¡UCENM dice presente! en Las Vegas, Santa Bárbara

San Pedro Sula. – Un equipo de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) visitó recientemente Las Vegas, Santa Bárbara, con el objetivo de promocionar su amplia oferta académica. Con gran entusiasmo, compartieron un mensaje de esperanza y superación con los jóvenes de la zona.

La UCENM está a punto de hacer historia. El próximo 6 de septiembre, inaugurará su propio y moderno edificio en Las Vegas, Santa Bárbara. Este es un logro sin precedentes, ya que la convierte en la primera universidad en contar con instalaciones propias en la ciudad. Este hito no solo llena de orgullo a la institución, sino que también subraya su firme compromiso con la educación en ese sector del país.

La universidad también extiende una cordial invitación a toda la comunidad a participar en la Mega Brigada Médica que se llevará a cabo el 20 de septiembre. Será una jornada de salud, servicio y solidaridad en sus flamantes nuevas instalaciones.