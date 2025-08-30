Supermercados Colonial cierra un mes de celebración de su 24 Aniversario con gran éxito

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial, la cadena cien por ciento sampedrana, culminó un mes de festejos con broche de oro, celebrando su 24 aniversario con un exitoso recorrido que llevó alegría y sorpresas a sus clientes, colaboradores y proveedores en San Pedro Sula.

El gran cierre de esta celebración tuvo lugar el 29 de agosto en la sucursal original, la #1, ubicada en la Colonia Moderna, sobre la avenida Circunvalación. El evento principal estuvo lleno de momentos especiales, destacando el tradicional corte del pastel de aniversario, acompañado de música en vivo que creó una atmósfera vibrante y festiva.

A lo largo de la tarde, los asistentes disfrutaron de degustaciones especiales de diversas marcas patrocinadoras y participaron en una variedad de actividades diseñadas para resaltar el profundo compromiso de Supermercados Colonial con sus clientes, colaboradores y proveedores.

Esta gira de celebración, que se extendió durante todo el mes de agosto, arrancó el día 8 en la sucursal #4 (salida a Tegucigalpa) y recorrió las diferentes tiendas de la cadena, consolidando la conexión especial que Supermercados Colonial ha construido con sus clientes a lo largo de 24 años de servicio.

Para no perderte las próximas promociones, eventos especiales y sorpresas, sigue a Supermercados Colonial en sus redes sociales, @supercolonial.