoso noviazgo con el sagrado lazo del matrimonio.

El “sí, quiero” de Josué Martínez y Lidia Munguía.

La alegría se desbordó en la recepción, celebrada en los elegantes salones del Hotel Hyatt. La ambientación del lugar, con una decoración en tonos blanco y dorado y una iluminación tenue y romántica, creó la atmósfera perfecta para el festejo.

Josué Martínez y Lidia Munguía celebran su amor.

Al ingresar al salón, los recién casados abrieron la noche con su primer baile como esposos, un momento lleno de amor que cautivó a todos los presentes. Posteriormente, se realizó el tradicional brindis por la felicidad de los recién casados. La fiesta, una velada inolvidable de risas y conversaciones amenas, culminó en las primeras horas del día siguiente, marcando el inicio de una nueva etapa para Josué y Lidia.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Mayra Navarro, Josué Martínez, Lidia Munguía y Hernán Martínez.
Miriam Chávez, Josué Martínez, Lidia Munguía y Luis Armando Munguía.
Andrés Betancourt, Katherine y Aitana y Betancourt.
Andrea Oliva y Daniel Chávez.
Marvin Guzmán y Judith Ortega.
Ricardo y Sherly Rivera.
Nolvin Hernández y Judith Munguía.
Joselin y Cindy Chávez con Alexa Mendoza.
Alonso Gallegos y Cindy Fernández.
Alejandro Pineda e Iris Gómez.
Ariany Urías e Iván Mendoza.
Alejandra Chinchilla y Edgard Díaz.
Wendy Morel, Jimy y Roxany Munguía.
Edith Fuentes y Marco Orellana.
María Teresa Calvo y Fredy Gabrie.
Pedro Pineda, María Gabrie, Guadalupe Altamirano y Lissy González.

